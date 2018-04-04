Россия тонет в мусоре, но реформа в этой сфере затягивается

Россия заявила о намерении перейти на принципиально новую систему обращения с отходами, которая предполагает постепенный отказ от захоронения на полигонах с последующей переработкой отходов на специальных предприятиях. Согласно плану, реформа должна увеличить объем переработки твердых коммунальных отходов с нынешних 4-5% до 80% к 2030 году.

Однако мусорная реформа, стартовавшая в 2015 году, тормозится множеством проблем, угрожающей привести к полному ее сворачиванию.

Причины, с одной стороны, в низкой собираемости экологического сбора в бюджет, на деньги которого предполагается организовать раздельный сбор мусора и его переработку. С другой стороны, государство, по непонятной причине, вместо создания контейнерных площадок и предприятий по сортировке по-прежнему вкладывает деньги в строительство новых полигонов и мусоросжигательных заводов. Наконец, противниками раздельного сбора отходов выступают владельцы полигонов, которым невыгодно перенаправление мусора на предприятия переработки.

Суть реформы

Поправки в закон «Об отходах производства и потребления», вступивший в силу в январе 2015 года, обязали каждый субъект РФ разработать территориальную программу по обращению с коммунальными отходами и выбрать оператора для организации их сбора, транспортировки, переработки и захоронения.

Согласно разъяснениям юристов британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, производители и импортеры определенных товаров в России обязаны были с 2016 года начать ежегодную утилизацию отходов от их использования – в количестве до 30% таких товаров, выпущенных в обращение в России в предыдущем году.

Для выполнения этого требования производители и импортеры самостоятельно должны создать инфраструктуру сбора и утилизации или договориться об этом с оператором по обращению с отходами, либо создать объединение предприятий, которое будет нанимать сборщиков и переработчиков, следует из пояснений Лиги переработчиков макулатуры (объединяет около 60 компаний, перерабатывающих 80% всей макулатуры в России).

В противном случае, начиная с 2017 года, производители и импортеры должны были начать платить экологический сбор. Его ставка зависит от характера отходов. В случае с бумагой и картоном (самая ходовая категория макулатуры) – это 2378 рублей за тонну, в случае с пластиком – 3844 рублей, металлической тарой – 2423, стеклом – 2564.

Размер экологического сбора зависит от требуемого размера утилизации. К примеру, в 2016 году товаропроизводителей обязали утилизировать, в среднем, от 5 до 20% отходов (в зависимости от товара), в 2017 году – от 10 до 30%. Это значит, что при ставке утилизации 20% на бумагу и картон (2378 рублей за тонну) производитель, если не занимается утилизацией, платит в бюджет в виде сбора всего лишь 237,8 рублей за тонну. В ближайшие три года норматив по всем группам товаров вырастет незначительно: самый высокий будет на бумагу – 45% к 2020 году.

На деньги от уплаты экологического сбора государство должно создавать систему раздельного сбора и строить заводы по утилизации отходов. Однако в 2017 году федеральный бюджет от уплаты сбора вместо ожидаемых 6-10 млрд рублей получил только 1,5 млрд рублей. Вероятно, из-за недостаточно высоких ставок сбора.

Вдобавок ко всему, большинство товаропроизводителей предпочли не платить сбор и самостоятельно утилизировать отходы. «Влиять на использование денег, уплаченных в российский бюджет [на то, как они будут потрачены], бизнес не может. Самостоятельное исполнение [утилизация] – это конкретное количество контейнеров, собранных отходов и объемов переработки», – поясняет исполнительный директор ассоциации «РусПЭК» (объединяет крупнейших товаропроизводителей) и представитель Coca-Cola Любовь Меланевская.

Конфликт переработчиков и производителей

Сравнительно низкие ставки сбора и невысокие нормативы утилизации столкнули лбами переработчиков вторичного сырья и производителей товаров. Для первых самая острая проблема – сбор отходов для их повторного использования в качестве сырья, поэтому они заинтересованы в увеличении нормативов утилизации. Однако вторая сторона, в лице «РусПЭК», заявляет , что в случае роста нормативов производители товаров перенесут эти расходы в стоимость своих продуктов, что в конечном счете приведет к росту розничных цен и инфляции.

«Отрасль уже перерабатывает 60% картонной макулатуры и ее катастрофически не хватает. Как при таком уровне переработки государство могло установить 20% на 2018 год? Это то же самое, что каждый из нас будет выносить мусор из квартиры только на 20%, а остальное складывать под ковер», – сообщил Eurasianet.org Денис Кондратьев, исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры. По его словам, «во всем мире» действует 100-процентный норматив.

Отметим, в случае с макулатурой возможности для переработки превосходят собираемые ее объемы. Например, в России ежегодно образуется 12 млн тонн макулатуры, а перерабатывается только 3,3 млн тонн, хотя построено мощностей на 4,15 млн тонн в год.

С другими видами отходов ситуация может быть противоположная. Например, норматив утилизации пластмассовых упаковочных изделий в 2017 и 2018 годах составляет 10%, а де-факто перерабатывается 40%, поэтому необходимо повысить норматив сверх действительных объемов переработки, говорится в экологическом отчете ОНФ за 2017 год.

Мусора много, но перерабатывать нечего

Новый закон предполагает переход от полигонного захоронения к утилизации. За год в России образуется около 70 млн тонн коммунальных отходов, и это только 1% от общего количества всего образуемого мусора в стране. По данным Гринпис, на свалках и полигонах остается более 94% мусора, и только 4-5% направляются на переработку. Если к 2030 году в стране появится раздельный сбор мусора, то можно будет перерабатывать до 75-80% отходов, считают в Greenpeace. Сумму ежегодных потерь в экономике страны из-за отсутствия раздельного организация оценивает в 232,8 млрд рублей.

Однако бюджетные средства выделяются на строительство новых полигонов и мусоросжигательных заводов, а не на создание контейнерных площадок или создание предприятий по сортировке мусора (примеры из Ленинградской, Костромской и Кировской областей).

Владельцы полигонов, имеющие сильное лобби в административных кругах, не заинтересованы в организации раздельного мусора, рассказали Eurasianet.org собеседники на рынке переработки. В результате, говорят они, несмотря на большое количество мусора, он не доходит до переработчиков вторсырья, а отправляется на полигоны, или, если они далеко от города, то – в лес и в овраги. По данным Гринпис, в России в 2016 году насчитывалось около 60 тыс. нелегальных свалок, и их количество ежегодно удваивается.

Раздельного сбора мусора не будет

Переработчики бьют тревогу: если не увеличить нормативы и ставки экосбора, никакого раздельного сбора мусора в стране не будет. «Региональные операторы могут получить деньги на установку контейнеров для раздельного сбора только от уплаты экологического сбора. А что можно сделать при отчислении 200 рублей с одной тонны отходов? Ничего! Мы неоднократно обращались в Минприроды с просьбой увеличить нормативы, но нас не слышат», – говорит Денис Кондратьев. Для сравнения Лига переработчиков макулатуры приводит в пример ставки экосбора в Евросоюзе в пересчете в рубли: на пластик – 15,9 тыс. рублей за тонну, на металлическую тару – 10,3 тыс рублей.

Кроме того, каждый регион сам должен определить, какое количество отходов необходимо собирать раздельно. Если в региональных документах не прописана система раздельного сбора, то этот вопрос отдается на усмотрение оператора. При этом ответственность за отсутствие раздельного сбора нигде не зафиксирована.

Юрист правоведческой фирмы «Дельфи» (работает в сфере лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами) Наталья Беляева тоже считает, что раздельного сбора мусора в ближайшее время не будет. «В стране нет технологических проблем с переработкой мусора и сбытом переработанного вторсырья. Основная проблема со сбором. И пока он не организован, некоторые игроки из-за дефицита сырья разоряются», – говорит она.

Поставить устройства по приему вторсырья или открыть пункты приема от населения, как в Европе, в России пока невозможно из-за проблем в налоговом законодательстве. Самая главная из них – оплата физлицом 13% НДФЛ от сдачи вторичных ресурсов, за отмену которого сражаются переработчики. Государство считает, что человек, сдающий тару за деньги, получает доход, поэтому должен заплатить с него налог.

Сейчас в Госдуме рассматривается и уже принят в первом чтении закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан от сдачи бытовой макулатуры.

Но переработчики вторсырья полагают, что принятый закон предлагает хорошие идеи, но подзаконные акты в нем нерабочие. Необходимо их изменить и тогда бизнес сам начнет инвестировать в эту отрасль, убеждены они.