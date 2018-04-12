Молдова: Как показать инвестиции лицом

Уже почти год идет создание каталога проектов, осуществляемых либо осуществленных ранее за счет иностранных инвестиций и основанное на нем информационная кампания под названием Aderă acum [Присоединяйтесь сейчас]: создается интерактивная карта с геолокацей проектов, а так же описание размеров, целей и истории людей, кого эти проекты коснулись.

Каталог показывает что, на сегодняшний день в каждом населенном пункте Молдовы уже реализовано от 2 до 10 проектов. Некоторые инвестиции превышают даже районные бюджеты. Он так же показывает, что кроме европейских и американских инвестиций в социальное развитие Молдовы иных практически нет. Ситуация особенно интересна тем, что в Молдове порядка половины населения видит Россию, как позитивную силу в развитии страны. Но вот по словам директора ресурсного центра по правам человека CReDO Серджиу Остафа в реальности Российский вклад в развитие Молдовы, в основном, заканчивается в насыщении информационного поля.

Опрос в июле 2017 года, показал, что около 80% молдаван знают, что Европейский Союз предоставляет Молдове поддержку. Но, опрос проведенный Aderă Acum показывает что только 10% населения знают что эти проекты были внедрены на местах и что бюджет этих проектов составляет от от $100 тысяч до $1 млн. долларов США.

"Получается, что люди, которые заваливаются российской пропагандой, являются выгодополучателями огромных европейских инфраструктурных проектов - тут и вода, и центры для детей, и библиотеки. Но их накрывает информационная волна российских СМИ. Был вот такой российский проект: они раздавали в украинских школах [в поселках, где компактно проживают украинцы] российские учебники, и ставили телевизионные антенны, чтобы жители смотрели российские каналы", - рассказал Остаф.

Результаты соц исследований показывают что в 2017 году в Молдове стала расти поддержка на сближение с ЕС. За три четверти года эта поддержка выросла почти на 9% (47% в марте и 56% в декабре 2017). Но при этом разделение остается, открытые данные говорят что более половины молдован в марте 2017 года поддерживали курс на сближение с Россией.

“У нас никто не занимался до этого в информационном ключе изменением такого [пассивного] сознания. Проблема состоит в том, что в общественном пространстве преобладает российская информация, которая использует фейковые новости, дезинформацию, и так далее. Этот поток информации формирует уверенность в том, что Молдове, якобы, нужен авторитарный способ правления, что демократия все разрушает и для нас вообще не характерна; что рыночные реформы нам не подходят, что у нас другой строй и другой менталитет”,- объясняет Остаф.

Опыт Aderă Acum демонстрирует, что не смотря на требования доноров о прозрачности источников финансирования проектов, эта информация часто недоступна населению, а простого инвестирования в социальные проекты недостаточно.

Остаф подчеркивает что до этого не существовало единой базы данных иностранных проектов. Методология работы по созданию общей базы проектов требует работы с населением на местах, а так же прочесывание архива местной прессы и запросы на информацию в гос структуры. Информация собирается по кусочкам как элементы мозаики. Первичные сведения для проекта работники Aderă Acum собирают в интернете, затем рассылают уточняющие запросы, и все равно, в настоящее время в базу внесено менее половины иностранных инвестиций.

Остаф отмечает, что проблемы коммуникации с государственными учреждениями налицо. Большую часть информации интервьюеры и социологи, работающие в проекте, собирают непосредственно в селах и районах, общаясь с людьми и местными властями. Активистам проекта, по словам Остафа, часто приходится напоминать чиновникам о нормах закона о доступе к публичной информации.

"Перед тем, как идти в какой-то район, мы делаем тотальный поиск – всё, что есть в интернете, в газетах, на официальных сайтах, но так мы находим только порядка 40% проектов. Затем, когда мы отправляем команду в населенный пункт - а мы сперва идем в район, а потом, к примеру, в село, мы находим больше информации. В каждом населенном пункте наши интервьюеры говорят со всеми – с мэром, с директором школы, садика, предприятий, с жителями", - рассказал Остаф.

После этого готовится бюллетень с информацией для района в целом, и для каждого населенного пункта в отдельности, об результатах проектов.

"Конечно, не во всех населенных пунктах сразу заметны изменения, но уже через месяц работы мы поняли: все зависит от людей на местах. К примеру, находясь в одном районе, в двух похожих селах, можно в одном увидеть прогресс, а буквально через 10 километров – разруху и поиск причин своих неудач где-то далеко. Это говорит о том, что никому не стоит сидеть и ждать, пока кто-то другой придет, и все сделает. Евросоюз дает возможность улучшить условия жизни, и финансирует социально значимые проекты, но чтобы они сработали надо приложить и собственные усилия; нужно иметь продвигать позитивные изменения, начиная со своего окружения. Только так меняются к лучшему судьбы простых людей, в чём мы убедились лично», - рассказала Дарья Слободчикова, руководитель команды интервьюеров.

После другая команда распространяет собранные сведения в бюллетень информацию. Также создаются и видеообзоры населенных пунктов, включающие видеокомментарии живущих там людей, и этот контент распространяется в интернете.

"Нас встречают достаточно приветливо - большинство людей в селах сегодня в возрасте 50+, новый человек на периферии, в селе или небольшом городке, воспринимается "на ура". Если начинаешь задавать вопросы, отбоя нет от желающих что-то рассказать. Нам же необходимо опросить как можно больше людей, и понять их точку зрения. Огромным плюсом в глазах людей является то, что мы ни за кого не агитируем, а просто пытаемся собрать информацию о том, как улучшилась их жизнь, и как, по их мнению, можно было бы улучшить ее в дальнейшем", - рассказал Денис Поляк, руководитель направления социологических опросов.

Но все же, основной проблемой является простое незнание основной массой людей того, откуда взялись те или иные блага, а те, кто даже и знает от этом, обычно не делятся такой информацией. "Когда информации нет в свободном доступе возникает благоприятная почва для манипуляций. Доспут же к правдивой информации, дает иммунитет, защита против разного рода фейков. Мы строим изнутри – мы создаем у людей этот иммунитет, чтобы они могли противостоять неправде", - объяснил Остаф.

Помощь на социальные проекты поступает не только в Молдову, но и в другие страны Восточного партнерства - в Украину, Грузию, Беларусь, Армению и Азербайджан. При этом, большинство граждан региона не всегда ясно видят причинно-следственные связи между европейской поддержкой и постройкой школы, появлением интернета, закупкой компьютеров или ремонтом дороги. История проекта Aderă Acum в Молдове очень поучительна. Такое знание быстро переводит вопрос "проевропейской" или "пророссийской" ориентации в практическую плоскость, позволяя отследить и оценить каждую потраченную копейку и каждое сказанное слово.