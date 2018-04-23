Армения: Лидер оппозиции арестован, но протесты продолжаются

Власти Армении предприняли в воскресенье ряд агрессивных действий в отношении устроивших антиправительственные акции демонстрантов. В частности, был арестован лидер оппозиции, что сначала вызвало замешательство среди протестующих. Но к вечеру они перегруппировались и провели самую массовую акцию с момента начала протестов, демонстрируя, что недовольство правительством не утихает.

Утром 22 апреля полиция арестовала Никола Пашиняна, депутата парламента, который стал неожиданным героем оппозиции, противостоящей давнему лидеру Сержу Саргсяну. Пашинян стоял во главе протестного движения, которое нашло отклик среди подавляющего большинства жителей Армении, уставших от автократического, не слышащего народ режима Саргсяна.

Протесты проходили децентрализованно: Пашинян ежедневно проводил марши по городу и ночные митинги на центральной площади, а другие сторонники организовывали креативные акты гражданского неповиновения по всему Еревану.

Тем не менее, арест Пашиняна, по всей видимости, дезориентировал движение. Группа, которая находилась с Пашиняном во время его задержания в ереванском районе Эребуни, демонстративно продолжила марш в направлении центра города. Один молодой человек символически сжег плюшевого Чебурашку – героя мультфильма, на которого немного похож Саргсян.

Но демонстранты несколько растерялись, когда полиция заблокировала им в нескольких точках доступ к центру города. Протестующие несколько раз разворачивались, возвращаясь туда, откуда пришли, и время от времени ходили по кругу.

Как и во время маршей в предыдущие несколько дней, митингующие кричали «Присоединяйтесь к нам!» людям, выстроившимся у дороги или выглядывавшим из окон своих квартир. Однако в этот раз крики казались более настойчивыми и отчаянными. Настроение на марше было заметно более мрачным, чем в предыдущие дни.

«Пришло время что-то делать, – сказал Серож Гараян, один из протестующих лет шестидесяти. – Нам нужно больше людей, и тогда посмотрим, что мы сможем сделать».

«Понятно», что после ареста Пашиняна наступательный порыв был потерян, сказала еще одна участница марша, Карине Саргсян. «На это они и рассчитывали».

Однако к вечеру толпа протестующих не только полностью заполнила центральную площадь Еревана, но и начала выливаться на прилегающие улицы. Настроение снова стало приподнятым. Люди размахивали огромными трехцветными армянскими флагами и скандировали: «Армения, Армения». Молодые люди раздавали наклейки с надписью «Я Никол».

В этот раз людей собралось гораздо больше, чем накануне: по местным оценкам, число собравшихся составило 115 тысяч человек. Полиция обещала разогнать любые протесты на площади, но не выполнила эту угрозу.

Выступавшие изложили новую повестку дня: лозунгом демонстраций будет не «Отвергни Сержа», а «Победа». «Люди уже отвергли Сержа, – сказал один из выступавших, Рубен Рубинян. – Серж думал, что он шахматист, но он игрок в нарды, которому выпали плохие зарики».

Рубинян призвал протестующих продолжать акции гражданского неповиновения без Пашиняна или других лидеров. «Меня могут арестовать завтра», – сказал он.

Пашиняна арестовали примерно через час после встречи с Саргсяном в отеле Marriott на площади Республики. Встреча, транслировавшаяся по телевидению и освещавшаяся десятками журналистов, закончилась всего через три минуты, когда Саркисян вышел, жалуясь, что Пашинян предъявил ему «ультиматум» уйти в отставку. «Это не переговоры, не диалог. Это просто ультиматум, шантаж государства, законных властей», – сказал Саргсян Пашиняну.

Саркисян также зловеще напомнил о дате 1 марта 2008 года, когда полиция разогнала толпы протестовавших против его избрания, убив при этом десять человек. «Вы не усвоили урок 1 марта», – сказал Саргсян.

Полиция также арестовала депутатов парламента Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна, принимавших активное участие в протестах, и ряд других организаторов демонстраций.

«Для них единственным способом борьбы с протестами было изолировать лидеров и надеяться, что манифестации примут беспорядочный характер и люди будут деморализованы, – сказал Eurasianet.org Микаэль Золян, политический аналитик Центра региональных исследований. – Их можно изолировать, но люди все равно будут выходить на улицы. Возможно, их действия будут менее согласованными и эффективными. Посмотрим, как все обернется».

Протесты начались 13 апреля в качестве противодействия перемещению Саркисяна из кресла президента на пост премьер-министра. Он сделал это, т.к. страна приняла новую конституцию, согласно которой страна переходит на парламентскую форму правления, при которой премьер-министр, а не президент, является самой могущественной фигурой в государстве.