Казахстан: «Бессмертный полк» поставил местные власти в неловкое положение

С каждым годом «Бессмертный полк» в городе Уральск, что на севере Казахстана, набирает все больше новобранцев.

Организаторы этого парада победы, проходящего ежегодно 9 мая и посвященного ветеранам Великой Отечественной войны, утверждают, что в этом году им удалось привлечь 7 тыс человек. Если это так, то по сравнению с 2017 годом число участников увеличилось вдвое.

«С каждым годом полк растет, – сказал Мирхан Стамгазиев, держа в руках портрет своего покойного деда Мустакапа Стамгазиева, который сражался на фронте в Украине. – Мы приходим сюда, чтобы почтить память наших дедов и прадедов. Это большое событие для нашего города».

Как и в других странах бывшего СССР, память о тех, кто сражался во Второй мировой войне, здесь священна. Но в таких местах как Уральск – угасающий промышленный город, лежащий на границе с Россией – «Бессмертный полк» в течение уже некоторого времени является предметом противостояния между организаторами и властями, стремящимися кооптировать это мероприятие.

Основная идея марша проста: по центру города должны пройти большие группы людей, держа в руках фотографии (как правило, черно-белые) ветеранов войны. В шествии в Москве на этой неделе приняли участие около 1 миллиона человек.

В Уральске, где марш проводится уже четвертый раз, в этом году собравшиеся полностью заполнили широкие улицы в центре города.

Но к первому маршу власти отнеслись с недоверием.

«В первый год было много трудностей. Они оказывали на нас давление, чтобы мы не раздавали георгиевские ленты, например, – сказал Eurasianet.org Денис Спиридонов, один из организаторов.

Ветеран Красной Армии с георгиевской лентой на марше «Бессмертного полка» в Уральске. (Фото: Крис Риклтон)

Проблемы тогда возникли именно из-за георгиевских лент и времени проведения марша.

В мае 2015 года соседняя Россия переживала пик националистических настроений, все еще испытывая опьянение после аннексии Крымского полуострова годом ранее. На востоке Украины между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами разгорелась война. Сепаратистские бойцы, сражавшиеся во имя того, что они считали единением с братской Россией, начали носить оранжево-черные ленты в качестве символа того, что они борются против возрождающегося фашизма – именно так кремлевские СМИ преподносили постмайданское правительство в Украине.

К тому времени, когда идея «Бессмертного полка» достигла Центральной Азии, российский лидер Владимир Путин уже заставил своего самого верного союзника забеспокоиться, назвав Казахстан частью «Русского мира».

Такие страны как Грузия и Узбекистан сразу запретили проведение марша. В некоторых других государствах участники выбрали ленты другого цвета.

Но власти Казахстана постепенно удалось переубедить.

«В этом году было лучше, – сказал Спиридонов, житель Уральска в третьем поколении. – Местные власти очень помогали».

Более того, чиновники уделяли мероприятию даже немного больше внимания, чем хотелось бы организаторам марша.

В прошлом году даже возникла некоторая напряженность. В какой-то момент группа чиновников попыталась слиться с «Бессмертным полком», но участники марша тут же остановились и стали махать государственным служащим, чтобы те проходили мимо. Между двумя группами образовалась неловкая «нейтральная территория».

Один из соорганизаторов марша Самат Гизатов обвинил муниципальную администрацию в глупой попытке попиариться в этот день.

«Наш марш является неполитическим, некоммерческим, его цель – почтить память людей. Когда власти делают такие глупые вещи, они сами его политизируют», – сказал Гизатов Eurasianet.org.

Но, учитывая авторитарный стиль правительства страны, оно нервно относится к любым крупным сборищам людей, поэтому вероятность того, что оно не станет вмешиваться в подобные процессы, всегда была низкой.

В этом году, как только «Бессмертный полк» начал марш по главной улице Уральска, неожиданно появился десяток военнослужащих из пограничной службы Казахстана с гигантским казахским флагом. Военнослужащие встали строем перед демонстрантами. Напористая блондинка по имени Инесса построила стайку детей между двумя группами. Ее вклад, как она объяснила Eurasianet.org, был частью ее работы под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, полуофициального органа, которому поручено поддерживать межэтническую гармонию.

Появление этих людей было встречено приглушенным гулом неодобрения среди участников марша, т.к. являлось отклонением от плана.

Стимулируя обвинению в том, что данная традиция является прикрытием для неосоветского ура-патриотизма, участники шествий во многих городах России прославляли советского диктатора Иосифа Сталина. Также некоторые критики утверждают, что иногда за инициативой стоят факторы, не связанные с историей. Несмотря на то, что идеей марша предусматривается, что участники должны нести фотографии своих родственников, каким-то образом участвовавших в войне, появилось множество сообщений о том, что людей заставляют выходить на марш, держа в руках портреты совершенно незнакомых людей.

Но в Уральске, судя по всему, все было не так: портретов Сталина не было, а все участники, с которыми удалось пообщаться Eurasianet.org, могли рассказать о своих погибших родственниках.

«Мои родители участвовали в войне, и оба выжили, – сказала пожилая женщина по имени Людмила, прижимавшая ко лбу фотографию отца и матери в рамке. Несмотря на возраст, было видно, что Людмила была копией матери. – Она была медсестрой на фронте. Мой отец сражался в Псковской области».

На момент развала СССР население Уральска на две трети состояло из представителей славянских народов. Но затем последовала волна эмиграции, которая не спала полностью до сих пор.

Участники марша «Бессмертный полк» в Уральске 9 мая 2018 года. (Фото: Крис Риклтон)

Сейчас казахи составляют более половины населения города. Для многих – вроде семьи Стамгазиева, который пришел на марш с женой и тремя дочерьми, старшая из которых одела зеленый берет и несла в руках букет гвоздик – основным языком является казахский. Они переехали в город из прилегающих селений в начале 2000-х годов.

Но на марше «Бессмертного полка» демографическое соотношение, судя по всему, на короткий момент снова вернулось к старым пропорциям. У многих автомобилей, припаркованных на улицах города 9 мая, были российские номера.

Горькая и бросающаяся в глаза ирония состоит в том, что по мере роста статуса инициатив вроде «Бессмертного полка», число ветеранов, в честь которых они организуются, уменьшается. В Западно-Казахстанской области, столицей которой является Уральск, осталось всего около 100 ветеранов. Им в этот день оказывались особые почести. Например, они могли бесплатно ездить на такси по городу, а в конечной точке марша власти устроили для них почетное место.

Но журналисты, освещавшие празднование Дня победы в Уральске, жаловались, что сбор информации о войне из первых рук становится все труднее.

«Каждый год мы общались как минимум с одним ветераном для газеты, – сказал один из присутствовавших на марше корреспондентов Eurasianet.org. – Но теперь им трудно говорить по причине возраста. Сайчас чаще говорят о «Бессмертном полку»».