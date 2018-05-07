Россия: Юрист, банкир и программист создали уникальный интернет-магазин авторских прав

Юрист Максим Дышлюк, банкир Евгений Пен и программист Алексей Кузьмин решили попытаться совершить революцию на российском рынке авторских прав. Каждый из них работал в этой сфере и понимал, что рынок находится в зачаточном и хаотичном состоянии, а это значит практически полное отсутствие конкурентов.

В России в нет ни платформы, ни реестра, где можно было бы найти для покупки объекты интеллектуальной собственности из любых сфер экономики. Есть только нишевые площадки, например, в области фотографии или музыкальных композиций. Поэтому предприниматели решили создать систему регистрации объектов интеллектуального права, помогающую доказать авторство в суде, в том числе за рубежом, а также первый в России интернет-магазин по продаже и хранению таких объектов. Назвали систему ЕДРИД (Единый депозитарий результатов интеллектуальной деятельности), как и саму компанию.

В интернет-магазине пользователи регистрируют свой объект для хранения и продажи. Каждая разработка, как только вносится в базу данных, начинает индексироваться как самой платформой, так и поисковыми системами. Впоследствии автор произведения сможет доказать свое право на произведение в суде, уверяют в компании. Для России эта тема актуальна, так как нет полноценного механизма формализации авторских прав, и доказать, что произведение создано конкретным автором, крайне сложно, убеждены партнеры.

Разработка обошлась в пять лет работы и несколько десятков миллионов рублей.

Среди основных клиентов – физические лица и госструктуры, пытающиеся навести порядок в архивах и учете своих авторских прав.

Что представляет собой система

В декабре 2015 года партнеры учредили компанию «ЕДРИД», создали систему управления результатами интеллектуальной деятельности (РИД) для бизнеса и первый в стране интернет-магазин по продаже авторских прав – литературных произведений, изобретений, композиций и тому подобного.

Система управления РИД позволяет компаниям хранить информацию об объектах интеллектуальной собственности и выявлять изобретения, которые можно продавать по лицензии, зарабатывая деньги. Например, одно из IT-предприятий при внесении в систему объектов интеллектуальной собственности обнаружило, что их не 400 (патентов, авторских прав, ноу-хау и т. д.), как считалось, а 2 тыс. штук. Выяснилось, что не на все из них есть правовые документы. Например, какую-то разработку оформили не до конца, а потом забыли о ней.

Почему это интересно госструктурам

Предприниматели уверены, что такой продукт – спасение для предприятий, работающих с советских времен, а также для госкорпораций, научных институтов и министерств. Программа помогает навести порядок в архивной документации, дает пошаговую инструкцию, как вести учет объектов интеллектуальной собственности, как их оцифровывать, хранить, учитывать на балансе, списывать, коммерциализировать.

«Я консультирую организации, созданные еще в советское время. Вся их документация хранится на бумажных носителях в шкафу или целой комнате со шкафами. Она время от времени теряется или портится, сгорает в пожарах, желтеет. В итоге предприятия из-за утерянных архивов начинают эти разработки заказывать на стороне», – рассказывает директор по правовым вопросам «ЕДРИД» Максим Дышлюк.

По его словам, сейчас некоторые компании все же переносят информацию с бумажных носителей на цифровые, но в лучшем случае они заносятся в табличку Microsoft Excel, в худшем – в бумажный журнал учета. В результате данные хранятся разрозненно, и сотрудники при создании определенных продуктов каждый раз открывают Америку.

Пользовательская стоимость базовой версии системы учета РИД начинается от 1,5 млн рублей. За два года ее приобрели около десятка предприятий. Однако пока продукт продавать крайне сложно из-за низкой информативности среди бизнеса. Мало кто из топ-менеджмента или владельцев компаний понимает, зачем им нужна эта программа. Кроме того, они зачастую не осознают, что доходность бизнеса можно увеличить за счет продажи лицензий, считают в «ЕДРИД».

Компании изобретают велосипед

Многие зарубежные компании пытаются получать максимальный доход от своей деятельности, продавая в том числе и объекты интеллектуальной собственности – лицензии на технологии, патенты, секреты производства. По оценке «ЕДРИД», у заграничных производственных компаний продажи объектов интеллектуальной собственности составляют минимум 15-20% от общей выручки, в то время как у их российских коллег – менее 0,1%. Россия отстает от Европы на этом рынке лет на 27-30, считают в компании.

«У нас каждый предприниматель пытается все сделать сам, вместо того чтобы взять готовую технологию и быстро выйти на рынок. Если нужно что-то изобрести, то перекупается грамотный технолог, а не технология в виде комплекта документации с описанием разработки. Хотя второй вариант проще и дешевле», – считает Максим Дышлюк. Из-за отсутствия порядка в хранении информации госкорпорации и министерства постоянно прибегают к первому варианту.

В связи с отсутствием единой системы учета объектов интеллектуальной собственности некоторые госструктуры закупают товары не напрямую у производителей, а у третьих лиц, иногда даже расположенных за пределами России. К примеру, около двух лет назад Минпромторг в рамках программы импортозамещения объявил конкурс на проектирование фильтра для военных целей на 350 млн рублей.

«Мы решили даже поучаствовать в конкурсе, так как знали, что у одной госкорпорации есть завод, выпускающий подобную продукцию на экспорт в Польшу. Абсурд ситуации заключался в том, что Минпромторг закупал эти фильтры для российских военных как раз таки в Польше. Такой случай не редкость», – говорит председатель совета директоров «ЕДРИД» Евгений Пен.

Судебные перспективы

После регистрации произведения в депозитарии объектов интеллектуального права «ЕДРИД», компания выдает свидетельство со штампом с датой и временем регистрации. Этот документ признается российским судом, говорят в «ЕДРИД». Для европейских судов необходим другой вид регистрации, например, через блокчейн. Недавно с помощью этой технологии гражданин зарегистрировал обои, а один из музыкальных исполнителей – песню.

В мировой практике еще не было судебного процесса, на котором блокчейн использовали бы в качестве доказательства. «ЕДРИД» надеется стать первой компанией, которая позволит выиграть такой суд благодаря блокчейну. В этом случае ресурс стремительно наберет популярность и привлечет внимание новых пользователей, считают в компании. Пока что таких судебных споров нет, однако некоторые клиенты интересуются подобной возможностью. «Компания планирует помогать в судебных спорах своим клиентам при появлении таких запросов», – говорят в фирме.

Консолидированная выручка бизнеса партнеров в 2017 году составила 7,5 млн рублей, сообщили они. Сумма включает доход компании «ЕДРИД», а также часть связанной с проектом выручки принадлежащей Максиму Дышлюку юридической фирмы «Национальный центр интеллектуального капитала».

Опыт развития зарубежных аналогов интернет-магазина позволяет партнерам надеяться, что подобная система в России будет приносить ощутимый доход. Сейчас в ней зарегистрировано несколько тысяч объектов интеллектуальной собственности, уже были совершены небольшие сделки по их продаже. По оценкам «ЕДРИД», чтобы маркетплейс стал интересен бизнесу и начал приносить доход, должно быть не менее 100 тыс. зарегистрированных объектов. На такой показатель компания планирует выйти через несколько лет. С таким количеством можно будет выходить на мировой рынок, считают в компании.