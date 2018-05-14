Саудовская Аравия заинтересовалась контрольным пакетом таджикского банка

Договоренности о продаже контрольного пакета акций «Точиксодиротбанка», некогда одного из ведущих кредитных учреждений Таджикистана, были достигнуты 11 мая в ходе встречи председателя банка Тоджидина Пирзоды с главой инвестиционной компании Saudi Investment Group шейхом Валидом Ахмадом Мухаммадом Ад-Дахаш Ат-Тувайджири.

На официальном сайте «Точиксодиротбанка» указывается, что это первое соглашение, которое он подписал с иностранным партнером об инвестировании в целях стабилизации своего финансового положения.

На данный момент стороны подписали предварительный договор. Подробности сделки не сообщаются.

«Точиксодиротбанк» столкнулся с дефицитом ликвидности в 2015 году. В декабре 2016 года правительство Таджикистана приняло постановление о выпуске государственных ценных бумаг для капитализации четырех крупных банков, в том числе «Точиксодиротбанка». На его оздоровление было направлено 2 млрд 250 млн сомони (около 250 млн долларов) в обмен на 85,9% акций банка. Фактически этот объем денег просто напечатали.

Как отмечают эксперты, выделенными ресурсами банк прежде всего расплатился с долгами перед государственными органами, в том числе Минфином. И только малая часть была направлена на погашение долгов перед вкладчиками. Поэтому фактически оздоровительная программа правительства провалилась.

В начале этого года представители Нацбанка заявили, что «Точиксодиротбанк» остался должен своим клиентам 904 млн сомони ($102 млн).

В 2016 году «Точиксодиротбанк» вел переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о выделении $80 млн в обмен на контрольный пакет акций банка. Национальный банк просил в долг у Международного валютного фонда 500 млн долларов для поддержки банков. В обоих случаях переговоры оказались безуспешными.

В марте этого года «Точиксодиротбанк» выкупил 5 процентов своих акций, перечислив на счета Минфина около 113 млн сомони ($12,6 млн). Акционеры банка решили выкупить оставшуюся часть акций в ближайшие четыре года. Сообщалось, что руководство банка ведет переговоры со своими иностранными партнерами, и акции будут проданы им.

В конце прошлого года банк также выставил на аукцион свои активы – офисы банка по республике, жилые здания и бизнес-центры. Среди них, по данным Нацбанка, акции гостинцы «Таджикистан», торгового центра «Душанбе Молл» (Ашан), «Фондовой биржи Душанбе».

Между тем, Саудовская Аравия довольно активно помогает Таджикистану: строит школы, проводит инвестиционные форумы, теперь вот покупка акций фактически разорившегося банка.

В то же время, пока арабские шейхи вели переговоры с таджикским банкиром, президент Таджикистана обличал так называемого «друга» республики. И хотя в своем выступлении Эмомали Рахмон ни разу не назвал вечного соперника саудитов – Иран, из контекста следовало, что именно об этой стране шла речь.

«Задержан генерал Киёмиддин Гозималик, один из разжигателей гражданской войны в Таджикистане. Его карманы были наполнены долларами страны, которая называла себя нашим другом. Он намеревался исполнить ее корыстные цели. Он сам признался, что принял шиизм и выполнял приказы служб безопасности этой страны против таджикской нации», – заявил президент в своем выступлении 12 мая.

Президент также обвинил запрещенную в Таджикистане Партию исламского возрождения в шиизме и исполнении заказа шиитской страны.