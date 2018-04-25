Армения: Мирное восстание ставит под вопрос влияние диаспоры

Массовые антиправительственные протесты в Ереване, закончившиеся 23 апреля отставкой давнего лидера Сержа Саргсяна, возможно, объединили жителей страны. Но они также ярко отразили давнюю напряженность между обширной армянской диаспорой и армянами, проживающими в Армении. Неучастие диаспоры в протестном движении вызвало обвинения в том, что она стояла не на той стороне истории.

После начала протестов в Ереване 13 апреля в мировых центрах армянской диаспоры состоялись митинги в знак солидарности. В пригороде Лос-Анджелеса Глендейл около 5 тысяч местных жителей организовали марш в направлении армянского консульства. В Марселе демонстранты сожгли портрет Саргсяна во внутреннем дворе консульства. В Москве демонстранты собрались возле армянского собора Святого Креста, но их быстро разогнала полиция.

Однако среди диаспоры далеко не все поддержали манифестантов. Некоторые из крупнейших организаций диаспоры отмалчивались или выступили в поддержку Саргсяна (до его отставки).

Армяне во Франкфурте празднуют победу возле церкви Святого Павла. (Фото: Анаит Айрапетян/4Plus)

Самая крупная такая организация, АРФ Дашнакцутюн, во время протестов по большей части отсиделась в стороне, в результате чего теперь может потерять влияние в Армении, сказал в интервью Eurasianet.org директор Ереванского центра региональных исследований Ричард Киракосян. «Близорукая преданность [Дашнакцутюн] правящей Республиканской партии значительно ослабила ее позиции в Армении, – сказал Киракосян. – Они обладают несколькими маловажными портфелями в кабинете, и их влияние минимально, а политическая роль на данный момент незначительна».

Будучи членом правящей коалиции в партнерстве с Республиканской партией Саргсяна, АРФ, которая функционирует в Армении как обычная политическая партия, поддержала его решение стать премьер-министром и стояла на его стороне вплоть до его отставки. Филиалы организации за рубежом заняли различные позиции по данному вопросу.

23 апреля, незадолго до объявления Саргсяна об уходе в отставку, аффилированная с АРФ Армянская федерация молодежи Австралии выступила с заявлением в поддержку протестующих в Ереване. Ранее на прошлой неделе Отделение Армянской молодежной федерации в западных штатах США выступило с аналогичным заявлением, в котором хотя и не высказалось напрямую в поддержку манифестаций, но осудило применение силы. На следующий день то же отделение призвало все стороны «наладить сотрудничество».

Различия в отношении к протестам частично объясняются географическим местонахождением филиалов. «Реакция диаспоры определяется гражданством, – сказал Eurasianet.org живущий в Минске Карен Агекян, редактор интернет-журнала «Аматекст», освещающего вопросы армянской политики. – Поскольку освещение российскими СМИ революций в постсоветских странах крайне негативное, российские армяне в целом склонны опасаться подобных событий в Армении».

Во время демонстраций солдаты присоединились к манифестантам. (Фото: Назик Арменакян/4Plus)

На прошлой неделе Союз армян России заявил, что «настоящие цели» лидеров протеста – это «дестабилизация политической ситуации» в Армении и закрепление экономической стагнации. Основатель и председатель организации, бизнесмен Ара Абрамян, гордится своими тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.

Две крупнейшие организации диаспоры в США, Армянский национальный комитет Америки и Армянская ассамблея Америки, редко комментируют внутриполитические события в Армении. Они в основном концентрируются на обеспечении формального признания в США геноцида армян и оказании помощи Армении и Нагорному Карабаху. Обе организации высказались в поддержку отставки Саргсяна уже после того, как это случилось.

Другие, более новые организации в США отнеслись к Саргсяну более критично. Одна из них, Политический форум Армении, опубликовала заявление в поддержку протестов. В заявлении содержался призыв провести «масштабные кадровые перестановки» в АРФ Дашнакцутюн и «заменить нынешних лидеров молодой и ориентированной на Армению командой». В нем также говорилось, что «основные традиционные организации диаспоры в значительной степени были соучастниками режима и действовали против интересов Армении и ее граждан».

Никол Пашинян и другие депутаты парламента присоединились к празднованию после своего освобождения из под ареста. (Фото: Назик Арменакян/4Plus)

Еще одной относительно новой организацией диаспоры с отделениями в ряде стран является Армянский ренессанс. После начала протестов в Ереване члены этого объединения сыграли важную роль в организации митингов под лозунгом «Отвергни Сержа» в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Бостоне. Эта организация также высказалась с критикой АРФ Дашнакцутюн: на странице лос-анджелесского отделения организации в Facebook были размещены фотографии трех лидеров АРФ с заголовком: «Дашнаки должны решить – они за народ Армении или против ???!!! Все просто!!!! И если да, тогда УВОЛЬТЕ этих трех собак в Армении и сохраните свое лицо».

«Они продолжают терять значение»

Вопрос о том, какое влияние диаспора оказывает на политику в Ереване, остается открытым. Армянские политики долгое время придерживались идеи «триумвирата Армении, Арцаха и диаспоры» – так называемой Большой Армении, объединяющей жителей Армении, непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (известной в Армении как Арцах) и этнорелигиозные армянские общины за рубежом, от Москвы и Бейрута до Калифорнии.

22 апреля, за день до отставки Саргсяна, президент Армен Саркисян выступил с заявлением, в котором призвал «всех наших граждан, наших соотечественников из диаспоры воздержаться от попыток обострения ситуации и проявить сдержанность». Однако неясно, как диаспора могла выполнить эти призывы.

«Диаспора практически не играет никакой роли в политической жизни Армении, и особенно в рамках этого кризиса, – сказал редактор интернет-журнала «Аматекст» Агекян. – Некоторые из богатейших бизнесменов из диаспоры имеют доступ к правительству, но я сомневаюсь, что они могут каким-то образом влиять на принимаемые решения. Что касается организаций диаспоры, они только теряют значение и авторитет, и не мудрено».

Но, тем не менее, в армянской политике сохраняется устойчивая склонность надеяться на помощь диаспоры. Лидер протестов Никол Пашинян, обращаясь к толпе на площади Республики, призвал знаменитостей из диаспоры, включая американского рок-музыканта Сержа Танкяна, канадскую актрису Арсине Ханджян и французского певца Шарля Азнавура приехать в Армению и присоединиться к демонстрантам.

«Это улица с двусторонним движением. В Армении есть люди, которые ищут поддержки извне. И это естественно, стараться заручиться поддержкой армян, живущих за рубежом, – сказал Грант Гадаригиан, редактор-переводчик английской страницы ереванской интернет-газеты Hetq. – Но, в конечном счете, двигателем перемен являются люди в самой Армении. Потому что страдают именно они. Шарль Азнавур не ездит каждый день в маршрутке».

Улыбки на лицах участников празднества на площади Республики. (Фото: Инна Мхитарян/4Plus)

Агекян согласен с подобной постановкой вопроса. «Любая форма участия приветствуется, но, на мой взгляд, гражданам Армении не следует искать поддержки и ориентироваться на моральный авторитет таких знаменитостей, как Серж Танкян или Шарль Азнавур. Совсем наоборот: сознательные и ответственные граждане Армении сами должны стать таким авторитетом для диаспоры».

Высокопоставленный сотрудник одной армянской организации в США, согласившийся поговорить с Eurasianet.org на условиях анонимности, сказал, что у диаспоры нет возможности предложить Армении какой-нибудь согласованный план.

«У диаспоры нет реальной повестки для Армении, – сказал он. – Она настолько раздроблена и поляризована с ее различными группами, организациями и политическими партиями, что никто реально не знает, на каких позициях она стоит».

«После геноцида армян члены диаспоры никогда не жили в Армении, и поэтому не понимают сложностей современной армянской государственности. Участие диаспоры, если таковое имеет место, по большей части основано на чувствах и эмоциях – ничего практичного или конкретного».