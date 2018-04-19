Казахстан: Поможет ли голливудский блеск вывести казахское кино на мировые экраны?

Для кинотеатров понедельники обычно не самые загруженные дни, но по крайней мере в одном кинозале в комплексе Kinopark 8 в Алматы в этот день был аншлаг.

По словам билетера Мадины, в этот вечер показывали казахстанскую патриотическую биографическую ленту под названием «Амре». Фильм оказался очень популярным, особенно среди молодежи.

Сюжет фильма крутится вокруг сильно беллетризованного эпизода из жизни знаменитого казахского музыканта Амре Кашаубаева. В 1925 году Кашаубаев отправился в Париж с официальной советской делегацией, чтобы спеть и сыграть на домбре перед аудиторией на международной выставке. Его выступление увенчалось огромным успехом: он получил серебряную медаль. В международной кинематографической базе данных IMDB лента числится под названием Paris Song (Песня в Париже).

Во французской столице Кашаубаев встретился с казахским писателем и активистом Мустафой Шокаем, выступавшим против советского режима из-за границы. Это вызвало подозрение приставленных к Кашаубаеву людей, которые попытались заставить его обмануть Шокая.

Фильм был снят при активной поддержке властей. Лента была заказана Министерством культуры и спорта, а съемками занимались «Казахфильм» и компания DAR Play, принадлежащая сыну магната Булата Утемуратова.

Перед состоявшейся 5 марта премьерой министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что фильмы вроде «Амре» могут помочь властям рассказать молодым людям о культурных достижениях их предков.

Все это считают возможностью немного более активно продвинуть казахстанское кино на международный рынок. С этой целью привлекаются кинорежиссеры из США и других стран в надежде создать более адаптированную к этому рынку кинопродукцию. Первый бросок поручили американскому режиссеру Джефу Веспе и сценаристу Бенджамину Ван Дер Веену, послужной список которых, судя по их страницам на сайте IMDB, не особо обширен.

Актерский состав также многонационален. Самым узнаваемым лицом является австралийская актриса Эбби Корниш, снимавшаяся в номинированной на Оскар картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Как объяснил представитель «Казахфильма» по связям с общественностью Дмитрий Шишкин, при создании «Амре» ставилось две цели.

«Зрители внутри страны узнают о пока не очень известных казахстанских героях. А иностранцы узнают о нашей культуре начала XX века и условиях, в которых приходилось работать нашим артистам. Поскольку мы планировали выпустить картину в международный прокат, было важно, чтобы она отвечала высоким международным стандартам», – сказал он Eurasianet.org.

Предыдущие попытки Казахстана выйти на международный рынок были неоднозначными. Картина «Кочевник» (2005) об эпохе воин на казахской земле в XVIII веке обошлась в порядка 40 миллионов долларов. Правительство энергично поддержало ее производство, но все закончилось провалом. Семь лет спустя режиссер Акан Сатаев снял схожую ленту «Мын Бала», но, судя по данным на IMDB, ее бюджет ограничивался более скромными 12 миллионами долларов.

Инициатива продолжать попытки пробиться на международный кинорынок исходит от президента Нурсултана Назарбаева, поручившего чиновникам привлекать иностранные компании, чтобы достичь максимального профессионализма в этой сфере.

В ноябре министр Мухамедиулы встретился в Астане с руководителями крупных кинокомпаний, в том числе Walt Disney, Warner Bros, Paramount Pictures и HBO, чтобы изучить возможности для сотрудничества, а также предложить Казахстан в качестве места для съемок фильмов. Однако встреча, похоже, не принесла никаких непосредственных результатов.

Чтобы повысить шансы «Амре» на успех, фильм был снят на английском языке. В качестве декорации Парижа 1920-х годов выступила латвийская столица Рига.

«Международной съемочной группе так было удобнее, – сказал Шишкин из «Казахфильма». – Мы сделали дубляж на русском и казахском. [Казахстанские] актеры сами себя озвучивали, поэтому местных зрители особой разницы не почувствуют».

Сцены с участием Кашаубаева и Шокая были сняты на казахском языке, так как было бы странно, если бы они обращались друг к другу на иностранном языке, объяснил Шишкин.

Дата выпуска фильма в международный прокат пока не названа, но «Казахфильм» планирует сделать это в текущем году. А пока они хотят, чтобы «Амре» стал хитом в Казахстане.

По словам Шишкина, предварительные результаты представляются многообещающими. Со дня премьеры было 250 ежедневных показов в 70 кинотеатрах по всей стране. Кассовые сборы, как сообщается, на достойном уровне.

Отзывы зрителей также кажутся положительными. Маулен Оспанов, молодой человек лет 20 с небольшим, посмотревший фильм в Kinopark 8 со своей девушкой, был впечатлен.

«Раньше я даже не слышал об этом музыканте. Амре было для меня открытием. До сих пор кинематографисты в Казахстане были зациклены на бандитах и гламуре, которые были модными около 10 лет назад, но зрители здесь, мне кажется, уже до смерти устали от таких фильмов, – сказал Оспанов Eurasianet.org.

Но более требовательным зрителям не понравилось поверхностное отношение к историческим фактам. В своей опубликованной в YouTube рецензии журналист Тулеген Байтукенов посетовал, что почти весь сюжет фильма не имеет никакого отношения к реальным событиям.

В своем отзыве критик Гулажар Машрапова сказала, что «Амре» – это тот «случай, когда ребенок больше похож на своего американского родителя».

«Это типичный голливудский фильм, совершенно не имеющий отношения к чему-то документальному, – сказала она Eurasianet.org. – В данном случае «Амре» преувеличенно идеализирован, а советские власти преувеличены демонизированы».

Но Машапова также отметила, что легкий голливудский формат в конечном итоге более привлекателен для современной аудитории, в том числе в Казахстане. «Если после просмотра фильма зрители вернутся домой и поищут в Гугле информацию об Амре – то это уже результат», – заключила она.

По словам Шишкина, критика относительно исторической точности несправедлива.

«Это не биографический фильм, а музыкальная драма по мотивам реальных событий. Прежде всего, это художественное произведение, в котором есть место для творческой свободы. Главная цель – рассказать людям об Амре, первом казахском музыканте, который был так восторженно принят европейской публикой», – сказал он.