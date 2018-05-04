Казахстан: Новый закон запретит независимым кандидатам баллотироваться в местные советы

Заметка из блога Eurasianet.org «В коконе»

Новый закон о выборах в Казахстане укрепит позиции правящей партии «Нур Отан» в регионах и закроет вход в местные советы инакомыслящим гражданам, лишив таким образом политическую систему страны остатков демократии, считают эксперты.

Парламент Казахстана приступил к рассмотрению изменений в закон о выборах, предложенных министерством юстиции. Документ предлагает целый ряд новшеств, включая внедрение цифровых технологий в избирательный процесс. Однако один из ключевых пунктов – переход выборов местных представительных органов, или маслихатов, на партийную основу – был оценен политологами как очередной отход от демократических принципов.

В Казахстане три градации маслихатов – областные, городские и районные. В полномочия двух последних входит принятие и одобрение решений в пределах их территориальных границ. Маслихаты также согласуют список сотрудников акимата (городской, районной администрации – от авт.) того или иного населенного пункта. Утверждается маслихатами и руководитель местной полиции.

Маслихаты по всей стране выбирают 32 сенаторов – по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.

В законопроекте изменений предлагается избирать депутатов «по партийным спискам, представляемым политическими партиями, по территориальному избирательному округу».

Сейчас в местные советы могут быть избраны и самовыдвиженцы, и представители различных общественных организаций, и политических партий. Это так называемый «кусочек демократии» в системе местного самоуправления, в отличие от высшей инстанции – мажилиса (нижней палаты) парламента, куда выборы исключительно по партийным спискам осуществляются с 2007 года.

В случае принятия нынешних поправок участвовать в местных выборах смогут только кандидаты от политических партий. Казахстанцам, не являющимся членами тех или иных партий, путь в маслихаты будет заказан.

Министерство юстиции аргументирует это тем, что новая система «обеспечит полное представительство всех политических партий, позволит развивать партийное строительство, повышать роль партий в политической жизни страны и учитывать интересы народа».

Между тем, эксперты считают, что нововведения в действительности предоставят властям еще больше контроля над законодательной ветвью.

Юрист Мереке Габдуалиев в своей статье на правовом портале Zakon.kz отмечает, что после принятия закона сенат (верхняя палата парламента) «превратится в очередной партийно-политический институт, зависимый от партийного руководства», так как депутатов сената, представляющих регионы, выбирают маслихаты.

Уалихан Кайсар, бывший оппозиционный депутат сената в начале 2000-х годов, рассказал казахской службе RFE/RL, что сегодня в маслихатах уже преобладают представители президентской партии «Нур Отан», а теперь критично относящиеся к властям граждане и вовсе не смогут стать депутатами.

Он вспомнил, что в 1999 году в Казахстане было больше демократии, когда областной маслихат избрал его депутатом сената, хотя местные власти были против его кандидатуры.

«А сейчас разве такое возможно?» – посетовал он.

В том, что инициативы министерства юстиции будут поддержаны, нет никаких сомнений: реальной оппозиции в стране практически не осталось, а население с каждым годом становится аполитичнее. Можно также не сомневаться, что на нововведения в Казахстане откликнутся и соседи, имеющие мажоритарные системы выборов. Например, Таджикистан – законодатели там нередко прибегают к заимствованиям у казахстанских «новаторов».