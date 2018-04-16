У многих азербайджанских избирателей оставался единственный выбор – смеяться

11 апреля граждане Азербайджана пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за будущего президента. Результат выборов был предопределен: действующий президент Ильхам Алиев будет переизбран на новый срок. (в итоге он набрал более 86% голосов).

Однако в избирательных бюллетенях были еще семь кандидатов, и даже если они и не представляли собой реальных конкурентов, по крайней мере они давали повод для шуток.

Одного из кандидатов, Хафиза Гаджиева, нередко сравнивали с Владимиром Жириновским из-за его агрессивных, зачастую грубых нападок на оппонентов. Молодой либеральный активист Бахтияр Гаджиев устроил пародию на избирательную кампанию в поддержку Хафиза Гаджиева, лозунгом которой стал призыв: «Вернём Азербайджану былое величие».

«Эти выборы показывают, что правительство насмехается над своими гражданами, - сказал Бахтияр Хаджиев изданию Eurasianet. – Те из нас, кто против этого, будут в ответ насмехаться над правительством».

На предыдущих президентских выборах, состоявшихся в 2013 году, Хафиз Гаджиев набрал 24461 голос, что составило 0,66% от общего числа избирателей. Алиев без труда одержал над ним победу, набрав около 85% голосов.

Этот показатель был даже несколько ниже, чем на выборах 2008 года, когда Алиев получил 89% голосов. Политический аналитик Шахин Рзаев в своем материале, размещенном на сайте JAM News, предсказал рекордный результат голосования в этом году. «Мой прогноз, что в нынешнем году он наконец преодолеет отметку 90 [процентов], поскольку президенство стало в большей степени вопросом престижа, а не уровня доверия», - писал Рзаев.

Независимо от прогнозируемого отрыва, на этих выборах 56-летний Алиев выглядел безусловным фаворитом, имея все шансы в четвертый раз занять пост президента, на котором он находится с 2003 года, когда он сменил на этой должности своего отца Гейдара Алиева.

Алиев – объявив в феврале о проведении внеочередных выборов - лично не участвовал в своей предвыборной кампании. Несмотря на его лозунг: «Вперед с Ильхамом!», вести избирательную кампанию Алиева было поручено заместителю премьер-министра Али Ахмедову, в том числе участвовать в теледебатах вместо главного кандидата.

Однако Ахмедов не был единственным, кто в ходе дебатов агитировал за Алиева. По данным исследования оппозиционного Центра мониторинга выборов и изучения демократии, во время дебатов Хафиз Гаджиев потратил около шести минут, восхваляя Алиева.

Другой псевдооппозиционный кандидат, Араз Ализаде, в своих выступлениях во время дебатов обрушился на азербайджанскую оппозицию. «Инвалиды получают пенсии 55, 70, 110 манатов (или примерно от 32$ до 64$ в месяц), - говорил кандидат в ходе дебатов, состоявшихся в марте. – А давайте посмотрим на тех людей, которые называют себя оппозицией. Они забирают из банков миллионы. Тратят ли они хотя бы один манат на людей с ограниченными возможностями? Нет, они тратят свои деньги на удовольствия. [...] В том, что происходит в Азербайджане, нужно винить оппозицию».

Захид Орудж, как и Ализаде, член парламента, открыто призывал своих сторонников голосовать за Алиева. «Он все равно будет избран, даже если в выборах будут участвовать тысячи кандидатов, - сказал Орудж в интервью азербайджанской службе Би-би-си. – Потому что азербайджанцы, даже те, кому тяжело, поддерживают Ильхама Алиева. Он спас эту страну от огромной опасности». Орудж избрал для своей кампании следующий лозунг: «Вы заслуживаете того, кого избираете!»

«Ни один из семи кандидатов всерьез не конкурировал с Алиевым, - отметил активист Бахтияр Гаджиев. – Впервые я увидел дебаты, где все кандидаты выступали за сохранение существующего положения дел и говорили о будущих проектах своего соперника, а не о собственных политических программах. Разве это конкурентная борьба?»

Другие кандидаты отличились весьма необычными политическими программами. Сардар Джалалоглу предложил создать конфедерацию Азербайджана и Турции. «Наши друзья останутся прежними и наши враги останутся прежними», - пояснил он свое предложение в ходе дебатов. Он также предложил легализовать в Азербайджане так называемый временный брак [i], шиитскую практику, одобряющую добрачные сексуальные отношения.

Во время дебатов огромное внимание уделялось конфликту между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Один из кандидатов, Фарадж Гулиев, выступал либо за присоединение Азербайджана к НАТО, либо за создание «нового геополитического союза тюркских республик во главе с Турцией». Другой кандидат, Рази Нуруллаев, призывал Азербайджан приобрести ядерное оружие у Пакистана, а пакистанских военных – разместить свои войска на территории Азербайджана.

Несмотря на такое кажущееся разнообразие взглядов, некоторые политики, которые действительно находятся в оппозиции к правительству, не были допущены к участию в выборах. Один из потенциальных кандидатов – Ильдар Мамедов – лидер гражданского движения «Республиканская альтернатива» (ReAL), находится в заключении по обвинениям, которые он сам и международные группы по защите прав человека считают политически мотивированными.

Другие решили, что обстоятельства сложились уж слишком не в их пользу и призвали своих сторонников бойкотировать выборы.

«Зарегистированные кандидаты нужны были только для того, чтобы создать видимость выборов, - сказал Анар Мамадли, руководитель Центра мониторинга выборов и изучения демократии, в своем интервью изданию Eurasianet. – А еще они нужны были для того, чтобы показать, что не существует альтернативы Ильхаму Алиеву на посту президента».