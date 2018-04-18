Армения: Саргсян назначен премьером, демонстранты объявили «бархатную революцию»

Абсолютное большинство членов Национального собрания Армении проголосовало 17 апреля за назначение Сержа Саргсяна премьер-министром, проигнорировав протестующих на улицах людей, призывавших бывшего президента уступить эту должность другому.

На пятый день демонстраций в Ереване собрались тысячи людей, перекрыв движение в столице. Местные СМИ сообщили, что демонстрации распространились на другие города.

Саргсян ушел с поста президента неделю назад и, в соответствии с новой конституцией, превращающей премьер-министра самой могущественной фигурой страны, намерен продлить свое непопулярное правление на неопределенно долгий срок.

В своей речи после избрания премьером 77 голосами «за» при 18 голосах «против» Саргсян расхваливал достижения своего десятилетнего правления. Тем не менее, он признал факт наличия недовольства и экономического спада.

«Я уверен, что многие, многие люди в Армении, по крайней мере, 60 процентов или, возможно, даже больше, недовольны всем, – сказал Саргсян. – В любой семье дети могут быть недовольны родителями, или наоборот. Но это не означает, что существует конфликт».

Затем, обращаясь к членам оппозиционного блока «Елк», он добавил: «Чтобы жить в справедливой Армении, важно не пробуждались потухшие вулканы, а они не пробудятся, если не будете их ковырять».

Но самый выдающийся член «Елк» при этом не присутствовал. Оппозиционный депутат Никол Пашинян, в военной майке и рабочих брюках, и с синяком под глазом и перебинтованными руками – результатом столкновений с полицией накануне – был занят координацией действий собравшейся на улице толпы.

«На фоне начала марионеточного заседания Национального собрания начались и массовые акции протеста по всей республике, – сказал в мегафон Пашинян, лидер движения «Елк» («Выход»), сообщает Общественное радио Армении. – Я официально заявляю: в Армении сложилась революционная ситуация, и я объявляю начало мирной, народной бархатной революции».

Протестующие показывают полиции открытые ладони, указывая на свои мирные намерения. (Фото: Назик Арменакян /4Plus)

Все чаще события последних пяти дней кажутся противостоянием между Саргсяном и Пашиняном.

Серж Саркисян, 63-летний президент Шахматной федерации Армении, как говорят оппоненты, предпочитает выждать и сделать последний ход, который предпочтительно решит исход игры.

Мужчина лежит на скамейке, держа в руках армянской флаг (17 апреля). (Фото: Назик Арменакян /4Plus)

Пашинян и Саргсян соперничают за власть, но неясно, есть ли хоть у одного из них четкий план. Однако у Саргсяна, несомненно, больше шансов на успех. Он не только был избранным лидером Армении в течение последних 10 лет, но также официально контролирует службы безопасности и председательствует в партии, верной ему лично – партии, в которой состоят многие богатейшие граждане страны.

У 42-летнего Пашиняна, между тем, спорный послужной список и ограниченные ресурсы. Бросив учебу в Ереванском университете, он начал свою карьеру в качестве репортера нарождавшихся в Армении в 1990-х годах независимых СМИ. В 1999 году стал редактором влиятельной антиправительственной ежедневной газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»).

На политической арене он появился во время кризиса, последовавшего за спорными президентскими выборами 2008 года. Он тогда работал в предвыборной кампании Левона Тер-Петросяна. Тер-Петросян, первый президент страны, проиграл выборы Саргсяну. За выборами последовали массовые протесты, в результате которых погибли 10 человек. Пашинян был приговорен к семи годам тюрьмы за роль в организации демонстраций, но годом позже его отпустили по амнистии.

В 2012 году Пашинян был избран депутатом парламента в качестве приверженца Тер-Петросяна. В 2015-м он объявил себя независимым лидером серии протестов под общим названием «Электрический Ереван». Начавшись с демонстраций против высоких тарифов на электроэнергию, «Электрический Ереван» перерос в движение, бросившее вызов власти Саргсяна. Годом позже Пашинян попытался встать на гребне массовых демонстраций в поддержку оппозиционной группы, захватившей полицейский участок.

На протяжении всей своей политической карьеры Пашинян пользовался движениями, запущенными не им самим. Поскольку он совмещал приверженность гражданским волнениям с работой в парламенте, Пашиняна обвиняли в том, что он марионеточный революционер, которым манипулирует администрация президента, чтобы создать в Армении видимость демократии.

Иногда под сомнение ставили честность Пашиняна. Во время парламентской гонки 2017 года, в которой он и шесть других депутатов блока «Елк» обеспечили себе проход в законодательный орган путем организации предвыборной кампании на низовом уровне, принимавшие участие в работе кампании добровольцы в неформальных беседах признались: «Я не верю Николу, но у «Елк» есть шанс».

Тем не менее, последние четыре дня помогли Пашиняну взять на себя роль лидера армянской оппозиции. Хотя протесты в основном запустили непарламентские группы «Отвергни Сержа» и «За Армению», которые появились после того как Саргсян дал понять, что намерен занять кресло премьер-министра, теперь, по сути, оппозицию возглавляет именно Пашинян.

Пашинян на протяжении последних пяти дней носится по Еревану в своей военной майке, доказывая, что кое-чему научился за 10 лет в оппозиции. Чтобы предотвратить насилие, он придумал лозунг: «Полиция – наши братья». Он демонстративно извиняется перед сотрудниками полиции на улицах за доставляемые неудобства. Чтобы поддерживать на себе общественное внимание, он появляется в неожиданных местах, штурмуя университетский городок или занимая студии общественного радио.

Вечером 17 апреля на Площади свободы в Ереване Пашинян призвал протестующих вернуться на следующий день и продолжить парализовать столицу. На данный момент, в этом заключается его ход.