Армения: Лидер протестов избран премьер-министром

Парламент Армении избрал на пост премьер-министра лидера протестов Никола Пашиняна, что стало кульминацией произошедшего в стране мирного восстания. Сторонники Пашиняна снова массово вышли на улицы, но в этот раз чтобы отпраздновать его избрание.

На специальной сессии 8 мая парламент избрал Пашиняна 59 голосами «за» при 42 голосах «против». Пашинян стоял во главе развернувшегося месяц назад протестного движения, которое вдохновило недовольных, но потерявших надежду и до этого остававшихся пассивными граждан выйти на улицы. Первым значительным результатом манифестаций стала отставка давнего лидера Сержа Саргсяна.

Когда был объявлен результат голосования, сторонники Пашиняна, собравшиеся на Площади республики в Ереване и следившие за происходящим в законодательном органе страны на установленных здесь больших экранах, начали кричать «Никол» и «Победа», и поливать окружающих шампанских.

За Пашиняна проголосовали 13 членов правящей Республиканской партии, по-прежнему занимающей большинство мест в парламенте – ровно столько, чтобы обеспечить его избрание. На сессии неделей ранее все, кроме одного республиканца, проголосовали против него в явной попытке удержать власть. Тогда сторонники Пашиняна снова вышли на улицы, и республиканцы быстро капитулировали, объявив, что не будут блокировать кандидатуру Пашиняна на следующем голосовании.

Хотя на этот раз голосование было гораздо менее драматичным, чем неделю назад, правящая партия, тем не менее, дала понять, что не намерена сдаваться без боя.

«Республиканская партия приняла политическое решение поддержать выдвинутого кандидата ... ради стабильности в нашей стране», – сказал во время выступления перед голосованием глава фракции республиканцев в парламенте Ваграм Багдасарян.

На восьмичасовой сессии неделей ранее республиканцы засыпали Пашиняна вопросами о его приверженности связям Армении с Россией, традиционным семейным ценностям и экономическому росту. Сегодня Багдасарян заявил, что члены партии проголосовали за Пашиняна вопреки тому, что многие их вопросы остались без удовлетворительного ответа.

«Эти опасения остаются, – сказал Багдасарян. – Надеюсь, что мы ошибаемся».

Багдасарян также обвинил Пашиняна в разжигании своей революционной риторикой «массовой ненависти» в стране. «Я уверен, что очень скоро вы поймете, что ваша оскорбительная критика прошлого была неправильной, – сказал он. – И я уверен, что вам придётся согласиться с тем, что не все так просто, и что неспособность увидеть хорошее в прошлом не поможет вам в будущем».

В свою очередь, Пашинян не проявляет склонности отступать от своих амбициозных планов реформировать страну, и не рассчитывает, что республиканцы станут ему помогать. Он представил программу, ключевой частью которой является развитие экономики, включая стимулирование растущего высокотехнологичного сектора и оборонной промышленности страны, возрождение сельского хозяйства и развитие туризма. «Многие люди захотят увидеть страну, которая осуществила эту революцию любви и солидарности», – сказал он.

Он почти не старается умерить ожидания народа, несмотря на серьезные трудности, которые его ожидают. «Коррупция в Армении будет уничтожена, – сказал он. – Даже в переходный период эти проблемы будут решены».

Трудности его ожидают не в последнюю очередь потому, что Пашиняну придется иметь дело с обладающей большинством в парламенте непокорной Республиканской партией. В течение 15 дней он должен будет представить на рассмотрение парламента свой кабинет министров, а через 20 дней – свою программу. Республиканцы, теоретически, могут начать вставлять палки в колеса, но это может привести к организации досрочных выборов, на которых их партия, несомненно, потеряет часть мест.

Со своей стороны, Пашинян тоже не хочет организовывать выборы прямо сейчас. Ему нужно время, чтобы добиться принятия нового закона о выборах, который помог бы обеспечить свободные и справедливые выборы, являющиеся столпом его стратегии.

После голосования Пашинян отправился на Площадь республики. Толпа собравшихся там сторонников демонстрировала все большее восхищение Пашиняном: на транспарантах преобладали его фотографии, а у многих присутствовавших были футболки с его изображением. Прочие надели камуфляжные футболки или кепки, имитируя фирменный стиль Пашиняна (сам он в этот раз был в темном костюме).

«Победа не в том, что я был избран премьер-министром, – сказал Пашинян толпе. – Победа в том, что вы выбрали, кто будет премьер-министром».

После ухода Пашиняна – ему нужно было принять участие в церемонии принятия присяги в качестве премьер-министра страны – гуляния на площади продолжились. Из горной деревни приехал грузовик, наполненный снегом, и многие отметили избрание нового премьера игрой в снежки.

«Я очень счастлива, потому что это движение для народа, армяне собрались вместе и научились любить друг друга, – сказала принимавшая участие в гуляниях социальный работник Анна Маритосян. – Я никогда в своих самых смелых мечтах не могла представить, что это возможно, но он это сделал. Сегодня мы будем праздновать, а завтра, я надеюсь, проснемся в лучшей стране».