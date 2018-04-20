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Грузия

Почему грузины не доверяют своей системе здравоохранения

Ослабление государственного регулирования создало систему здравоохранения, от которой граждане предпочитают держаться подальше.

Георгий Ломсадзе Apr 20, 2018

Кира с родителями. (Фото: Георгий Ломсадзе)

Вераника Эбралидзе, домохозяйка и мать двоих детей, глубоко вздохнула, приходя в себя после того, что только что сказал ей врач. Согласно результатам ультразвукового исследования, у ее младшей дочери – годовалой малышки Киры – была обнаружена огромная опухоль в левой части живота. 

Затем события начали развиваться с головокружительной скоростью.

Схватив ребенка и папку с результатами исследования, Эбралидзе отправилась к их семейному педиатру. Мысли в ее голове неслись со скоростью вихря. «Все складывалось: периодически поднимавшаяся температура, понос, все мелочи, которым я раньше не придавала слишком большого значения», – сказала она.

Но опухоль не обязательно была злокачественной. Педиатр предложил несколько альтернативных объяснений и сказал, что необходимо провести дополнительные анализы, включая магнитно-резонансную томографию. Он также упомянул, что клиники в соседней Турции обладают более продвинутым диагностическим оборудованием.

Муж Эбралидзе, Паата Шарикадзе, не собирался рисковать здоровьем дочери. Он взял отпуск и купил билеты на ближайший рейс в Стамбул.

Многие жители Грузии считают, что система здравоохранения в их стране работает неудовлетворительно. И если у них есть деньги, или они могут занять их у друзей и членов семьи, для лечения тяжелых заболеваний, вроде рака, они часто предпочитают ехать в Турцию. Они также перепроверяют диагнозы, обращаясь к другим докторам. Турция предлагает передовые и относительно доступные (по сравнению с Европейским Союзом) медицинские услуги. Как сказал Eurasianet.org один тбилисский врач, «Турция стала для Грузии отделением интенсивной терапии».

Два с половиной часа лета в Стамбул показались Шарикадзе вечностью. «Я держал в руках свою дочь, думая, а что если с ней что-то случится, пока мы в воздухе. Мы ничего не сможем сделать», – сказал он.

Оставшиеся в Тбилиси родственники и друзья сидели как на иголках, молясь и периодически поглядывая на экраны телефонов в ожидании сообщений из Турции. Коллеги Шарикадзе устроили в офисе сбор средств, чтобы помочь с оплатой медицинских счетов. Грузины часто прибегают к складчине, чтобы отправить тяжело больного на лечение в Турцию. Также в стране функционирует государственный фонд, спонсирующий лечение граждан, особенно несовершеннолетних с острыми онкологическими заболеваниями, за рубежом, в основном в Турции.

На следующий день Эбралидзе, едва живая от бессонных ночей и переживаний, наблюдала за тем, как врач в стамбульской больнице Liv провел ультразвуковое исследование ее дочери. Она еще больше забеспокоилась, когда доктор позвал нескольких коллег взглянуть на результаты.

Но затем, к ее изумлению, все они начали смеяться. 

Едва сдерживаясь, доктора обратились к ней и сообщили через переводчика, что таинственной опухолью в животе Киры была …. селезенка. «Селезенка?!», – повторила Эбралидзе. Доктора, широко улыбаясь, утвердительно покачали головой. «Причем даже не воспаленная, а здоровых размеров», – сообщили они. 

«Они спросили меня, откуда мы приехали. Когда я ответила, что из Грузии, они опять прыснули от смеха», – поделилась воспоминаниями Эбралидзе. 

Все еще не веря, что широко известный грузинский специалист не смог распознать на снимке внутренний орган, Эбралидзе и Шарикадзе отвезли дочь в другую стамбульскую клинику – международную больницу Acibadem. Но там поставили тот же диагноз – у Киры есть селезенка. 

Ситуация с Кирой – лишь один из многочисленных случаев медицинских ошибок в Грузии. Обычным явлением стало то, что жители страны возвращаются домой после медицинского обследования за границей, узнав, что дома им неправильно поставили диагноз.

В прошлом году 24-летнему Георгию Циклаури в одной из больниц Тбилиси диагностировали лейкемию. Он уже должен был начать курс химиотерапию, но затем решил перепроверить диагноз в Турции. Выяснилось, что у него была не лейкемия, а эндокардит – инфекция внутренней поверхности сердца. Циклаури рассказал об этом местным СМИ, публично обвинив своего грузинского доктора в некомпетентности.

Естественно, даже в самых развитых странах врачи совершают ошибки. Исследование, проведенное в 2017 году Школой медицины Университета Джона Хопкинса, показало, что медицинские ошибки занимают третье место в списке причин смерти пациентов в США. 

Но статистика указывает на то, что в Грузии ситуация сложнее. 

По словам Нино Хуцишвили из Агентства государственного регулирования медицинской деятельности, в прошлом году грузинские власти отозвали лицензии у 93 врачей, в основном за некомпетентность. Для сравнения, в штате Калифорния, где в 10 раз больше жителей и в пять раз больше врачей, на аналогичных основаниях отозвали всего 44 медицинские лицензии.

Число медицинских ошибок в Грузии как минимум частично объясняется недостатками системы образования и ослаблением государственного регулирования, считает Георгий Гоцадзе, президент Международного фонда «Куратио», базирующегося в Тбилиси аналитического центра в сфере здравоохранения.

«Медицина – постоянно развивающаяся область, и чтобы не отстать, врачам необходимо учиться и повышать квалификацию на протяжении всей жизни. В Грузии государство не обязывает врачей продолжать совершенствовать свои профессиональные навыки», – пояснил Гоцадзе.

В своем докладе для Всемирной организации здравоохранения за 2017 год «Куратио» подчеркнул риски, связанные с ослаблением государственного контроля и приватизацией государственных медицинских учреждений.

«В 2006 году правительство Грузии начало проводить агрессивную политику приватизации и перехода на принципы рыночного регулирования в секторе здравоохранения, характеризовавшуюся либерализацией законодательных норм и минимальным надзором. В рамках этой политики было отменено множество нормативных актов, и медицинские учреждения и качество их услуг больше не контролировались государством», – говорится в докладе. Сегодня «нет законодательно установленных норм для оценки работы поставщиков медицинских услуг».

Компенсация

Но столкнувшись с некомпетентным врачом, многие не склонны подвергать себя тяжелым испытаниям, связанным с подачей административных и судебных исков. Стоматолог Нино Копадзе удовольствовалась тем, что просто накричала на доктора, который ошибочно диагностировал у нее рак желудка. «У меня не хватило сил, чтобы подать жалобу и все такое, хотя мне следовало это сделать», – сказала она Eurasianet.org.

Грузинский врач, поставивший Кире диагноз по результатам ультразвукового анализа, публично признал свою ошибку. «Я, конечно, теперь убежден, что совершил ошибку и что там ничего не было. И мне не составит труда извиниться за это», – сказал он по телевидению. («Интерклиника», где он работает, отказалась дать интервью в разумные сроки перед публикацией данной статьи). Родители Киры теперь думают, удовольствоваться ли им принесенными извинениями или настаивать на компенсации расходов и морального ущерба.

Георгий Ломсадзе является тбилисским журналистом.

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Почему грузины не доверяют своей системе здравоохранения

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Кира с родителями. (Фото: Георгий Ломсадзе)

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