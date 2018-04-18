Россия: Совместный телеканал с Узбекистаном – попытка укрепить мягкую силу Кремля?

Узбекистан и Россия заявили о создании совместного телеканала, который потенциально может создать условия для укрепления мягкой силы Москвы в этом центральноазиатском государстве.

Во время переговоров со своим узбекским коллегой в Ташкенте на этой неделе заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, по сообщениям, также обсудил возможность привлечения российских режиссёров для съемок в Узбекистане документальных фильмов и программ. Волин приехал в узбекскую столицу с делегацией, в состав которой вошли представители российского государственного медиа-холдинга «Россия сегодня» (в который в том числе входит новостное агентство «Спутник») и телеканалов «Первый канал» и «Россия 24».

Когда появится канал, и в каком формате он будет вещать, пока неизвестно.

В каком-то смысле, Россия в Узбекистане бьется в открытую дверь. В республике, и в особенности Ташкенте и других крупных городах, кабельные каналы предлагают пакеты с большим числом российских телеканалов за ежемесячную плату всего в несколько долларов. Русскоязычная аудитория часто предпочитает их узбекскому телевидению, обычно предлагающему выхолощенный контент. Программы, созданные совместно с местной вещательной компанией для местной аудитории, могут еще более закрепить эту преданность бренду.

Президент Шавкат Мирзиёев открыто выражал свое неудовольствие по поводу качества некоторой узбекской телепродукции. На заседании правительства в марте 2017 года он сетовал относительно беззубости телевизионных новостных программ, отметив, что «время для ура-патриотизма прошло, на телеканалах должны появиться критические и аналитические материалы, которые зрители могли бы ждать с нетерпением».

В июле начал вещать круглосуточный новостной канал Uzbekistan 24. Шаблоном для канала (вплоть до названия), судя по всему, послужил российский государственный телеканал «Россия 24», что указывает на то, где узбекские СМИ черпают вдохновение.

Между тем, сайт «Каравансарай», финансируемый Министерством обороны США, 16 апреля опубликовал статью, в которой утверждается, что все большее число потребителей новостей в Узбекистане якобы отворачиваются от российских источников информации. Хотя данные показывают, что, например, «Спутник» является одним из самых посещаемых сайтов в Узбекистане, в статье приводятся слова экспертов по маркетингу в социальных сетях, заявляющих о низком уровне доверия.

Развивая этот аргумент, «Каравансарай» цитирует 35-летнюю жительницу Ташкенте Мунису Абдуллаеву, заявившую, что с недоверием относится к «Спутнику».

«Я не доверяю «Спутнику», потому что его публикации очень ангажированы», – сказала она сайту «Каравансарай», добавив, что на сайте регулярно публикуются «просто мнения неких неизвестных политических аналитиков».

Хотя для подобных заявлений, возможно, есть основания, учитывая, что они звучат на сайте, многие годы старавшемся играть на страхах в регионе по поводу исламского терроризма – кстати, часто путем публикации мнений малоизвестных аналитиков – подобная линия аргументации поражает своей наглостью.

Узбекские власти все больше открываются для сотрудничества с внешним миром, а внутри страны продолжают бороться с остатками влияния государственных служб безопасности.

Радио «Озодлик» сообщило 14 марта, что на государственном канале упразднили должность надзирателя, обычно назначавшегося из числа сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ), недавно преобразованной в Службу государственной безопасности. «Озодлик» назвал Абдусалома Шодмонова, уходящего с должности заместителя председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана, «глазами и ушами» вышеупомянутой спецслужбы.

«[Шодмонов] отвечал за выпуск специальных программ о чиновниках, обвиняемых в коррупции, и представителях оппозиции, и принимал решения по поводу редактирования этих программ, – говорится в сообщении «Озодлик». – По словам журналистов, он принимал все решения о приеме на работу и увольнении, и вмешивался во все вопросы, вплоть до отпусков и праздников».