Россия: Власти заявляют о росте иностранных инвестиций, игнорируя собственную статистику

Власти России объявили о двукратном росте иностранных инвестиций в 2017 году. Однако их слова полностью опровергаются не только данными специалистов, но и официальной государственной статистикой, зафиксировавшей существенное сокращение инвестиций.

Хотя в 2017 году открывались крупные предприятия, построенные на деньги инвесторов из Европы, Америки и Азии, в целом за этот период было закрыто порядка 17,5 тыс фирм с участием иностранного капитала (зарубежных компаний и совместных предприятий), а учреждено всего около 12,6 тыс.

Кроме того, значительная часть «иностранных» инвестиций (больше половины), как оказалось, пришла из оффшорных стран, где предприниматели России традиционно оформляют свой бизнес.

Инвестиции растут на словах

Российские чиновники на самом высоком уровне объявили об увеличении иностранных инвестиций в экономику России и улучшении инвестиционного климата в стране в 2017 году.

В частности, в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что за год прямые иностранные инвестиции увеличились вдвое, достигнув $23 млрд. По его словам, это «лучший показатель за предыдущие четыре года».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что объем прямых иностранных инвестиций в 2017 году составил $20-25 млрд, что, по его мнению, превышает показатели каждого из двух предыдущих лет. «У нас было менее $20 млрд прямых иностранных инвестиций в 2015 году, в 2016 году был почти коллапс, в 2017 году такие инвестиции составили порядка $20-25 млрд», – сказал министр.

Но подобные заявления не подтверждаются ни официальной статистикой, ни данными сторонних специалистов. В России учет прямых зарубежных инвестиций ведет Центробанк. По его данным за 2017 год, входящие в Россию прямые инвестиции составили $27,9 млрд, сократившись на 14,3% по сравнению с показателями предыдущего года, а исходящие – $38,6 млрд, увеличившись на 73,1%. Иными словами, чистый отток инвестиционного капитала в 2017 году составил $10,7 млрд.

По сведениям доклада конференции ООН по торговле и развитию, прямые инвестиции в Россию в 2017 году сократились на 17% до $31 млрд.

Сокращение иностранных вложений заметили в самых различных секторах российской экономики.

Согласно подсчетам главного экономиста финансовой компании БКС Владимира Тихомирова, прямые иностранные инвестиции в нефинансовые компании сократились в 2017 году на 25% до $23,2 млрд.

Например, по данным компании Knight Frank, в конце 2017 года иностранные инвесторы завершали сделки по продаже в России коммерческой недвижимости на $1,5 млрд, при том что вложили они за год в три раза меньше – $502 млн. Отток заграничных вложений в этой сфере произошел впервые за четыре года, утверждают в компании. На протяжении предыдущих лет инвесторы из-за границы вкладывали денег в Россию больше, чем выводили из нее.

Российские инвестиции как иностранные

Отдельного внимания заслуживает происхождение иностранных денежных поступлений. По данным ЦБ, 52,6% прямых инвестиций, поступивших в банковский сектор и небанковские корпорации в трех кварталах 2017 года, приходится на традиционные для российского бизнеса оффшорные зоны – Кипр ($6,4 млрд), Багамы ($4,8 млрд), Бермуды ($1,2 млрд) и Британские Виргинские острова ($940 млн). Данные за полный год отсутствуют.

Согласно данным исследования профессора Лондонского университета Анастасии Несветайловой, проведенного в 2015 году, подобные поступления обычно представляют собой «деньги российских структур, переработанные через цепь оффшорных юрисдикций, возвращенные обратно в Россию в виде прямых иностранных инвестиций».

Инвесторы из Европы, Америки и Азии

Несмотря на это, есть и реальные инвесторы. Немалая часть проектов, получивших известность в 2017 году, касается вложений в промышленность.

Например, бельгийская компания Drylock Technologies открыла в республике Татарстан завод по производству подгузников стоимостью 1,7 млрд рублей. Французский производитель косметики L’Oreal вложил 2,5 млрд рублей в расширение своего завода в Калужской области.

Немецкая компания Viessmann запустила в Липецкой области первый в России завод за 1,5 млрд рублей по производству водонагревательных котлов. Рядом с ним начал работу первый американский завод компании PPG по производству лакокрасочной продукции стоимостью 2 млрд рублей.

Помимо компаний с Запада, в 2017 году появилось немало инвесторов из Азии. В начале года состоялась покупка 20-процентной доли «Верхнечонскнефтегаза» (дочерней компании «Роснефти») китайской компанией Beijing Gas Group Company Limited за $1,1 млрд. Компания из КНР Silk Road Fund приобрела 10% нефтехимического холдинга «Сибур» за $1,1 млрд.

Одна из самых крупных сделок в сфере коммерческой недвижимости 2017 года тоже связана с Китаем. Компания Fosun Group купила знаменитое здание Москвы – офисный комплекс «Воздвиженка-центр» (известный как Военторг), рыночная стоимость которого оценивается в 10 млрд рублей. Еще одна фирма, «Чайна Чэнтун Интернешнл», заключила соглашение о вложении $150 млн (8,8 млрд рублей) в строительство второй очереди (гостиниц, офисов и выставочного комплекса) бизнес-парка «Гринвуд» в Московской области.

Существует интерес и со стороны других азиатских инвесторов. В частности, индийская компания KGK открыла завод по обработке алмазов во Владивостоке. Другая индийская фирма, Tata Power, намерена вложить $560 млн в освоение Крутогоровского месторождения угля на Камчатке. Кроме того, вьетнамская корпорация «Ти-эйч тру милк» объявила о намерении построить в Приморском крае молочный комбинат стоимостью $216 млн.

Иностранцы покидают Россию

Но в целом статистика касательно привлечения иностранного капитала выглядит менее оптимистично.

В 2017 году, по данным Росстата, было зарегистрировано 9 598 иностранных организаций, а ликвидировано на треть больше – 12 070. Такая же тенденция у совместных российско-иностранных компаний: зарегистрировано 3 013 предприятий, ликвидировано – 5 419.

Проблема наблюдается и в начале 2018 года. В январе в стране было зарегистрировано 502 иностранные компании, а ликвидировано – 1485. В этом же месяце российско-иностранных компаний было учреждено 165, а упразднено – 669.

Таким образом, несмотря на заявления чиновников, в России сокращается как объем иностранных инвестиций, так и количество иностранных и совместных предприятий. Помимо напряженных отношений с Западом, одной из главных причин этого может служить ухудшение делового климата. Вести в России бизнес становится все сложнее, а способные специалисты, обладающие высокой квалификацией, уезжают из страны.