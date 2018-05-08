В Крыму прошел фестиваль еды

На выходных, 5-6 мая, в Крыму впервые прошел гастрономический фестиваль «О да! Еда!», который до сих пор проходил в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, во Владивостоке и других городах.

Мероприятие представляет собой площадку размером 6 га с платным входом на территории винодельческого завода «Золотая балка» (город Балаклава), где несколько десятков местных предприятий общественного питания, в том числе кафе и рестораны, готовят и продают еду. Также на фестивале продавали сувениры и другую продукцию. Действие сопровождалось выступлением музыкантов, показами фильмов, мастер-классами поваров, играми для детей и другими развлечениями.

С одной стороны, фестиваль направлен на продвижение крымской кухни и местных продуктов. С другой — позволяет посетителям поесть, выпить и приятно провести время, организаторам — заработать на билетах (150–200 рублей, в зависимости от времени покупки), а предприятиям общепита — заработать за два дня чуть ли не месячную выручку.

Утром 5 мая в связи с перегрузом автостоянки винодельческого предприятия почти вся дорога между трассой Севастополь-Ялта и Балаклавой была забита припаркованными на обочине машинами. Люди шли на фестиваль вдоль проезжей части семействами — с детьми, бабушками и дедушками.

У входа на фестиваль — импровизированные кассы, где билеты покупала та часть посетителей, которые не оплачивали вход через интернет. Взмыленные от скорости работы девушки могли принимать деньги от одних, выдавая сдачу другим, отвечая на вопросы третьих.

Что касается еды, на фестивале можно было найти все что угодно. Обычная европейская кухня шла вперемешку с крымскими блюдами. Шашлыки из абсолютно любого мяса и рыбы, выпечка сдобная (из теста с сахаром и жирами) и обычная пресная, различные виды плова, чир-чир (чебуреки), многообразные сладости, кофе, в том числе из турки. Ну и конечно, вино, с которого у многих начиналось знакомство с фестивалем.

Акцента на чисто крымских блюдах не ощущалось. Например, симферопольский производитель мучной продукции «Пироги от Елены» продавал татарские мучные пироги кубите наряду с обычными русскими пирогами. Другие производители жарили татарский шашлык из баранины вместе с шашлыками из свинины (мусульмане не едят свинину). Обычно в крымско-татарских кафе свиного шашлыка никогда не бывает, несмотря на то, что большинство туристов — православные христиане или атеисты. Верность религиозным принципам у них превосходит желание заработать.

По данным организаторов, фестиваль посетили около 20 тыс. человек, которые только в первый день съели почти 2 тонны мяса. Половина посетителей — местные жители, вторая часть — самостоятельные туристы и организованные группы отдыхающих, которых привезли отели и туроператоры на автобусах.

На входе у рамок металлоискателей стоит фургончик пивоваренного завода «Крым» (Симферополь), из которого бесплатно разливают питьевую воду.

— Это же сколько воды вы потратите бесплатно!

— Честно? Дофига! — сообщил представитель завода Андрей Тихонов. — А выхлопа будет вот столечко.

— Тогда зачем вам это нужно?

— Мы пытаемся донести до людей, что помимо алкогольного и безалкогольного пива мы делаем еще и питьевую бутилированную воду. Не так много потребителей об этом знают.

Работник завода поделился и соображениями о развитии рынка пива и воды. По его словам, выход на материковую часть России дается с трудом в связи с конкуренцией местных производителей. Кроме того, крымские предприятия «с ужасом ждут открытия моста». Крымский мост откроют в мае 2018 для легковых автомобилей, в конце 2018 года — для грузовых, в декабре 2019 года по нему начнут ходить поезда.

— Полуостров завалят дешевыми российскими продуктами и местных производителей просто снесет! — заключил он.

Среди палаток с выпечкой, шашлыками, морепродуктов и сувениров затесался мужчина в теплоотталкивающем переднике, который с помощью архаичного устройства (меха, или «гармошка») обеспечивает поступление воздуха в горящие угли. Скульптор по металлу, мастер художественной ковки Андрей Давишный готовит среду для нагрева заготовок, из которых впоследствии, используя молоток и наковальню, он будет делать подковы, улиток и прочие сувениры.

— А как поднаберется детишек, буду обучать их работе с металлом.

Посреди фестиваля установлен бумажный жираф, шея которого замотана шарфом петербургского футбольного клуба «Зенит». Дело в том, что компания-организатор фестиваля («Аврора») расположена в Петербурге. Ее собственниками, по данным Kartoteka.ru, являются совладельцы питерской сети торгово-развлекательных комплексов «Адамант» Евгений Гуревич, Михаил Баженов и выпускник журфака СПбГУ Артем Балаев. «Аврора», помимо гастрономических фестивалей, на протяжении 7 лет проводит фестивали мод.

Помимо еды, посетителям предлагали решить головоломки. Местный парень Денис Целовальников продвигает на крымский рынок московского производителя головоломок IQ Puzzle, суть которых заключается в необходимости собрать из четырех деталей простую геометрическую фигуру (прямоугольник или букву «Т»). Несмотря на кажущуюся простоту задачи, многие не могли решить головоломку, а у большинства остальных на нее уходило 10–15 минут. Как указано на визитке производителя, игра направлена на стимулирование мозга, а решение может занимать от 5 минут до нескольких часов. Секрет разгадки кроется в отказе от привычного мышления.

Организация мероприятия оставляет весьма неплохое впечатление. На площадке хватало и мест для отдыха, и свободного пространства, и всего остального, не говоря о еде. Не было никакого бардака или хаоса, который иногда можно наблюдать в Крыму. Чувствуется рука петербургской цивилизации. Такое же впечатление осталось и у многих посетителей.

— Интересно, а кто организатор? — слышалось в толпе уходящих людей.

Дни фестиваля выдались крайне тяжелыми для работников единственной расположенной рядом заправки TES. После фестиваля многие заезжали на нее попить кофе, за сигаретами или заправиться. Сотрудницы заправки, еле справляясь с потоком, обслуживали клиентов с ужасом на лице.