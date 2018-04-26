Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках

Суммарный капитал 200 самых состоятельных россиян вырос в 2017 году до $485 млрд, что значительно больше золотовалютных резервов Центробанка ($433 млрд) и денежных накоплений всего российского населения в банках (около $389 млрд).

В целом, богатые граждане России (люди с состоянием от $5 млн, не включая стоимости основного жилья) разбогатели в прошлом году на 22-27%, добившись состояния $1,2 трлн, или 73,5% ВВП страны.

Но заработанные деньги не остаются в российской экономике, а продолжают уходить за границу. В то же время доходы граждан падают пятый год подряд, продолжает расти и количество бедных.

Власти, с одной стороны, заявляют о дурном влиянии социального неравенства на экономику страны, но, с другой, не предпринимают попыток что-либо изменить. В частности, государство продолжает поддерживать условия для дальнейшего обогащения состоятельных граждан и хочет поднять подоходный налог для всех граждан с 13% до 15%, что приведет к дальнейшему падению реальных доходов населения.

Как разбогатели миллионеры

В России по итогам 2017 года резко увеличилось число богатых людей.

Число миллиардеров выросло на 10% с 96 до 106 человек, сообщает деловое издание Forbes.

Совокупное состояние 200 самых богатых граждан РФ выросло на $25 млрд до $485 млрд.

На 27% в сравнении с предыдущим годом выросло количество граждан с состоянием $5-50 млн (до 38 120 человек) и граждан с состоянием $50-500 млн (до 2 620 человек), отмечается в ежегодном докладе The Wealth Report компании Knight Frank. Также на 22% (до 220 граждан) увеличилось число людей, чье имущество оценивается в более чем $500 млн.

Несмотря на рост в 2017 году, количество богатых людей в стране по-прежнему значительно ниже докризисных времен. В сравнении с 2012 годом на 35% сократилось число граждан с состоянием $5-50 млн (с 59 040 человек), на столько же упало количество миллионеров с состоянием $50-500 млн (с 4 060), на 39% уменьшилось число людей с состоянием более $500 млн (с 360).

По оценке Knight Frank, 38,1 тыс. российских долларовых миллионеров владеют состоянием $1,2 трлн, что соответствует 73,5% ВВП России 2017 года.

Доходы богатых граждан уходят за границу

Обогащению небольшой группы граждан России можно было бы радоваться, если бы заработанные ими средства оставались в экономике страны. Однако, как следует из данных Центробанка, они продолжают уходить за границу. В частности, отток капитала частного сектора в 2017 году в сравнении с предыдущим вырос на 34,8% до $24,8 млрд. А в январе Центробанк предварительно оценивал годовой отток капитала в еще большую сумму – $31,3 млрд, говорилось в «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса РФ».

Причем, если в 2017 году деньги частного сектора уходили за границу благодаря «операциям банковского сектора по сокращению внешних обязательств» (что на самом деле крайне сложно проверить), то отток в первом квартале 2018 года ($13,4 млрд) сформировался «в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов», под которыми понимаются финансовые компании (не считая банков), коммерческие фирмы, домашние хозяйства (граждане) и некоммерческие организации.

Интерес богатых граждан к зарубежным активам подтверждается не только статистикой Центробанка. Около 40% граждан с состоянием от $30 млн хотят купить недвижимость за границей, и лишь их пятая часть собирается купить недвижимость в России, сообщила в марте глава департамента элитной недвижимости Knight Frank Людмила Потапова.

Интересы в сфере недвижимости богатых граждан проявляются в направлении США, Великобритании, а также Кипра, по которому наблюдается «шквал запросов», следует из комментариев Потаповой и директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марины Шалаевой.

Параллельно с поиском заграничного жилья состоятельные граждане изучают возможность покинуть Россию, и почти половина из них – навсегда. «Наши соотечественники выбились в лидеры по числу паспортов среди ультра-богатых людей. 58% ультра-богатых россиян имеют второй паспорт (двойное гражданство). 45% рассматривают переезд на постоянной основе», – добавила Шалаева.

Обычное население беднеет

На фоне обогащения состоятельных людей большинство обычных граждан страны продолжает беднеть. Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, очищенные от инфляции) после 2014 года сокращаются ежегодно. К концу 2017 года они снизились на 11,4% за четыре года. В январе-феврале 2018 года реальные доходы сократились на 0,8%.

Одним из источников сокращения реальных доходов является рост обязательных платежей – налогов, сборов, страховых взносов и платежей по кредитам.

Параллельно с этим растет число граждан с доходами ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, их количество с 2012 по 2016 год выросло с 17,9 млн до 19,6 млн человек. А за 11 месяцев 2017 года – еще до 20,3 млн, по данным Счетной палаты. В последний раз таким высоким этот показатель был в 2006 году (21,6 млн человек).

Государство признает проблему, но не хочет ее решать

Власти не только не препятствуют богатым гражданам зарабатывать деньги, но и активно помогают их интересам. Например, госструктуры и госкомпании отдают, часто без конкурса, самые крупные закупки компаниям крупных и известных бизнесменов. По сообщениям, среди получателей таких контрактов в 2016-2017 годах – Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг, Владимир Лисин, Андрей Бокарев и другие.

По мнению специалистов, между обогащением состоятельных людей и обнищанием большинства граждан России есть определенная связь. Например, в апреле 2018 года экономист Владислав Жуковский заявил, что в последние годы наблюдается «процесс еще большего перераспределения доходов и богатства в пользу, условно говоря, правящей оффшорной вертикали». «[Это] нескольких тысяч семей, которые эксплуатируют сегодня российскую экономику, всю Россию, ее недра, пилят бюджет, госзаказы», – считает он.

Бедность не только осложняет жизнь самим бедным, но и препятствует развитию экономики, в чем признаются сами чиновники. Замминистра экономического развития Максим Орешкин говорил, что бедность «мешает экономическому росту», премьер-министр Дмитрий Медведев – что «бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике».

В качестве одного из решений проблемы растущего социального неравенство различные эксперты неоднократно предлагали ввести прогрессивную шкалу налогообложения, в соответствии с которой размер налогов зависел бы от доходов граждан (сейчас налог фиксированный для всех – 13%). Чиновники обещали подумать над этим после выборов президента 2018 года, однако теперь правительство намерено увеличить налог на доход физических лиц для всех граждан, вне зависимости от их дохода, с 13% до 15%.