Как воспринимаются армянские события в России

В Армении продолжают разворачиваться события, которые многие комментаторы называют «бархатной революцией». Лидер протестного движения Никол Пашинян пока не утвержден на пост премьер-министра (Армения недавно стала парламентской республикой, в которой реальные рычаги власти находятся именно у премьера), но протестующим удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна, пересевшего в премьерское кресло, а глава парламентской фракции правящей Республиканской партии обещал, что фракция проголосует за оппозиционного кандидата на повторных выборах, которые должны состояться 8 мая.

Реакция официальной Москвы на события в Армении оказалась весьма сдержанной. Хотя 17 апреля президент России Владимир Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьер-министра, дальнейшие события не вызвали протестов Кремля. Напротив, после отставки Саргсяна представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала следующий комментарий: «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты в своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя события в Армении, отказался сравнивать их с украинскими событиями 2013-14 гг., назвав их внутренним делом Армении и выразив надежду, что при любом исходе ситуации Армения останется союзником России.

Схожую сдержанность продемонстрировал в своей итоговой еженедельной информационной программе от 29 апреля и генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Событиям в Армении «Вести недели» посвятили всего несколько минут. Центром репортажа был риторический вопрос: «Закончится ли у наших соседей внутриполитический кризис, который бушует уже третью неделю?»

Однако реакция прокремлевских аналитиков и политологов оказалась существенно более острой. В программе Владимира Соловьева «Воскресный вечер» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил: «Как вся эта мягкая сила была проиграна на Украине задолго до того, как начался Майдан, так же она проиграна и в Армении». В сходном духе высказался политолог Сергей Марков: «Есть и закулисная сторона этого протеста». На своей страничке в Facebook Марков выразился определеннее: «Власть в Армении захватывает у карабахского клана американская диаспора. … Армянский Майдан побеждает. Их задача – привести к власти прозападное правительство». Тот же политолог выражал недоумение: «Почему российское ТВ практически молчит про революцию в Армении?». Глеб Кузнецов прозрачно предупредил граждан Армении, что, если революция будет продолжена, Азербайджан может предпринять попытку взять реванш за поражение в карабахском конфликте, а также заявил, что Пашинян некомпетентен в вопросах управления. Андрей Афанасьев на сайте телеканала «Царьград ТВ» утверждает, что «Россия сдала Армению Соросу», указывая на большое число западных НПО, работающих в Армении. «Находившиеся в тени западные кукловоды и спонсоры шантажировали изъятием коррупционных активов и счетов в подконтрольных банках уходящую армянскую власть. И теперь они явно готовятся применить сработавшую схему в отношении более крупных бывших советских республик пророссийской ориентации», – высказал на том же сайте мнение Сергей Латышев.

Следует отметить, что в комментариях антизападников скорее превалируют не обвинения в адрес США, но жесткая критика неэффективной политики РФ в области «мягкой силы» – хотя при этом никакие конкретные персоналии в руководстве РФ не упоминаются.

Что же касается антипутинской оппозиции, то мнения ее представителей расходятся. Значительная часть приветствует успехи армянской революции. Так, Алексей Навальный в своем видеоблоге заявил: «То, что происходит в Армении – это пример потрясающего единства нации, которая доказала, что свободные люди могут добиваться перемен … мы все надеемся, что они победят, и что это будет замечательный пример для России».

««Бархатная» революция в Армении в случае успеха неизбежно приведет к изменению отношений с Россией. Условием для этого будут антибюрократические и антикоррупционные реформы, создание современного эффективного государства. Страна, в которой состоялись такие реформы и построено такое государство, не сможет выбирать путинскую Россию в качестве главного партнера», – предположил политолог Игорь Яковенко.

С другой стороны, правозащитник Наталья Гулевская полагает, что катастрофой для Армении является утрата шанса на позитивные преобразования в результате выхода Пашиняна за пределы правового поля. В другом своем тексте Гулевская, комментируя высказывания Пашиняна о том, что в случае победы революции Армения сохранит партнерские отношения с Россией, утверждает: «Мне искренне жаль армянский народ, но поддержать Пашиняна, который стремится в объятия в Путина – это уже слишком даже для демократических гурманов».

Эксклюзивный комментарий по поводу сдержанной реакции официальной Москвы на армянские события дал изданию Eurasianet.org по Skype историк Федор Синельников: «У Армении очень узкое поле для внешнеполитического маневра – в отличие, например, от Грузии 2003 г. Любое отступление от пророссийской позиции – и Азербайджан тут же станет для России рычагом давления на Армению. Поэтому российский политикум хоть и кривится сейчас, но активного неприятия по отношению к революции Пашиняна не демонстрирует. Да и опыт уже есть – враждебная позиция России по отношению к национально-демократическим движениям не приводит к упрочению местных автократий – они все равно сыпятся».

Доминирующее настроение российской оппозиции выразил Егор Куроптев: «День, когда такое количество людей вышло на улицы Армении, не пожелав оставаться бессловесным быдлом, стал их победой … и «как раньше» уже никогда не будет, так как игры-играми, но свое право на перемены народ на улицах уже отстоял».