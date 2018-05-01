Армения: Парламент отверг Пашиняна, протесты возобновились

Парламент Армении отклонил кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьер-министра, запустив очередной виток политического кризиса.

После восьми часов напряженных, часто раздраженных дебатов 1 мая, члены парламента 55 голосами «против» при 45 голосах «за» отклонили кандидатуру Пашиняна. Через неделю должно состояться новое голосование. Между тем возобновились уличные протесты.

Правящая Республиканская партия не выдвинула собственного кандидата на эту должность, и пока неясно, что она намерена предпринять, чтобы остаться у власти. Но во время публичного обсуждения члены партии выставляли Пашиняна непроверенным лидером, избрание которого было бы слишком рискованным, учитывая многочисленные проблемы в сфере безопасности, с которыми приходится сталкиваться Армении. Они также поклялись, что услышали голоса сотен тысяч жителей страны, протестовавших против их правления, и что будут стараться улучшить условия жизни граждан.

«Мы приняли победу народного движения в Армении, мы согласны с его критикой, и мы будем двигаться в направлении поиска решений», – сказал Ваграм Багдасарян, глава фракции республиканцев в парламенте. Но избрание Пашиняна, по его словам, подвергло бы Армению «смертельной опасности».

Голосование в парламенте противопоставило волну народной поддержки, сделавшей Пашиняна лидером оппозиции, законодательному органу страны, где правящие республиканцы по-прежнему составляют большинство. Выдвинутый от этой партии премьер-министр Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля на фоне массовых манифестаций.

Блок Пашиняна контролирует всего девять из 105 мест в парламенте, но перед заседанием он сумел заручиться поддержкой всех других фракций, кроме Республиканской партии, включая недавнего коалиционного партнера последней – АРФ Дашнакцутюн – и системную оппозиционную партию «Процветающая Армения». Союзники Пашиняна были уверены, что общественное недовольство правлением Республиканской партии позволит им заполучить голоса хотя бы шести республиканцев, необходимые для избрания его премьером.

Но накануне голосования глава фракции республиканцев в парламенте Эдуард Шармазанов сказал, что перед принятием решения о том, как они будут голосовать, депутаты партии хотят выслушать предложения Пашиняна. Он также намекнул, что все члены фракции проголосуют единогласно.

В снятом в 2 часа ночи видеообращении, размещенном в Facebook, Пашинян предупредил своих сторонников, что Республиканская партия попытается «сорвать» голосование, и призвал их снова выйти на улицы, чтобы предотвратить подобное развитие событий.

Поднявшись 1 мая на трибуну, чтобы представить свою кандидатуру, Пашинян развил эту тему, заявив, что Саргсян угрожал республиканцам, чтобы они не голосовали за него. «Руководство Республиканской партии во главе с Сержем Саргсяном продолжает играть в игры со своим народом и до сих пор не объявило, будут ли они голосовать за народного кандидата, хотя они понимают, что это единственный способ преодолеть нынешний кризис и поставить Армению на путь устойчивого развития, – сказал он. – Мы предоставили Сержу Саргсяну и республиканскому руководству все возможности, чтобы уйти с достоинством. Но похоже, что эти люди, державшие свой народ в цепях в течение многих лет, принимают такое поведение за слабость».

Во время последовавшего за выступлением Пашиняна заседания, в ходе которого депутатами задавались прямые вопросы, представители Республиканской партии попытались посеять сомнение относительно приверженности Пашиняна сохранению отношений Армении с Россией и его способности быть жестким переговорщиком с заклятым врагом страны – Азербайджаном.

Некоторые депутаты от Республиканской партии, стараясь выставить Пашиняна в качестве политика, занимающего мягкую позицию в отношении Азербайджана, упомянули сделанные Пашиняном ранее заявления в поддержку возвращения некоторых территорий, занятых Арменией в качестве буфера безопасности вокруг Нагорного Карабаха.

Другие сопоставляли прошлые скептические заявления Пашиняна о роли России в Армении с его недавними заверениями в том, что он намерен поддерживать прочный союз с Кремлем.

«С одной стороны, господин Пашинян говорит, что мы должны учитывать реалии того, что Россия является стратегическим союзником Армении, – сказал республиканский депутат Мигран Акопян. – С другой, на его уличных митингах выступают с речами маргинальные антироссийские политические деятели. Каким реалиям нам верить?»

Некоторые депутаты говорили более прямо по поводу того, почему не следует голосовать за Пашиняна. «Мы правящая партия, мы должны сорвать попытку оппозиции взять власть», – сказал Седрак Сароян.

Кроме того, республиканцы настойчиво предпринимали попытки позиционировать себя в качестве защитников закона и порядка, утверждая, что протестующие представляют узкий слой наивной молодежи, в то время как молчаливое большинство поддерживает правящую партию.

Пашинян и его союзники оказывали энергичное сопротивление. «Вы – причина того, что люди вышли на улицы, – сказал Сасун Микаелян, депутат от блока «Елк» Никола Пашиняна. – Молодые люди борются, потому что ненавидят вас».

В своей заключительной речи перед голосованием Пашинян назвал Республиканскую партию «призраком» и сказал, что «в результате сегодняшних дебатов Республиканская партия необратимо уничтожила себя».

Сразу после этого Пашинян отправился на площадь Республики, где присоединился к своим сторонникам, которые весь день наблюдали за происходящим по телевизору. Он призвал немедленно возобновить акции гражданского неповиновения.

Согласно конституции, парламент проведет еще одно голосование 8 мая, и если на этой сессии не будет избран ни один кандидат, будут проведены новые парламентские выборы.

«Похоже, республиканцы пытаются выиграть время, – сказал Eurasianet.org Микаэль Золян, политолог ереванского Центра региональных исследований. Он также предположил, что республиканцы, возможно, готовятся выдвинуть в качестве потенциального кандидата Роберта Кочаряна, предшественника Саркисяна на посту премьер-министра. Или, «согласно циничному сценарию», они надеются спровоцировать вспышку насилия, чтобы создать предлог для введения чрезвычайного положения, сказал Золян.