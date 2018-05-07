Казахстан: Правительство поможет банкам за счет пенсионного фонда

Заметка из блога Eurasianet.org «В коконе»



Власти Казахстана свернули провалившуюся программу по восстановлению банковского сектора и нашли другой способ поддерживать банки на плаву – через вливание пенсионных денег.



Председатель Национального банка Данияр Акишев, выступая в сенате 4 мая, заявил, что казахстанские банки второго уровня получат более $600 миллионов из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).



Национальный банк намерен в этом году восстановить облигационную программу, чтобы поддерживать банки, нуждающиеся в средствах.



По словам Акишева, программа предполагает инвестиции ЕНПФ в финансовые инструменты банков, включая покупку облигаций на 5 лет.



Он подчеркнул, что Нацбанк «не собирается восстанавливать практику, когда на непрозрачной основе банкам выделялись средства ЕНПФ».



«Любой банк, прежде чем прийти за деньгами ЕНПФ, должен будет четко показать и продемонстрировать, что он может привлечь деньги с рынка», – аргументировал Акишев, объясняя сенаторам явно непопулярную инициативу.



В апреле Назарбаев сообщил о закрытии Программы оздоровления банков, по которой было безвозвратно потрачено более $9 миллиардов на спасение финансово-кредитных учреждений. Он обвинил акционеров банков в неэффективном управлении и выводе средств в офшоры, заявив, что они сами должны спасать свои детища.



Программа повышения финансовой устойчивости банков была запущена прошлым летом. Осенью Нацбанк оказал поддержку нескольким системообразующим банкам – АТФ Банку, Евразийскому банку, Цеснабанку и Банку ЦентрКредит, вложив более $1,2 миллиарда в их облигации.



Позднее «скорая помощь» правительства потребовалась и другим банкам. Прошлой осенью RBK Bank, чья оценка была снижена мировыми рейтинговыми агентствами, оказался не в состоянии выполнить свои обязательства перед вкладчиками, начавшими в панике забирать свои деньги. Нацбанк оказал поддержку тонущему банку в размере $730 миллионов в рамках данной программы.



В апреле дошла очередь до Банка Астаны, считающегося стремительно развивающимся банком благодаря использованию инновационных технологий. После того как президент Нурсултан Назарбаев 18 апреля раскритиковал ряд банков, включая Банк Астаны, заявив, что у них «ужасные показатели», поднялась волна паники. Клиенты начали обналичивать свои счета, по сути, похоронив надежды банка улучшить свои дела.



Новая инициатива властей может вновь поднять наболевший вопрос эффективности управления пенсионными средствами.



Национальный банк, отвечающий за инвестиционную стратегию ЕНПФ, неоднократно подвергался критике за провальные решения. Одной из серьезных ошибок стало инвестирование $250 миллионов из ЕНПФ в ценные бумаги Международного банка Азербайджана (МБА) в 2014 году. Весной прошлого года МБА объявил себя банкротом. Летом правительство Азербайджана взяло на себя обязательства банка и реструктурировало долг, продлив срок выплаты номинальной суммы до 2032 года.

Экономист Рахим Ошакбаев в мае прошлого года, проанализировав отчет ЕНПФ, сделал вывод, что на тот момент более 23% пенсионного портфеля были вложены в рисковые ценные бумаги.