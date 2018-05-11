Казахстан: Полиция подавила митинг сторонников беглого оппозиционера
Полицейские задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг по призыву оппонента президента Казахстана.
Полицейские задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг по призыву оппонента президента Казахстана.
Ярый противник власти, опальный экс-банкир Мухтар Аблязов, который находится во Франции, через социальные сети призвал своих сторонников присоединиться к митингу по всей стране 10 мая, чтобы выразить протест против пыток и политического преследования инакомыслящих.
На акцию протеста в центре Алматы, по данным Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ), вышли около 50 человек. Некоторые из них несли плакаты с надписями «Свободу политическим заключенным» и «Нет пыткам». В толпе мелькали голубые шары – символ неофициального движения Аблязова «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Еще около сотни человек наблюдали в стороне.
Митинг не был санкционирован властями. Как следствие, большинство участников акции были задержаны полицейскими и специальными отрядами быстрого реагирования. Позднее, после того как написали объяснительные, они были отпущены, сообщает КМБПЧиСЗ.
Оппозиционер Аблязов выбрал удачное время, когда сошлись два благоприятных события. Первое – смена власти в Армении. Оппонент Назарбаева уделил много внимания «успешному армянскому кейсу» в своих ежедневных обращениях к народу Казахстана. «Молодцы армяне! Неужели мы так не сможем?», – пытается вдохновить своих сторонников Аблязов.
Второе событие – руководство Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, 10 мая встречалось с делегатами Европейского парламента. На повестке дня темы внешней политики и безопасности, а также экономические и социальные вопросы. При этом жесткие методы подавления мирного митинга могут привлечь внимание и к проблемам соблюдения прав человека, которые в Казахстане всегда стояли остро.
Законодательство Казахстана запрещает проведение общественных протестов без согласования с властями. Организаторы и участники несанкционированных митингов могут быть оштрафованы на сумму до $500, привлечены к общественным работам на период до 240 часов или арестованы на срок до 75 дней.
Власти Казахстана очень нервно реагируют на информационную деятельность Аблязова, хотя он явно не пользуется широкой поддержкой в стране. Суд в Астане в марте определил неофициальное движение ДВК, руководимое оппозиционером, как экстремистскую организацию и запретил его деятельность в Казахстане.
В конце того же месяца, во время празднования праздника Наурыз, полицейские в крупнейших городах – Астане и Алматы – задержали несколько десятков людей с голубыми шарами после призыва Аблязова выйти на улицы, держа в руках этот «символ ДВК».