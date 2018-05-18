Россия: Программисты помогают ретейлерам больше зарабатывать

Бывшие программисты российского производителя одежды Concept Group учредили собственный IT-бизнес и начали продавать свои услуги розничным торговым сетям. Их продукты по анализу покупательского поведения и прогнозированию спроса позволяют увеличить доходы предприятий, с которых разработчики имеют свой процент. Вскоре они намерены выйти на рынок Европы и США.

Как появилась идея бизнеса

Трое разработчиков Евгений Лимаренко, Павел Мягких и живущий в России немец Бьерн Грайф после ухода с наемной работы решили создать собственный IT-бизнес. Партнеры около двух лет проработали в «крупном российском fashion-ретейлере», для которого создавали компьютерные программы, призванные улучшить операционную деятельность. Название торговой сети они называть отказались, однако, судя по открытым источникам, речь идет о производителе одежды Concept Group.

Среди продуктов, которые они создавали, еще работая в розничной сети, программа, позволяющая с точностью до 96% прогнозировать спрос на товары во всех магазинах сети — около 260 магазинов, сообщили они. Сеть Concept Group насчитывает 250 магазинов. Программа позволяла сети поставлять в магазины именно тот товар и в том количестве, в котором он будет продан. По их словам, в 2017 году в компании начались кадровые перестановки, вызванные изменениями среди акционеров (в январе 2017 года АФК «Система» Владимира Евтушенкова стала основным акционером Concept Group), что подтолкнуло коллег к созданию собственного IT-бизнеса.

Осенью 2017 года партнеры создали две компании — F&A (Forecasting & Analytics) для оказания IT-услуг клиентам и Kreate для исследований и разработок новых продуктов.

Какие продукты создали разработчики

Первым продуктом этих компаний стала система для интернет-магазинов, которая предлагает покупателям сопутствующие его покупке товары или аксессуары, основываясь на истории просмотров клиента и на предпочтениях других покупателей. Например, при покупке экшн-камеры система предлагает купить кейс, крепления, карту памяти. Партнеры практически сразу получили заказ от крупной сети магазинов бытовой техники и электроники, сообщили они, отказавшись называть сеть из-за заключенного с ней соглашения о неразглашении данных. Отметим, что ранее один из разработчиков, Бьерн Грайф, работал директором по IT в сети бытовой техники и электроники Media-Saturn.

По словам Лимаренко, продукт позволил заказчику увеличить среднюю сумму покупки на 16%. Средняя стоимость интернет-заказа в подобных магазинах, по его словам, составляет 10,5 тыс. рублей. Сеть платит разработчикам в качестве вознаграждения 1 млн рублей ежемесячно, сказал он.

Кроме того, разработчики создали систему динамического ценообразования для интернет-магазинов. Она анализирует, какие товары просматриваются, какие покупаются, с какой интенсивностью, после чего происходит пересчет цен. Новая цена может как повышаться (например, на бестселлеры), так и понижаться (если товар перестал пользоваться спросом). Программа позволяет увеличивать доходы от продаж и сохранять объемы товарооборота, утверждают партнеры.

«Коридор изменения цен согласовывается заказчиком, но это в пределах 10%. Причем изменение происходит постепенно. Система пробует различные варианты цен на каждое наименование, предлагая покупателям различные варианты и наблюдая за их реакцией. Раньше ни в российском, ни зарубежном ретейле никто не предлагал подобные решения, поэтому наша разработка должна стать прорывом на розничном рынке», – утверждает Евгений Лимаренко.

Например, разработчики заключили контракт с одним из крупнейших интернет-магазинов одежды в России и СНГ KupiVIP, сказал Лимаренко. Партнеры получают 10-20% доходов (из которых вычтены операционные расходы), получаемых сетью в результате использования системы динамического ценообразования. По словам Лимаренко, система позволила ретейлеру увеличить доходы на 13%.

Проблемы в развитии

Основная проблема, с которой столкнулись разработчики, это сложность донести бизнесу информацию о своих продуктах. «Специалисты, работающие с поставщиками и персоналом, не верят в подобную эффективность IT-сервисов и ищут подвох. Они не могут понять, как «какой-то там сервис может работать лучше, чем пять или 15 сотрудников, проработавших в отрасли много лет»», – говорит Евгений Лимаренко.

Кроме того, партнеры продвигают свои услуги в условиях своеобразной ситуации, сложившейся среди специалистов подобного профиля. Большинство сильных разработчиков заинтересованы, в основном, в развитии технологий компьютерного зрения, распознавания речи и изображений. Специалистов среднего уровня мало, но даже они пытаются идти по пути сильных разработчиков. А начинающие умеют программировать на используемых в этой сфере языках R и Python, однако не знают, как применить свои навыки.

«Получается, IT-специалисты не понимают, как применить свои знания в бизнесе и как продать ему свои продукты и услуги. А бизнес или совсем не знает, что ему нужно, или приходит со словами: «У нас куча данных, мы не знаем, что с ними делать, но понимаем, что там что-то есть. Давайте работать»», – говорит Лимаренко.

Выход за рубеж

В 2018 году партнеры хотят выйти на рынок Европы – в Швецию, Англий, Австрию и Германию. Несмотря на внешнеполитическую обстановку, иностранный бизнес остается вне политики и заинтересован в сотрудничестве. Такой вывод разработчики сделали после посещений международных конференций по ретейлу, в частности, Big Retail Show в Нью-Йорке.

«В США выход намечен на 2020 год, если ранее не найдем партнеров, готовых представлять наши продукты на том рынке. Мы готовы рассматривать развитие партнерской сети», – говорит Лимаренко.