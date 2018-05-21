Россия: Мобильная АЭС – инновационный прорыв или плавучая катастрофа?

Российские чиновники считают, что нашли инновационный способ укрепить свои позиции на мировом рынке ядерной энергии. Но защитники окружающей среды предупреждают, что данный проект, в рамках которого два небольших реактора устанавливают на крупную баржу, рискует стать атомным «Титаником» – плавучей бомбой замедленного действия.

«Академик Ломоносов», чьи относительно небольшие реакторы способны производить до 70 мегаватт электроэнергии, прибыл 19 мая из Санкт-Петербурга в северный портовый город Мурманск, где его заправят ядерным топливом и протестируют. Если будет установлено, что он находится в исправном состоянии, то его отбуксируют вдоль северного побережья России до Чукотки.

Судно предназначено для использования в качестве плавучей электростанции для поселка Певек с почти 5-тысячным населением. «Академик Ломоносов» заменит в качестве источника энергии реакторы на близлежащем объекте Билибино, которые должны были быть сняты с эксплуатации в 2019 году.

В советское время в районе Певека находилось несколько гулагов, где заключенных заставляли добывать уран. Сегодня Певек известен в качестве места добычи нефти и газа.

Разработка мобильной атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) заняла более десятилетия. Работа над проектом началась в 2006 году, а запуск первой ПАТЭС в эксплуатацию предполагалось произвести в 2008-м. Оценки стоимости подобных мобильных систем сильно различаются, но Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» продвигает плавучие реакторы в качестве относительно дешевого источника энергии для удаленных или не имеющих необходимой инфраструктуры для строительства наземной АЭС районов.

Проект подвергся активной критике как в России, так и за ее пределами. Многие жалобы связаны с закрытостью и непрозрачностью проекта. «Академик Ломоносов» отбуксировали в Мурманск для заправки из-за противодействия общественности первоначальному плану «Росатома» заправить ПАТЭС ядерным топливом в Санкт-Петербурге.

Одним из главных критиков проекта является международная экологическая организация «Гринпис», предупреждающая, что отсутствие прозрачности значительно повышает вероятность атомной катастрофы. «Если это не остановить, следующая ядерная катастрофа вполне может стать Чернобылем на льду или Чернобылем на скалах», – говорится в опубликованном в апреле комментарии на веб-сайте организации.

«Гринпис» призывает ввести более строгий контроль за деятельностью ПАТЭС, включая механизмы мониторинга для других арктических стран и проведение исследования относительно воздействия ПАТЭС на окружающую среду.

По сообщениям, ядерные реакторы на «Академике Ломоносове» необходимо заправлять каждые два-три года. Предполагается, что отработанное топливо будет храниться на самом судне, которое планируется эксплуатировать в Певеке в течение порядка 12 лет.

Пересечение «Академиком Ломоносовым» Балтийского моря после отбытия из Санкт-Петербурга 28 апреля вызвало множество жалоб. Например, морская администрация Эстонии заявила, что баржа нарушила маршруты движения морских судов. А 3 мая, когда баржа вошла в датские воды, активисты «Гринпис» приблизились к сопровождавшим ее вспомогательным судам и осуществили «мирное сопровождение».

«Росатом» подверг критике действия «Гринпис» в датских водах, утверждая, что «антиядерные экстремисты» совершили «попытку опасного сближения» с сопровождавшими ПАТЭС судами. В заявлении «Росатома» также говорилось, что реакторы «Академика Ломоносова» обладают «самыми передовыми антиаварийными системами».

«Росатом» заявляет, что не получал от «Гринписа» запросов относительно норм эксплуатации и обеспечения безопасности на ПАТЭС. В корпорации также утверждают, что ядерная энергия является наиболее рациональным источником энергии в Арктике, где долгие и суровые зимы затрудняют использование возобновляемых источников энергии, включая энергию солнца или ветра.

«Мы считаем, что нападающие на проект не заслуживают называться «экологами» или «зелеными активистами». Они являются заложниками антиядерного фанатизма», – говорится в заявлении «Росатома».

Несмотря на резкие высказывания в отношении «Гринписа», заявление «Росатома» согласуется с разворотом корпорации в направлении чистой энергии, включая ядерную энергию. Недавно корпорация начала инвестировать в ветроэнергетику, и в феврале 2018 года объявила о планах строительства ветропарка в Краснодарском крае.

Запуск «Академика Ломоносова» в эксплуатацию происходит на фоне соперничества «Росатома» с другими государственными структурами РФ за ведущую роль в освоении российского Крайнего Севера. В результате потепления климата судоходство по северному маршруту теперь может осуществляться круглый год. Таким образом, плавучая теплоэлектростанция предоставляет «Росатому» важный инструмент, способный помочь корпорации сохранить свое доминирующее положение в регионе, который до недавнего времени полностью зависел от атомных ледоколов «Росатома».