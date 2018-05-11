X

Кавказ

Центральная Азия

Восточная Европа

Другие регионы

Зоны конфликтов

X

Политика

Экономика

Общество

Безопасность

Научные исследования

Казахстанский банкир задержан в Москве

Задержание было произведено по запросу казахстанских властей, обвиняющих банкира в мошенничестве в особо крупном размере.

May 11, 2018

Банкир из Казахстана задержан в Москве по запросу казахстанских властей, которые обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило местным СМИ, что Жомарт Ертаев, «будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа [подставной компанией] на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».

Bank RBK, где Ертаев был консультантом совета директоров, осенью 2017 года оказался не в состоянии осуществить выплаты по своим обязательствам, когда клиенты в панике начали обналичивать свои счета. Это случилось после того, как в августе мировые рейтинговые агентства снизили оценку финансовых показателей банка.

Прокуратура Москвы попросила суд заключить Ертаева под стражу до середины июня для последующей экстрадиции в Казахстан.

Ертаев руководил банками второго уровня в Казахстане с 1990-х годов. В 2009 году он был арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства, но затем освобожден после уплаты штрафа. Три года назад Ертаев переехал в Москву, где возглавил российский «Тройка-Д Банк» (известный под брендом «АЛМА Банк»), уставной капитал которого, по данным официального сайта банка, составляет 47,5 миллиона рублей.

На заседании партии «Нур Отан» 3 ноября 2017 года президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в кризис Bank RBK загнали акционеры, которые вывели средства из банка, и пригрозил им суровым наказанием.

«Воры будут сидеть там [в тюрьме], где они должны сидеть. Заставим вернуть деньги и постараемся стабилизировать работу этого банка», – сказал он тогда.

Однако власти не стали дожидаться, когда акционеры вернут деньги, и до конца 2017 года оказали финансовую поддержку Bank RBK в размере более 700 миллионов долларов в рамках государственной программы оздоровления банковского сектора.

В этом году Назарбаев сообщил о закрытии данной программы, по которой была оказана помощь местным банкам на сумму более 9 миллиардов долларов, однако средства так и не вернулись в госбюджет.

Самое читаемое

1
Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках
Александр Аликин
2
Армения: Парламент отверг Пашиняна, протесты возобновились
Джошуа Кучера
3
Армения: Мирное восстание ставит под вопрос влияние диаспоры
Григор Атанесян
Самое читаемое

Россия: Состояние 200 богачей превысило резервы ЦБ и накопления всех россиян в банках

Армения: Парламент отверг Пашиняна, протесты возобновились

Армения: Мирное восстание ставит под вопрос влияние диаспоры

Казахстанский банкир задержан в Москве

1 / 1
X
> <

View caption