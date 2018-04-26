Россия: Кредитование бьет рекорды на фоне падения доходов населения

В России наблюдается взрывной рост потребительского кредитования на фоне ежегодного падения реальных доходов населения. О проблеме говорят финансовые власти, и даже президент Владимир Путин.

Источником средств, которые банки выдают в виде кредитов, вместо займов Центробанка (как несколько лет назад) стали деньги клиентов, главным образом, бюджетов и госструктур, которые впоследствии могут оказаться под ударом, если население перестанет возвращать долги.

Как растут кредиты

Объем кредитования физлиц в 2017 году вырос на 28% до 9,2 трлн рублей (в сравнении с 7,2 трлн в 2016 году), следует из данных Центробанка. Таким высоким этот показатель еще не был никогда, до сих пор лидерами в этом отношении были 2013 (8,8 трлн) и 2014 годы (8,6 трлн).

Растут выдачи практически всех видов кредитов. К примеру, по данным ЦБ, в 2017 году ипотечные кредиты выросли на 37,2% до 2 трлн. На 8% больше было выдано кредитных карт (8,6 млн), а их общая сумма выросла на 47% до 544 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро. По информации бюро, выросло количество новых кредитов наличными (на 14%), а также их общая сумма (на 33%). Увеличилось количество новых автокредитов (на 25%) и их сумма (на 36%).

Тенденция продолжается в 2018 году. В январе-феврале объемы кредитования граждан выросли на 45% до 1,5 трлн рублей в сравнении с этим же периодом 2017 года.

Несмотря на рост кредитования, просроченная задолженность сокращается. По данным ЦБ, кредитный потребительский портфель с 2015 года по апрель 2018-го вырос с 10,7 трлн до 12,6 трлн рублей, однако доля просроченных долгов за этот период сократилась с 8% до 6,7%.

Следует отметить, что изменение просрочки – показатель, в большей степени характеризующий состояние банков, а не заемщиков. Чтобы избежать необходимости увеличивать резервы в ЦБ из-за роста просрочки, банки продают «плохие» долги коллекторским агентствам, списывают их на различные сторонние компании, в том числе оффшорные. Кроме того, с 2015 года заработал закон о банкротстве физлиц, который позволяет признать долг безнадежным , в результате чего просроченная задолженность в банке по нему перестает числиться.

Откуда берутся деньги

Банки выдают кредиты из общей «кассы», в которую стекаются деньги из нескольких источников. Один из них – размещенные в банке средства клиентов, включая вклады физлиц и организаций, их деньги на счетах, банковских картах, в том числе зарплатных, и, наконец, бюджеты и свободные средства госструктур. В 2017 году общий объем таких денег в банках увеличился на 7% до 53,7 трлн рублей.

Клиентские деньги, по состоянию на декабрь 2017 года, являются главным источником средств в банках, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

Вторым источником денег в банках являются займы Центробанка. Однако, судя по всему, этот источник уже перестал быть главным в фондировании кредитных организаций, каким он был в 2014 году. В частности, объем займов ЦБ, находящихся в банках, в 2016 году сократился почти вдвое до 2,7 трлн, а в 2017-м упал до 2 трлн рублей. За январь-апрель 2018 года он, правда, немного вырос до 2,3 трлн.

Доля средств ЦБ в коммерческих банках могла бы быть еще ниже, если бы не ухудшение ситуации в отдельных банках. Например, «Открытие» и Бинбанк в 2017 году получили от Центробанка 1,1 трлн рублей, говорится в исследовании АКРА.

По оценкам АКРА, средства Центробанка постепенно вытесняются в банках клиентскими деньгами, которые растут, в основном, в связи с размещением в банках денег государственных органов. Основным источником такого ресурса на рынке является банк ВТБ, в котором госструктуры (в основном, Федеральное казначейство) разместили на счетах почти 1 трлн рублей в 2017 году. Частично эти деньги распределяются между другими кредитными организациями посредством межбанковских кредитов, следует из исследования агентства.

Опасения властей и экспертов

Рост потребительского кредитования вызывает опасения как у различных экономистов, так и сотрудников Центробанка.

Еще в ноябре 2017 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России хочет ограничить темпы роста кредитов физическим лицам, чтобы ограничить риски банковской системы.

Больше всего сотрудников ЦБ беспокоит рост необеспеченных кредитов, причем эта тенденция продолжается в 2018 году.

«В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», – говорилось в пояснительной записке к документу, которая в настоящий момент удалена с сайта ЦБ (но копия сохранилась в кэше).

Например, в январе количество новых кредитных карт в стране выросло на 68% до 588 тыс. штук в сравнении с январем 2017 года, несмотря на то, что в январе традиционно наблюдается снижение деловой и кредитной активности, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Центробанк пытается частично смягчить проблему, повысив с мая 2018 года коэффициенты риска потребительских кредитов, в результате чего выдача таких займов будет обходиться банкам дороже. В частности, новые требования ограничат рост потребительского кредитования в банках со слабым капиталом, объяснил младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Проблема обсуждалась даже на уровне главы государства. В марте 2018 года президент Владимир Путин спросил у главы Сбербанка Германа Грефа, что он думает по поводу озабоченности некоторых экспертов ростом потребительского кредитования. «Пока мы не видим даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования», – сказал Греф, основывая свои наблюдения на сравнении ситуации с кризисным 2008 годом и с развивающимися странами. Говоря о доле доходов граждан, которая направляется на обслуживание кредитов, он отметил, что «по нашим оценкам, в ближайшие два года проблема ещё не будет острой».

Но учитывая, что рост потребительского кредитования наблюдается на фоне падения реальных доходов населения, скорее всего, многие заемщики в конце концов не смогут расплатиться по этим кредитам, считает экономист Михаил Делягин. «Да, кредит помогает поддержать и ВВП, и экономику в целом, [однако] это поддержка экономики за счет будущих трагедий», – убежден он.