Армения: Саргсян ушел в отставку на фоне массовых мирных манифестаций

Давний лидер Армении, одного из самых застойных государств на постсоветском пространстве, ушел 23 апреля в отставку на фоне серии мирных протестов. Этот шаг вызвал волну беспрецедентного торжества в стране и подготовил почву для драматичного, непредсказуемого политического будущего.

«Я покидаю должность премьер-министра Армении, – сказал Серж Саргсян в своем заявлении. – Улицы против меня. Я выполняю ваше требование».

Он также отдал должное лидеру протестного движения, чей арест накануне только придал импульс манифестациям: «Никол Пашинян был прав. Я был неправ. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них».

Отставка стала кульминацией 10 дней протестов в Ереване и в других частях Армении, целью которых было заставить Саргсяна уйти. Демонстранты выразили недовольство Саргсяном, при котором Армения пережила период экономической стагнации и роста коррупции. Искрой для начала манифестаций послужило объявление о перемещении Саргсяна с поста президента в кресло премьер-министра, последовавшее за переходом страны от президентской к парламентской республике. Пост премьера позволил бы Саргсяну стоять у кормила власти неопределенно долгий срок.

В последние несколько лет в Армении вспыхивал целый ряд крупных уличных протестных движений, поэтому большинство наблюдателей скептически отнеслись к очередной серии демонстраций. Но на этот раз скопившееся негодование в сочетании с политическими навыками Пашиняна создали импульс, остановить который правительство не смогло.

После ошеломляющего известия об отставке Саргсяна десятки тысяч ликующих граждан вышли на улицы Еревана и двинулись в направлении площади Республики – центра протестного движения.

Люди водили хороводы, кричали «Победа!» и «Армения!», незнакомцы радостно обнимались. Некоторые просто сидели на площади, довольствуясь тем, что их окружили обрадованные сограждане.

«Наша нация как будто возродилась», – сказала Сона Макасян, одна из участвовавших в гуляниях.

В ответ на вопрос о том, что, по ее мнению, ждет Армению в будущем, Макасян, подпрыгивая, сказала: «Это будет здорово! Нет, мы знаем, что впереди нас ждут трудности, но это первый шаг. Это новая Армения».

Многие в ликовавшей толпе всячески благодарили присутствовавших полицейских. Во время протестов многие опасались, что могут начаться насильственные действия. Имели место отдельные случаи ареста полицией манифестантов с применением силы.

Но эти эпизоды были прощены, так как решительного разгона так и не последовало. Одна девушка лет двадцати сняла красный берет с головы одного из сотрудников спецназа и, надев его, сделала селфи со смущенно улыбающимся спецназовцем.

«Надеюсь, что теперь все будет делаться на благо народа, что полиция будет служить народу, а не лидерам», – сказал еще один участник гуляний Карен Мурадян.

Один из стоявших рядом спецназовцев в красном берете Карен Айапетян принимал поздравления от прохожих. Он лаконично выражал надежду, что «теперь все будет лучше», но добавлял, что «мы всегда служили народу».

Отставка Саргсяна была последним из серии драматических событий последних дней. В понедельник был освобожден из под стражи Пашинян. Он был арестован днем ранее в неудачной попытке обезглавить и дезориентировать протестное движение. Но вместо этого манифестанты устроили беспрецедентную по масштабам акцию протеста с участием более 100 тысяч человек.

Пашиняна отпустили вскоре после того, как среди протестующих в Ереване увидели солдат в форме. Манифестанты давно искали признаки перехода представителей властей на сторону протестующих, и вид присоединившихся к ним солдат ободрил их. И, возможно, сломил волю Саргсяна.

«Сначала они предложили мне, что Серж Саргсян уйдет в отставку в октябре, а затем через два месяца, а затем 25 апреля, – сказал Пашинян собравшимся на площади Республики после своего освобождения. – Я сделал контрпредложение от имени всех вас: Серж Саргсян должен уйти в отставку в течение двух часов. И вот это случилось».

Пашинян призвал в течение недели избрать премьер-министром «народного кандидата», а затем как можно скорее провести новые выборы.

Драматические события последних дней подняли множество фундаментальных вопросов о политическом будущем страны, ответов на которые пока нет. Правительство объявило, что место Саргсяна займет бывший премьер-министр Карен Карапетян, ныне занимающий пост вице-премьера. Однако пока неясно, займет ли Карапетян это кресло на постоянной или временной основе. Пашинян сообщил, что должен встретиться с Карапетяном 25 апреля.

Протестующие на улицах не были представлены какими-либо значительными политическими силами. Республиканская партия Саргсяна и его союзники контролируют почти все места в парламенте. Единственным исключением является альянс «Елк», в котором состоят многие лидеры протестного движения, включая Пашиняна. Но «Елк» обладает только девятью из 105 мест в законодательном органе.

Доминирование Республиканской партии в армянской политике во многом объяснялось ее способностью оказывать давление на граждан (особенно работников государственных организаций) и покупать голоса. Одним из требований Пашиняна было проведение новых, свободных и справедливых выборов, но пока неясно, произойдет ли это.

Будущее изобилует геополитическими подводными камнями. Армения сильно зависит от России, а Саргсян был относительно верным союзником Кремля. Между тем, «Елк» отличается прозападной ориентацией и выступает за выход Армении из возглавляемого Россией Евразийского экономического союза. К тому же, Россия уже давно с опасением относится к народным революциям в постсоветских государствах.

Но после отставки Саргсяна официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала неожиданно позитивное заявление: «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!»

Но вопросы геополитики оставили на завтра. Этим вечером, пока Пашинян выступал, прилегающие к площади улицы были полны ликующими людьми, танцевавшими под раздававшуюся из автомобилей музыку.

«Невозможно описать наше нынешнее состояние, – сказал одна из присутствовавших, Марина Мурадян. – Это просто потрясающе».