Узбекистан: В Ташкенте не разрешили провести акцию «Бессмертный полк»

Заметка из блога Eurasianet.org «В коконе»

Столичная администрация отказала инициаторам проекта «Бессмертный полк» в проведении шествия 9 мая. В Узбекистане этот праздник отмечается как День памяти и почестей. Вместо шествий ташкентские власти предложили навестить и поздравить ветеранов Второй мировой войны и тех, кто трудился в тылу.

Инициатором проведения акции «Бессмертный полк» в Ташкенте является 19-летний студент одного из столичных колледжей Амир Моллах. По его словам, власти столицы уже третий год не дают разрешения на проведение массового шествия участников этого движения.

«Городская мэрия сообщила, что 9 мая все силы столичной милиции будут задействованы в различных мероприятиях, поэтому они не смогут обеспечить безопасность проведения акции «Бессмертный полк». По нашим предварительным подсчетам, в шествии могут принять участие около 3 тысяч жителей Ташкента с портретами своих родственников – участников войны», – сказал Eurasianet.org Моллах.

К акции «Бессмертный полк» ташкентские жители присоединились стихийно в 2016 году. Тогда, 9 мая, несмотря на то, что городские власти не дали разрешения на проведение акции, около 200 человек с портретами своих родных прошли маршем по городу.

Параллельно возникла группа противников «Бессмертного полка», которую возглавили политолог Анвар Назиров и известный журналист, руководитель литературного портала Ziyouz.uz Давронбек Тожиалиев. Они активно развернули дискуссию в социальных сетях против проведения марша и ношения георгиевской ленточки.

«В Узбекистане 9 мая – это не День победы, а День памяти и почестей. Нельзя поминать погибших песней «Катюша». Они выходят на шествии с георгиевскими ленточками и портретами Сталина. Это ведь символы колониализма и порабощения узбекского народа», – сказал Eurasianet.org Тожиалиев.

В прошлом году Тожиалиев и Назиров обратились в министерство внутренних дел и администрацию города Ташкента с просьбой запретить раздачу и ношение георгиевских лент, а также проведение акции «Бессмертный полк» в Узбекистане.

Возможно, если был бы жив президент Ислам Каримов, инициативы этих двух людей власти поддержали бы. Ведь именно при Каримове праздник 9 мая, отмечающийся во многих странах бывшего СССР как День победы, был отменен. Лично по его указанию в 2008 году был снесен памятник семье кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, принявшего в свою семью в годы войны 15 детей разных национальностей, эвакуированных в Узбекистан.

Был предан забвению и герой войны – выходец из Ташкента генерал Сабир Рахимов. Его памятник был демонтирован в центре столицы и перевезен на ее окраину в мае 2011 года.

Но с приходом к власти нового президента Шавката Мирзиёева отношение к итогам Второй мировой войны в корне изменилось.

По инициативе президента, в преддверии Дня памяти и почестей на прежнее место был возвращен памятник «Дружба народов», посвященный семье кузнеца Шамахмудова. Это же название вернут прилегающим к памятнику дворцу, станции метро и площади. Мирзиёев также распорядился вернуть памятник генералу Рахимову в центр Ташкента.

«И хотя само шествие провести не разрешили, городские власти позволили участникам акции «Бессмертный полк» возложить цветы к Вечному огню на «Братских могилах» во второй половине дня», – рассказал Eurasianet.org Моллах.

Сегодня, по данным фонда «Ветеран», в республике проживают 1615 участников войны. Всего из Узбекистана на фронт ушли 1,4 млн человек. Погибли 400 тыс, еще 130 тыс пропали без вести.

Добро на проведение акции «Бессмертный полк» также не дали столичные власти соседнего Таджикистана. В прошлом году на запрос активистов официального ответа не последовало, но на сайте госагентства «Ховар» был размещен материал, в котором отказ объяснялся противоречием данной акции исламским ценностям.

Между тем, в прошлом году марш «Бессмертный полк» по улицам Душанбе все же прошел.