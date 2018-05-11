Казахстанский банкир задержан в Москве

Банкир из Казахстана задержан в Москве по запросу казахстанских властей, которые обвиняют его в мошенничестве в особо крупном размере.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило местным СМИ, что Жомарт Ертаев, «будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа [подставной компанией] на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств».

Bank RBK, где Ертаев был консультантом совета директоров, осенью 2017 года оказался не в состоянии осуществить выплаты по своим обязательствам, когда клиенты в панике начали обналичивать свои счета. Это случилось после того, как в августе мировые рейтинговые агентства снизили оценку финансовых показателей банка.

Прокуратура Москвы попросила суд заключить Ертаева под стражу до середины июня для последующей экстрадиции в Казахстан.

Ертаев руководил банками второго уровня в Казахстане с 1990-х годов. В 2009 году он был арестован по подозрению в нарушении финансового законодательства, но затем освобожден после уплаты штрафа. Три года назад Ертаев переехал в Москву, где возглавил российский «Тройка-Д Банк» (известный под брендом «АЛМА Банк»), уставной капитал которого, по данным официального сайта банка, составляет 47,5 миллиона рублей.

На заседании партии «Нур Отан» 3 ноября 2017 года президент Нурсултан Назарбаев заявил, что в кризис Bank RBK загнали акционеры, которые вывели средства из банка, и пригрозил им суровым наказанием.

«Воры будут сидеть там [в тюрьме], где они должны сидеть. Заставим вернуть деньги и постараемся стабилизировать работу этого банка», – сказал он тогда.

Однако власти не стали дожидаться, когда акционеры вернут деньги, и до конца 2017 года оказали финансовую поддержку Bank RBK в размере более 700 миллионов долларов в рамках государственной программы оздоровления банковского сектора.

В этом году Назарбаев сообщил о закрытии данной программы, по которой была оказана помощь местным банкам на сумму более 9 миллиардов долларов, однако средства так и не вернулись в госбюджет.