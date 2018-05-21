Реакция Кремля на новое правительство Армении

В результате бескровной революции Армения получила нового премьер-министра и новое правительство, которые поразили наблюдателей своей беспрецедентной открытостью и молодостью некоторых членов кабинета. Программа новой администрации еще не обнародована, но в качестве цели заявлены широкомасштабные реформы и преодоление коррупции в стране. Новоизбранный премьер Никол Пашинян совершил свой первый зарубежный визит, встретившись, в частности, с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом Высшего Евразийского экономического совета, прошедшим 14 мая.

На официальном уровне российская реакция на появление в Армении нового правительства остается сдержанной, можно даже сказать нейтрально-позитивной. Сразу после избрания Пашиняна премьер-министром его поздравили Путин и на тот момент и.о. главы российского правительства Дмитрий Медведев. Оба выразили надежду на «дальнейшее укрепление» армяно-российских отношений. Во время встречи с Путиным Пашинян поблагодарил российское руководство за «сбалансированную позицию, которую Россия заняла в ходе нашего внутреннего кризиса», а также заявил, что «есть то, что не нуждается в обсуждении – это стратегические отношения Армении и России».

Несмотря на то, что внутри Армении идут бурные политические процессы (в том числе и на «улице» – требования отставки мэра Еревана, генпрокурора, ректора университета в Гюмри и т.д.), аналитические программы и ток-шоу на телеканале «Россия» полностью прекратили обсуждение армянской темы. За кадром остались не только избрание Пашиняна и формирование правительства, но и встреча нового премьер-министра Армении с Путиным. Если учесть, что в предшествующих избранию Пашиняна программах сюжеты об армянской революции в российских аналитических программах появлялись (а авторы сюжетов выражали озабоченность и надежду на сохранение «стратегически важных» отношений между странами), у их зрителя могло создаться впечатление, что никакого развития события в Армении попросту не получили.

В отличие от официальной кремлевской точки зрения, некоторые прокремлевские аналитики и медиафигуры вновь выдали вполне акцентированную отрицательную реакцию на события в Армении. Самые заметные и одновременно самые скандальные высказывания прозвучали из уст бывшего журналиста, а ныне пресс-секретаря компании «Роснефть» Михаила Леонтьева в эфирах радиостанции «Комсомольская правда» от 26 апреля и 3 мая, которые однако, стали медиасобытием лишь непосредственно перед избранием Пашиняна премьером, когда смонтированный из высказываний Леонтьева видеоролик широко распространился в интернете. В частности, Леонтьев заявил, что «Армения является для России обременением», что она «никому не нужна, кроме России», и что граждане Армении, если не хотят союзнических отношений с Россией, могут «катиться колбаской». В возникшую конфликтогенную ситуацию был вынужден вмешаться пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который 8 мая (в день избрания Пашиняна премьер-министром Армении) заявил, что «эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении». Спустя несколько дней – 14 мая – Леонтьев принес Пашиняну официальные извинения за свои комментарии, назвав их «эмоциональными и непозволительными».

В среде антизападников достаточно высок уровень раздражения и скепсиса в отношении армянской революции. Так, в антилиберальном сетевом издании «Взгляд» Антон Крылов предположил, что новое армянское правительство будет работать в интересах бизнесмена Гагика Царукяна, чей блок (и фракция в парламенте) поддержал кандидатуру Пашиняна. В том же материале автор намекает, что за революцией стоят «американские специалисты».

Журналист Максим Шевченко подозревает, что армянская революция связана с конфликтом в Сирии, и намекает на особую роль Армянской американской ассоциации.

Политолог Сергей Марков критически рассматривает состав нового армянского правительства, считая, что в нем будет крайне сильно американское влияние (особое внимание Маркова вызывает фигура Дарона Аджемоглу, американского либерального экономиста, ставшего советником Пашиняна).

Алексей Гордеев в газете «Завтра» предполагает, что армянская революция готовится к переходу в новую, открыто антироссийскую фазу».

Известный блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян) полагает, что Армения вполне способна пойти на ухудшение отношений с Россией несмотря на проблемное для нее соседство с Турцией и Азербайджаном. Оценка же состава и действий нового армянского правительства, которую дает тот же автор в другом посте, скорее позитивна.

Что же касается российской либеральной и левой оппозиции, то оценки ее представителей колеблются от восторженных до весьма скептических. Скепсис связан прежде всего с заверениями Пашиняна, которые тот делал относительно сохранения «стратегического партнерства» Армении и путинской России. Оптимисты же (к примеру, публицист Александр Скобов) полагают, что Пашинян будет «некомфортен» для Путина как ставленник гражданского общества Армении, особенно если его борьба с коррупцией окажется успешной.

Может сложиться впечатление, что Кремль надеется на то, что Армения при любом варианте развития внутриполитической ситуации останется в фарватере российских внешнеполитических сценариев. Имеющуюся же тревогу официальная Москва не высказывает открыто, но озвучивает ее через неофициальные каналы.

В целом количество публикаций о ситуации в Армении в российском медиапространстве значительно снизилось. Для тех сил в Армении, для которых ориентиром являются либеральные ценности, подобное информационное затишье потенциально является хорошей новостью – возможным признаком того, что еще по крайней мере в течение некоторого времени российские власти не будут вмешиваться в дела Армении более активно, чем это было в ходе армянской революции.