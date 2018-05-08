Таджикистан: Нацбанк усложнил жизнь таджикистанцам и работу систем денежных переводов

Заметка из блога Eurasianet.org «В коконе»

Граждане Таджикистана больше не могут отправлять деньги через системы денежных переводов иностранным гражданам. Причем иностранцы также практически не могут воспользоваться данной услугой в таджикских банках.



В марте этого года Национальный банк Таджикистана внес поправки в инструкцию, регулирующую порядок осуществления денежных переводов физическими лицами.



Агентство «Азия-Плюс» 7 мая рассказало об истории гражданки Таджикистана Татьяны Ивановой, которая обошла все существующие банки, но так и не смогла отправить деньги своим родственникам в Украину. Чтобы переслать деньги в бывшую союзную республику ей пришлось воспользоваться услугами человека, имеющего российский паспорт, который и оформил перевод на себя.



Согласно инструкции Нацбанка, нерезидентам можно отправить деньги только если они предназначены для мероприятий, в которых участвуют граждане Таджикистана, оплаты алиментов, пенсий, государственных пособий и прочее.



Также установлен лимит для денежных переводов за пределы государства гражданами Таджикистана.



Как сообщили Eurasianet.org в одной из кредитных организаций столицы, в сутки гражданин Таджикистана может отправить не более 1800 сомони ($200). Причем это сделать можно только через системы переводов «Золотая Корона» и «Юнистрим».



«Если вы хотите переслать больше, то необходима копия паспорта получателя и цель денежного перевода», – отметил источник.



В некоторых банках переводы можно оформить только гражданам Таджикистана. «Согласно нашей внутренней инструкции, мы не оформляем переводы нерезидентам Таджикистана. То есть отправитель и получатель должны быть гражданами Таджикистана», – пояснили Eurasianet.org в «Банке Эсхата».



В целом, по инструкции Нацбанка, возможно перечислить за пределы государства до $10 тысяч, но для этого необходимо аргументировать, куда и зачем потом будут использованы эти деньги.



Но указанные системы переводов работают только для стран ближнего зарубежья. Для отправки средств в страны дальнего зарубежья в Таджикистане доступен только Western Union, но этот сервис обслуживается только в «Спитаменбанке».



«Мы хотели отправить деньги в Индию. Но столько волокиты было с банками. Мне пришлось найти человека в Турции, чтобы он отправил деньги в Дели, а я потом передал валюту его родственникам здесь», – рассказал Eurasianet.org один из жителей столицы на условиях анонимности.



Нацбанк связывает ограничения деятельности нескольких платежных систем в Таджикистане с тем, что они не выполняют свои обязательства перед клиентами.



В качестве примера Нацбанк приводит системы «Migom» и «Лидер», которые прекратили свою деятельность, не выполнив при этом своих обязательств перед финансовыми организациями Таджикистана.



В связи с этим, Нацбанк обязал системы, которые выполняют трансграничные переводы, размещать на их корреспондентских счетах обязательные страховые депозиты или обеспечивать страхование денежных переводов в Таджикистан и из него.