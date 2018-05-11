Таджикистан: Превращение свиней в коз, и прочие приключения с плагиатом

Российское независимое сообщество «Диссернет» выявило плагиат в работах 30 таджикских ученых, многие из которых являются высокопоставленными чинами в Таджикистане. Такое массовое разоблачение таджикских докторов наук и кандидатов власти назвали «заказным», но, скорее всего, эксперты «Диссернет», столкнувшись с примитивным, доходящим до абсурда воровством, вошли в раж и максимально проверили доступные «труды» таджикских ученых.



Таджикский чиновник совершил «чудо» – он смог превратить свинью в овцу. Для этого ему понадобилось лишь скопировать научную работу российского ученого, изменив в ней слово «свиноводство» на «овцеводство».



Автором этой «работы» был Назруло Амиров, бывший ректор Института экономики сельского хозяйства Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана, депутат столичного маджлиса (городского собрания). Амиров защитил докторскую диссертацию в 2014 году на тему «Развитие мясного скотоводства Республики Таджикистан».



Он далеко не единственный в Таджикистане чиновник, который позволил себе столь абсурдное воровство чужой научной работы. Но он единственный, который, по сути, признал свою вину, и готовится доработать свой научный труд и защититься заново.



В списке фальсификаторов диссертаций также числятся первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид, помощник президента по вопросам кадров Асадулло Рахмон и глава Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадзода. Последний, кстати, защищался в 2009 году в Институте экономики сельского хозяйства, когда его возглавлял Амиров.



В Таджикистане неофициальным критерием для получения высокой должности является наличие научной степени. В вузах без степени даже не принимают на работу. Кроме того, наличие нескольких титулов на визитке дает чиновникам дополнительный статус.



Так, по данным Академии наук Таджикистана, с 2013 по 2017 год в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России таджикистанцы защитили 1236 диссертаций – 121 докторских и 1115 кандидатских.



Во времена Советского Союза представители всех республик защищали свои диссертации в ВАК России. После распада СССР практически все страны, за исключением Таджикистана, образовали свои национальные аттестационные комиссии. В Таджикистане ВАК был образован лишь в 2014 году, но и после этого здесь считается престижным защищать научную степень в России.



«Диссернет», как утверждают его сооснователи, долгие годы занимается выявлением заимствований научных работ в России. Таджикистан, по словам Андрея Заякина, сооснователя сообщества, попал в проверку неслучайно, так как в республике сохранилась та же система присуждения степеней, что и в России, плюс соискатели защищались в ВАК России и на русском языке.



Как поясняют разоблачители, иногда заимствованные тексты бывают просто нелепыми. Например, работа помощника президента по кадровым вопросам Асадулло Рахмона.



В 2007 году Рахмон написал кандидатскую на тему «Особенности становления гражданского общества в Таджикистане».



Копируя текст у российского ученого, помощник таджикского президента заменил слово «церковь» на «мечеть», и «Россия» на «Таджикистан», и выдал эту «работу» в качестве своего научного труда.



Рахмон позволил себе заменять названия больших организаций. Он превратил Всероссийский центр изучения общественного мнения в Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана.



Рассказывая о политических событиях в стране, в своей работе Рахмон ссылается на закон РТ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 1998 года. Но здесь небольшая проблема: такой закон в Таджикистане появился только в 2009 году, то есть через два года после того, как Рахмон защитил свою диссертацию.



В работе Рахмона есть еще один удивительный момент. Будучи высокопоставленным чиновником в авторитарной стране, Рахмон жестко рассуждает о кризисе легитимности власти, и говорит о политическом недовольстве населения и недоверии к органам власти.



«Изучая диссертацию, эксперт сообщества был приятно удивлен распространенностью среди населения Таджикистана таких западных ценностей, как: свобода слова, свободные выборы, сменяемость власти, ответственность президента и правительства за «создание нормальных условий жизни» и т.д.», - говорится в комментарии «Диссернета» про плагиат в тексте помощника президента.



Степень заимствования можно легко проверить в подготовленной «Диссернетом» таблице заимствований: слева – текст анализируемой работы, справа – откуда списано. И если Рахмон заинтересован в демократии в своей работе, то, вероятно, только из-за того, что скопировал ее.



Согласно этой таблице, в диссертации вице-премьера Таджикистана Давлатали Саида на соискание ученой степени кандидата экономических наук на других исследователей приходится 70% текста.



Но Саиду пришлось легче: в основу его диссертации легли труды других таджикских ученых, поэтому заменять слово «Россия» на «Таджикистан» ему даже не пришлось.



Но промахи все-таки есть. Копируя текст от 1926 года о промышленных возможностях, он добавил туда «Статистический комитет СНГ», который предвидел «количество производства продуктов питания на душу населения в 2008 году».



«Диссернет» предполагает, что диссертанты могут позволить себе покупку научной работы. Традиционно продажей диссертаций занимаются фрилансеры. Но, как предполагает Заякин, торговлей диссертациями могут заниматься и сотрудники ВАК.



«Экспертные советы ВАК стали единомышленниками с мафией, которая готовит диссертации. Кроме того, аттестационная комиссия вынуждена защищать плагиаторов, ведь от них она получала немалые деньги за присуждение ученой степени», – говорит Заякин.



По его данным, стоимость фейковой кандидатской составляет 10 тысяч долларов, докторской – 25 тысяч.



В Таджикистане уверены, что «Диссернет» выполняет чей-то заказ. В социальных сетях было опубликовано несколько материалов на эту тему, подготовленных так называемой «фабрикой ответов» за авторством неизвестных никому лиц. В материалах утверждается, что команде «Диссернета» проплачивают Иран, таджикские оппозиционеры и мистические третьи силы.



26 апреля представили различных министерств и ведомств даже собрали круглый стол, чтобы сделать заявление относительно этих разоблачений. В заявлении, которое было размещено на сайте национального агентства «Ховар», говорилось, что публикации «Диссернета» угрожают информационной безопасности Таджикистана, что данное сообщество отрабатывает деньги и распространяет ложь в адрес государства, правительства и ценностей Таджикистана.



«Мы должны дать достойный ответ информационным атакам, которые проектируется за пределами государства. Обеспечение информационной безопасности в период напряженной ситуации в мире является частью национальной безопасности и укрепления основ государственности», – говорилось в заявлении.



Как сообщил Eurasianet.org Хафиза Бобоёров, экс-сотрудник Академии наук Таджикистана, исследователь в Фонде имени Александра фон Гумбольдта Германии, в демократических странах аттестационные комиссии для выявления плагиата сотрудничают с независимыми организациями.



«Если сотрудничать с такими сообществами, как «Диссернет», и давать научные работы на экспертизу до их одобрения, то это однозначно пошло бы на пользу науке. Тогда бы меньше случайных людей попадали в нее, остались бы только преданные науке люди, которые бы действительно работали в ее благо», – говорит Бобоёров.



Бывший сотрудник АН напомнил, что ВАК в Таджикистане был образован чуть больше трех лет назад, но этого времени мало, чтобы перевести все книги и научные труды в электронную базу данных.



Соответственно, этот барьер затрудняет процесс выявления плагиата в научных трудах. По словам Бобоёрова, для завершения процесса создания электронной базы данных потребуется не менее 10 лет.



Пока же, по его словам, в республике будут и дальше «гнаться за наличием научных степеней, а не за их качеством».