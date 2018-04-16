Россия: Сможет ли Путин увеличить ВВП на 50%?

Президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года пообещал добиться 50-процентного роста ВВП на душу населения к 2025-2026 годам. «Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Уверен, мы готовы эту задачу решить», – сказал он, выступая перед Федеральным собранием.

Глава государства не в первый раз ставит цель увеличить ВВП. Некоторые из его исторических обещаний на эту тему до сих пор остаются невыполненными. Кроме того, ВВП на душу населения – весьма условный показатель, который мало отражает истинное положение дел в экономике страны. Поэтому даже если он вырастет, это не значит, что улучшится благосостояние граждан.

О каком ВВП идет речь?

ВВП на душу населения – валовой внутренний продукт (стоимость произведенных за год товаров и услуг), поделенный на количество проживающих в стране людей. Росстат не ведет учета душевого ВВП ни в рублях, ни в другой валюте.

Поскольку Путин сказал о душевом ВВП в контексте роста российской экономики среди других государств, вероятнее всего, президент имел в виду такой международный показатель. Он рассчитывается в долларах Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и служит средством для сравнения экономик государств между собой.

В зависимости от способа, по которому ВВП из национальной валюты конвертируют в доллары, различают два основных вида этого показателя – в реальных долларах США и в гипотетических международных долларах, которые имеют одинаковую покупательную способность в любой стране. Душевой ВВП в международных долларах обычно называют «ВВП на душу населения по паритету покупательной способности».

По данным Всемирного банка, в 2016 году ВВП на душу населения в России в текущих ценах составлял 8 748 долларов США, а по паритету покупательной способности – $24,8 тыс (за 2017 год данные отсутствуют).

Президент не уточнил, какой именно показатель властям предстоит увеличить в полтора раза к середине 2020-х годов.

Однако эти цифры касаются номинального душевого ВВП, который хотя и уравнивает цены в разных государствах (в случае с паритетом покупательной способности), но не учитывает их рост. Номинальный ВВП может расти не только из-за роста экономики, но и в связи с ростом цен на товары и услуги. Поэтому экономисты используют так называемый реальный ВВП – в постоянных ценах. Причем технически не имеет значения, какой год берется за основу для постоянных цен, он нужен лишь для очищения инфляции.

По оценке МВФ, в 2017 году реальный душевой ВВП (в ценах 2011 года) по паритету покупательной способности составил 25,4 тыс. международных долларов. Для роста показателя на 50% потребовалось 14 лет. Именно настолько он вырос с 2003 года, когда составлял 16,9 тыс.

В чем подвох

В использовании международного ВВП для демонстрации внутренних улучшений есть определенное лукавство. Душевой ВВП может расти как угодно быстро, однако из этого не следует, что в стране улучшается экономика или благосостояние населения. Этот показатель (как и обычный рублевый ВВП) не учитывает, насколько равномерно доходы распределяются между гражданами, не учитывает ущерб, наносимый производством природе и здоровью человека, а также придает равное значение как полезным, так и вредным для общества товарам (например, лекарствам, сигаретам и оружию), игнорирует ценность, которую имеет для человека свободное время или свобода вообще.

Скептически относятся к долларовому ВВП и специалисты. «Есть уловка, к которой иногда прибегают: мол, посмотрите, насколько вырос ВВП в долларовом эквиваленте за это время. Но должен сказать, что так считать некорректно, потому что динамика ВВП считается в национальной валюте – это единый стандарт во всем мире», – считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

Невыполненные обещания ВВП

В прошлом президент уже объявлял о планах повысить ВВП в том или ином выражении, однако, несмотря на следовавшие за этим положительные отчеты властей, исход этих обещаний вызывал вопросы.

В частности, в 2003 году Путин пообещал «за десятилетие как минимум удвоить ВВП страны». Через год президент скорректировал сроки: «Мы вполне способны за десять лет увеличить наш экономический потенциал в два раза, как говорили еще в прошлом году… Более того, при сохранении таких темпов мы смогли бы удвоить ВВП на душу населения не за десять лет, а уже к 2010 году». Из последующих интерпретаций чиновников будет ясно, что речь, тем не менее, шла не о душевом ВВП, а об общем рублевом ВВП.

В марте 2015 года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объявил о достижении этой цели. «Амбициозная цель об удвоении ВВП, она, наверное, де-факто могла быть реально выполнена и она была фактически выполнена», – сказал он. Бывший министр финансов Алексей Кудрин тогда привел более конкретное доказательство: «Если брать 2000-2007 годы – [ежегодный рост составлял] 7,2%. Чтобы удвоиться, надо было каждый год [продолжать] идти 7,2%. И мы шли этим темпом. Могу сказать сейчас общую цифру – включая с 2000 года по 2014 год – мы получили примерно 94% [увеличения ВВП]».

Формально, рублевый ВВП удвоился в текущих ценах уже через три года после поставленной цели (26,9 трлн в 2006 году). Однако в постоянных ценах 2008 года, по данным Росстата, ВВП в 2003 году составлял 29,3 трлн, в 2013-м – 43,4 трлн. Рост, таким образом, составил 48,1%.

Также с 2000 по 2010 год ВВП в тех же постоянных ценах вырос с 24,8 трлн до 39,7 трлн рублей, то есть на 60%. В 2014 году в тех же ценах ВВП составил 43,7 трлн, то есть с 2000 года он вырос на 76%. Следовательно, никакого удвоения не произошло ни за десятилетие, ни даже за 14 лет.

Еще одну цель, связанную с ВВП, Путин поставил в 1999 году, своей предвыборной статье «Россия на рубеже тысячелетий в «Независимой газете». «Для того чтобы достичь душевого производства ВВП на уровне современных Португалии или Испании – стран, не относящихся к лидерам мировой экономики – нам понадобится примерно 15 лет при темпах прироста ВВП не менее 8% в год. Если сумеем в течение этих же 15 лет выдерживать темпы прироста ВВП на уровне 10% в год, то достигнем нынешнего уровня душевого производства ВВП Великобритании или Франции», – писал он.

По данным Всемирного банка, с 2000 по 2016 год Россия даже не приблизилась к упомянутым российским лидером странам по душевому ВВП в долларах США (в постоянных ценах 2010 года). Почти в каждом году этот показатель был примерно вдвое меньше, чем в Португалии, втрое меньше Испании, и в четыре раза ниже Великобритании и Франции.

Если смотреть душевой ВВП по паритету покупательной способности (в постоянных ценах 2011 года), то в 2013 году Россия почти догнала Португалию, но, начиная с 2014 года, Португалия начала расти, а Россия – падать. Сближения с другими упомянутыми Путиным государствами в период с 2000 по 2016 год не происходило.