Визит президента Узбекистана в США выглядит многообещающим

«Америка сехрли диёр!» («Америка – страна чудес!») – с такой пафосной цитаты начался телевизионный репортаж о Нью-Йорке на информационном канале Uzbekistan 24, показанный 12 мая. Главный акцент в репортаже – Статуя Свободы и деловой центр в Манхеттене. Этот же репортаж дублируют на русском языке.



Так активно узбекское телевидение готовится к предстоящему официальному визиту президента Шавката Мирзиёева в США, который состоится 15-17 мая. До этого ни один предстоящий визит узбекского президента не освещался столь интенсивно и радужно.



По информации пресс-службы президента РУз, «в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется обсудить состояние и перспективы развития узбекско-американского сотрудничества, стороны обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам».



Мирзиёев также проведет двусторонние встречи в Конгрессе, министерстве обороны, государственном департаменте США и во Всемирном банке.



«По итогам официального визита предполагается принять совместное заявление президентов «Узбекистан и Соединенные Штаты Америки: начало новой эры стратегического партнерства», подписать пакет документов, предусматривающих дальнейшее укрепление двусторонних отношений в различных областях», – сообщается на официальном портале президента Узбекистана.



Подобный ажиотаж вокруг США помнит только старшее поколение узбекистанцев, еще на заре независимости в начале 90-х годов ХХ века. Тогда первый и ныне покойный президент Узбекистана Ислам Каримов налаживал отношения с американской администрацией.



После террористических актов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года и с началом операции американских военных в Афганистане, Узбекистан предоставил военную базу для сил НАТО на своей территории. Этот шаг Каримова и его последующая политика стали объектом критики со стороны российских политологов и СМИ.



Непростая дружба Ташкента с Вашингтоном продолжалось до мая 2005 года, когда США и страны Евросоюза подвергли узбекские власти жесткой критике за кровавое подавление выступлений в Андижане. В ответ Каримов потребовал вывода американских военных из страны и закрытия военной базы Ханабад.



Президент Шавкат Мирзиёев, в отличие от своего предшественника Ислама Каримова, пытается максимально перевести все контакты с американской стороной в плоскость конкретных проектов. Здесь экономика и привлечение инвестиций преобладают над всем остальным.



Узбекского президента можно понять: проводимые экономические реформы требуют иностранных инвестиций.



Узбекский политолог Рафаэль Саттаров говорит, что внешняя политика нынешнего президента отличается от поздней каримовской своей активностью.



«У Каримова тоже наблюдалась активность во внешней политике до андижанских событий. Для Ташкента сейчас важно получить от Вашингтона поддержку для модернизации экономики. Так для новой социально-экономической жизни требуются кредиты, гранты, которые можно получить в финансовых институтах, где доминируют американцы», – сказал он Eurasianet.org.



Впервые Шавкат Мирзиёев в качестве президента посетил США в сентябре 2017 года в рамках участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тогда он провел несколько встреч с руководителями крупных американских компаний и заключил пакет соглашений на 2,6 млрд долларов.



Заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном изъявили такие компании как General Electric и Honeywell (в нефтегазовой и нефтехимической сферах), John Deere и Caterpillar (в области машиностроения), OSI Systems и Lutron (в области электротехники), и Boeing (в сфере гражданской авиации).



На сегодняшний день крупными узбекско-американскими предприятиями, действующими в Узбекистане, являются GM Uzbekistan по производству автомобилей и Центр по ремонту и обслуживанию самолетов Boeing, который является единственным в СНГ.



У взаимной торговли между странами есть значительные возможности для роста, хотя, судя по статистике за последние два года, ее характер выглядит несколько хаотичным. Например, объем товарооборота в 2017 году составил 210,2 млн долларов, в то время как в 2016 году он был равен 454 млн долларов, что было на 70% выше, чем в предыдущем году.

Судя по количеству публикаций в интернете и социальных сетях, у узбекистанцев большие ожидания от встречи президентов США и Узбекистана.



63-летний ташкентец Нуриддин Хамраев считает, что Мирзиёев хочет, наконец, определиться с этой страной.



«Хотим мы или не хотим, с Америкой нужно дружить, тем более, что Трамп сам приглашает. Мне не понравилось, когда он говорил о запрете въезда для узбеков в Америку после теракта, совершенного выходцем из Узбекистана. Но там мой сын уже пятый год работает, мирно, платит налоги. Думаю, после общения президентов такие разговоры прекратятся», – сказал Eurasianet.org узбекский пенсионер.



Продавщица уличного фастфуда Манзура Махмудова слышала, что американские KFC и McDonald’s хотят открыть свои рестораны в Ташкенте.



«Очень хочу работать в этих компаниях, научиться готовить курицу в стиле KFC, а то у нас подделок много. Может, наш президент уговорит их прийти на наш рынок. Ведь наша молодежь очень любит такую еду», – рассказала Eurasianet.org продавщица.