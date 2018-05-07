Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев освобожден из-под стражи

Заметка из блога Eurasianet.org «В коконе»

Состоявшееся 7 мая судебное заседание стало для узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева последним. 44-летнего независимого журналиста освободили из-под стражи, приговорив к трем годам исправительных работ.

Участвовавший в процессе 7 мая руководитель правозащитной организации «Милосердие» Абдурахман Ташанов рассказал Eurasianet.org, что суд признал Абдуллаева виновным и вынес вердикт: три года исправительных работ, с его заработной платы будет удерживаться 20% в пользу государства.

Судьи также учли срок, который Абдуллаев отбыл в заключении. Таким образом, журналисту осталось отработать чуть более одного года.

Другие фигуранты этого судебного процесса – блогер и журналист Хаётхон Насреддинов, предприниматели Шавкат Оллоёров и Равшан Салаев – были освобождены прямо в зале суда. В отношении них уголовное преследование прекращено.

Бобомурод Абдуллаев был задержан в октябре 2017 года Службой государственной безопасности Узбекистана.

По версии следствия, Абдуллаев подозревался в подготовке и распространении в интернете тенденциозных и клеветнических материалов, направленных на свержение конституционного строя в республике, которые он писал под псевдонимом «Усман Хакназар».

Такое явление в судебной практике независимого Узбекистана происходит впервые. Освобождение Бобомурода Абдуллаева и его соратников произошло в преддверие визита президента Шавката Мирзиёева в США, намеченного на 16-17 мая этого года.

Правозащитник Абдурахман Ташанов назвал прогрессом то, что суд также вынес определение о проведении служебного расследования в отношении следователей, которые вели дело Абдуллаева.

«Ведь в отношении следователей и оперативников СГБ могут возбудить уголовное дело! И тогда граждане страны могут поверить президенту, что в Узбекистане появится справедливый суд», – прокомментировал Eurasianet.org правозащитник решение суда.