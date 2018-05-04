Россия: Пищевые подделки помогают удерживать низкие цены на фоне санкций

Почти четверть продуктов на российских прилавках содержат вредные элементы или не соответствуют заявленному составу. В них встречаются вредные микроорганизмы, лекарства, а часть продуктов является откровенной подделкой.

Эти суррогаты, с одной стороны, компенсируют дефицит, возникший из-за продуктового эмбарго, а, с другой, удовлетворяют спрос на дешевую еду со стороны граждан с низкими доходами. Власти не заинтересованы в борьбе с такой продукцией, поскольку закручивание гаек приведет к росту цен и социальной напряженности, считают эксперты.

Что можно найти в еде

Россельхознадзор в 2017 году проверил на безопасность 100,6 тыс видов продуктов животного происхождения и кормов и 22,5 тыс – на соответствие качественному составу, заявленному производителями. Ведомство проверяло мед, яйца, мясо, рыбу, молоко и сделанную из них продукцию.

В результате доля выявленной небезопасной продукции составила 6,7%, а доля продуктов, не соответствующих заявленному производителями качественному составу – 16,7%, причем большая часть – российского производства. Среди наиболее небезопасных продуктов и несоответствующих составу – мед, мясо и молоко.

В 2016 году Россельхознадзор находил в исследуемых пробах лекарства, диоксины, токсичные элементы, радионулиды, сальмонеллы, листерию, кишечную палочку, золотистый стафилококк. Отчет ведомства за 2017 год подобных уточнений не содержит.

В свою очередь, Роскачество сообщает, что, например, в мясе и мясных продуктах нарушения чаще всего связаны с содержанием в них антибиотиков, с несоблюдением санитарных требований при производстве и логистике, использованием загустителей, крахмала, более дешевого мяса в мясопродуктах.

Схожие результаты показывают и проверки общественных организаций. Например, лабораторные тесты, проведенные союзом потребителей «Росконтроль», показали наличие в сыром мясе и рыбе опасных микроорганизмов, в колбасе – избыточного количества консервантов, в молоке – антибиотиков, консервантов, фосфатов. По их данным, поддельные продукты питания нередко встречаются в крупнейших в стране торговых сетях – «Билла», «Ашан», «Глобус», «Магнит», «Лента».

Государство не контролирует производителей

Качество российских продуктов регулируется ГОСТами, которые, однако, носят лишь рекомендательный характер. К тому же, степень надзора государства за производством продуктов очень низкая.

«Сегодня весь контроль, надзор, а также допуск продукции на прилавок полностью отданы на откуп производителям. Если раньше изготовитель, прежде чем выпустить колбасу или пачку масла, был обязан согласовать это с органом госнадзора, сегодня он обязан только уведомить надзорный орган: «Мы приступаем к производству». И все», – говорит председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

В результате под видом традиционных товаров на прилавках магазинов нередко скрываются более дешевые, с измененным составом. Россияне покупают мед, состоящий из сахарного сиропа, молочные продукты из пальмового масла. Это происходит из-за того, что в России нет документа, который подробно закреплял бы состав каждого продукта и технологию его производства, говорит руководитель Роскачества Максим Протасов. «Производители могут всячески экспериментировать, а под традиционным названием выпускать продукт с совершенно иным составом», – отметил он.

«Наказать такого изготовителя можно только в том случае, если он забудет или не захочет вынести в состав на этикетку какой-нибудь ингредиент или добавку, которые выявляются современными методами исследований», – говорит Анастасия Семенова, заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. Горбатова.

Законодательство, регулирующее производство продуктов питания, в России лояльнее, чем в других странах. Например, российские стандарты допускают небольшое содержание некоторых видов антибиотиков в продуктах, в то время как за рубежом они запрещены вообще. Похожая ситуация с броматами – улучшителями муки, которые используются в выпечке. В России их содержание не запрещено, в то время как в США их можно добавлять лишь в некоторые виды хлебобулочных изделий, а в Европе они запрещены полностью.

Роль продуктового эмбарго

Заметную роль в снижении качества продуктов сыграло продуктовое эмбарго. «Очевидно, что сам факт контрсанкций не повысил в одночасье ни надои, ни урожаи… Что мы получили в первый год? Кратное увеличение ввоза того же пальмового масла в Россию. Вот только «сырных продуктов» или «спредов» по цене «сырных продуктов» и «спредов» на прилавках больше не стало, а «сыр» и «масло» с соответствующими ценами на полках остались», – говорит сопредседатель «Росконтроля» Александр Борисов.

В апреле 2018 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил о падении спроса на сырое молоко со стороны отечественных переработчиков. «Производители молочных продуктов не закупают сырое молоко, предпочитая использовать другое – более дешевое и не всегда качественное сырье», – сказал он.

Росстат в январе-феврале этого года зафиксировал рост импорта пальмового масла на 36,7%, которое пищевые заводы используют при производстве молочных продуктов.

Плохая пища приводит к заболеваниям

По данным Роспотребнадзора, жители большинства российских регионов недополучают с пищей ряд жизненно важных макро- и микроэлементов, зато в избытке потребляют углеводы. В результате, с 2011 по 2015 год в стране в 2,3 раза выросла заболеваемость ожирением, а также на 2% – сахарным диабетом.

Половина инвалидности в России (350-400 тыс. человек в год) вызвана заболеваниями, связанными с питанием, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, ссылаясь на данные Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Почему проблема не решается

С помощью дешевых заменителей российские компании сокращают себестоимость производства и розничную цену. Как показал опрос Аналитического центра при правительстве РФ, 41% представителей бизнеса считают низкую цену на конечный продукт ключевым фактором конкурентоспособности, и только 19% – высокое качество.

В 2016 году 48% россиян заявляли, что при покупке продуктов руководствуются в первую очередь низкой ценой. Граждане тратят на еду от 21% до 30% своих доходов.

Проблему фальсификации продуктов питания не первый год обсуждают чиновники, однако попытки решить ее могут привести к нежелательным последствиям. Отказ от заменителей может обнаружить недостаток собственных производственных мощностей. Производство молока, например, сейчас составляет примерно 31 млн тонн в год, а нужно как минимум 40 млн.

Ужесточение надзора в этой сфере, кроме того, может не понравится обществу. «И в Роспотребнадзоре, и в Россельхознадзоре понимают, что качество многих товаров не соответствует нормативам, но активно бороться с этим они не будут. Потому как понимают, что если все производить строго по ГОСТам, то цена товара вырастет, а это уже может вызвать социальную напряженность», – считает старший научный сотрудник РАНХиГС экономист Вадим Новиков. По его мнению, люди понимают, что покупают некачественные товары, но более качественные дорогие продукты им не по карману.