Россия: Экологические проблемы переходят в политическую плоскость

Второй месяц в России продолжается скандал вокруг подмосковного полигона «Ядрово» в городе Волоколамск, где произошло массовое отравление детей из-за выбросов с полигона, после чего начались митинги. Протесты продолжаются и в середине апреля, а власти города тем временем намерены ввести режим чрезвычайной ситуации и решить проблему с полигоном.

Ситуация в Волоколамске – признак более глубокой проблемы, которая связана с ежегодным ростом в стране отходов промышленности и потребления, которые некуда девать. Государство для решения проблемы объявило мусорную реформу, которая по разным причинам застопорилась.

Экологический кризис, между тем, начал переход в политическое русло, что не сулит ничего хорошего властям, считают эксперты.

Масштаб проблемы

По данным Росстата, с 2006 по 2016 год образование отходов производства и потребления в стране выросло на 55% до 5,4 млрд тонн в год, а в сравнении с 2003 годом – на 108%. Данные за 2017 год отсутствуют. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в конце 2016 года оценивал в 100 млрд тонн объем накопившихся в стране за все время неутилизированных отходов.

По всей видимости, накопление отходов связано с неразвитостью рынка их переработки. Вторичное использование, по оценке Минприроды, ограничивается переработкой 50% промышленных отходов и 10% коммунальных. Все остальное отправляют на свалки и захоранивают на полигонах.

В свою очередь, представители Росприродназдора заявляли в 2016 году, что существующих мощностей полигонов хватит для приема новых отходов еще на 3-4 года. Наиболее остро ситуация с загруженностью полигонов обстоит в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Сибирском и Северо-Кавказском округах. О нехватке места не только на полигонах, но и на свалках, говорится в «Итоговом докладе ОНФ по Году экологии 2017 года». «Свободных и подходящих под размещение отходов мест почти не осталось», – пишут его авторы.

Ситуацию усугубляет распространение незаконных свалок мусора, которые появляются, как правило, в лесах. В конце 2017 года Сергей Иванов оценивал количество незаконных свалок в стране в 60 тыс (предполагается, что число легальных свалок составляет 4 тыс). Стоимость ликвидации экологического ущерба от их работы он оценивал в «триллионы рублей».

Политолог Георгий Бовт убежден, что работа незаконных свалок ведется с негласного разрешения региональных властей. «На этом наживаются вполне конкретные люди. Муниципальные власти просто не могут не быть в доле. Ради любопытства задайте в поисковике «вывоз мусора». Вы получите десятки предложений, большинство которых будут связаны именно с нелегальным бизнесом», – пишет он в своей колонке.

«Рентабельность теневого бизнеса, связанного с отходами, лишь немного проигрывала [до 2016 года] доходам от наркотрафика», – заявлял замминистра Минприроды Артем Сидоров.

Вред природе и здоровью

На свалках и полигонах размещается немалое количество отходов, опасных для природы и здоровья. По данным самого свежего доклада Росприроднадзора, опубликованного в феврале 2018 года, в начале 2016 года в России было 743 объекта с особенно вредным воздействием на окружающую среду. И это только те, что находились на тот момент на учете ведомства.

Из-за отсутствия раздельного сбора мусора на помойки попадают крайне токсичные материалы, в том числе ртуть (из ламп и термометром), никель, кадмий и свинец (из батареек и аккумуляторов), и т.д.. В стране отсутствуют мощности для размещения или утилизации таких отходов, следует из данных заседания коллегии Минприроды о планах на 2018 год. Ежегодно объем отходов второго и первого классов опасности (высокоопасных и чрезвычайно опасных) прирастает на 300 тыс и 30 тыс тонн соответственно.

Помимо отходов, официально признанных опасными, на свалки, по данным доклада ОНФ, попадают дешевые виды упаковки, которые «могут оказывать сильнейшее негативное воздействие на природу и здоровье». «Например, вспененный полистирол, который почти никак не перерабатывается и при нагревании выделяет канцерогены. Кроме того, производители товаров зачастую используют многокомпонентную упаковку, то есть состоящую и собранную из различных материалов, которые ввиду необходимости дополнительного их разделения на составляющие, обычно игнорируются переработчиками как нерентабельные и в результате они отправляются на свалку», – говорится в докладе.

По данным аналитического управления Совета Федерации, вклад экологических проблем в нарушение здоровья населения оценивается разными специалистами в диапазоне 10-50%, и в ближайшее время «из-за прогрессирующего экологического кризиса и низкого уровня материального обеспечения лечебных учреждений» этот вклад вырастет до 60-ти и более процентов. В то время как, согласно требованиям Всемирной организации здравоохранения, этот вклад не должен превышать 25%.

Как государство решает проблему

Для решения проблемы в 2015 году в России стартовала реформа в сфере обращения с отходами, которая предполагает постепенный отказ от захоронения в пользу вторичной переработки. По задумке правительства, производители и импортеры определенных товаров должны либо сами перерабатывать отходы, либо платить в бюджет экологический сбор, на деньги которого государство собирается строить перерабатывающие заводы и организовывать систему раздельного приема мусора.

Однако, с одной стороны, собираемость сбора оказалась ниже ожиданий государства, а, с другой, государственные органы за два с лишним года реформы, по оценке ОНФ, не смогли объединить свои усилия и распределить полномочия между собой. В связи с этим, утверждают авторы доклада, ситуация в этой сфере практически не изменилась.

На фоне этого власти продолжают развивать планы по строительству мусоросжигательных заводов, что противоречит идеям реформы. В частности, четыре таких предприятия планируют построить в Московской области, еще один – в Татарстане. Однако, как считает ОНФ, новые заводы в Подмосковье не справятся с наплывом мусора из столицы. Их общая мощность составляет 2,8 млн тонн в год, в то время как фактическое образование только коммунальных отходов в Москве, подлежащих вывозу в другие субъекты, составляет 6 млн тонн, говорится в докладе.

Более того, три из четырех выделенных под заводы участков расположены в густонаселенной рекреационной местности, что вызывает недовольство местного населения, говорится в докладе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«К настоящему времени ни Росприроднадзор, ни население не обладают необходимой информацией о детальных характеристиках планируемых к строительству мусоросжигательных заводов и убедительными доказательствами их безопасности для окружающей среды и здоровья граждан», – говорится в докладе совета.

В результате работы этих заводов будет образовываться зола и шлак в объеме 30% первоначального объема отходов, которые имеют более высокий класс опасности и требуют размещения на специальных полигонах.

По мнению доцента Высшей школы урбанистики ВШЭ Николая Кичигина, в сжигании мусора нет ничего дурного (в некоторых странах Европы, по его словам, сжигается до 50% мусора), однако при условии, что мусор перед этим тщательно сортируется. Но в России это условие пока не соблюдено.

Мусорная проблема стала политической

Помимо экологического кризиса, проблемы с мусором, по мнению некоторых экспертов, вызвали политические трудности.

По мнению политолога Лилии Шевцовой, события в Волоколамске, вызванные массовым отравлением детей, стали одной из причин «удара по новому президентству [Владимира Путина]».

Митинги в Волоколамске – признак «перемен в общественном сознании и серьезный вызов власти», считает доцент Российского государственного гуманитарного института Максим Артемьев.

«Проблемы экологии выходят на первый план в повестке дня политической и общественной жизни… Несколько лет назад в Италии кризис с уборкой мусора в Неаполе стал одной из причин падения правительства Романа Проди», – убежден он.