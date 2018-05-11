Казахстан: Полиция подавила митинг сторонников беглого оппозиционера

Полицейские задержали несколько десятков человек, вышедших на митинг по призыву оппонента президента Казахстана.



Ярый противник власти, опальный экс-банкир Мухтар Аблязов, который находится во Франции, через социальные сети призвал своих сторонников присоединиться к митингу по всей стране 10 мая, чтобы выразить протест против пыток и политического преследования инакомыслящих.



На акцию протеста в центре Алматы, по данным Казахстанского Международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ), вышли около 50 человек. Некоторые из них несли плакаты с надписями «Свободу политическим заключенным» и «Нет пыткам». В толпе мелькали голубые шары – символ неофициального движения Аблязова «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Еще около сотни человек наблюдали в стороне.



Митинг не был санкционирован властями. Как следствие, большинство участников акции были задержаны полицейскими и специальными отрядами быстрого реагирования. Позднее, после того как написали объяснительные, они были отпущены, сообщает КМБПЧиСЗ.



Оппозиционер Аблязов выбрал удачное время, когда сошлись два благоприятных события. Первое – смена власти в Армении. Оппонент Назарбаева уделил много внимания «успешному армянскому кейсу» в своих ежедневных обращениях к народу Казахстана. «Молодцы армяне! Неужели мы так не сможем?», – пытается вдохновить своих сторонников Аблязов.



Второе событие – руководство Мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, 10 мая встречалось с делегатами Европейского парламента. На повестке дня темы внешней политики и безопасности, а также экономические и социальные вопросы. При этом жесткие методы подавления мирного митинга могут привлечь внимание и к проблемам соблюдения прав человека, которые в Казахстане всегда стояли остро.



Законодательство Казахстана запрещает проведение общественных протестов без согласования с властями. Организаторы и участники несанкционированных митингов могут быть оштрафованы на сумму до $500, привлечены к общественным работам на период до 240 часов или арестованы на срок до 75 дней.



Власти Казахстана очень нервно реагируют на информационную деятельность Аблязова, хотя он явно не пользуется широкой поддержкой в стране. Суд в Астане в марте определил неофициальное движение ДВК, руководимое оппозиционером, как экстремистскую организацию и запретил его деятельность в Казахстане.



В конце того же месяца, во время празднования праздника Наурыз, полицейские в крупнейших городах – Астане и Алматы – задержали несколько десятков людей с голубыми шарами после призыва Аблязова выйти на улицы, держа в руках этот «символ ДВК».