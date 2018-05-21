Украина: Состоится ли переход на латиницу?

Комментарий

Точка зрения автора статьи может не совпадать с позицией редакции Eurasianet.org

Переход с кириллической графики на латинскую стал устойчивым политическим трендом на постсоветском пространстве. Коснулся он и Украины, где возобновились дискуссии о преимуществах латинизации письменности. Впрочем, в Украине эти споры идут уже два века.

Новый виток обсуждения перспектив перехода на латиницу начался с того, что глава МИД Украины Павел Климкин поднял эту тему в Facebook в марте, обозначив её как интересную и своевременную. «В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель – формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?» – написал Климкин, подчеркнув, что Украине стоит присмотреться к соседям, а также к общей региональной динамике.

Здесь надо обратить внимание на то, что польский визави Климкина говорил о параллельном использовании латинского алфавита наряду с кириллическим, а не о полной замене кириллицы. С исторической точки зрения в этом есть резон: Украина долго балансировала между Речью Посполитой и Московией, и только позднее вошла в зону прямого влияния Москвы. Двойственное притяжение имеет место и сегодня.

Идея перехода украинского языка на латиницу возникла ещё в XIX веке. Впервые её высказал священник из Львова Иосиф Лозинский, чуть позднее – чешский славист Йозеф Иречек.

Но дебаты до сих пор принесли только два формальных результата. В 2010 году был официально принят вариант латинской транслитерации для написания имен в загранпаспортах и банковских документах и перевода названий улиц и городов. А с 2016 года на сайте Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) заработал сервис, где можно проверить правильность написания имени и фамилии на латинице.

До 2010 года при выдаче официальных документов украинцы самостоятельно указывали вариант написания своих имен латинскими буквами. Как следствие, такая транслитерация оказывалась не всегда правильной, и документы, выданные после 2010 года, приходится менять по сегодняшний день. Так что принятие официальной транслитерации не создало проблемы, а, напротив, решило ее, избавив людей от лишних проблем за границей – начиная с аэропорта и заканчивая арендой автомобиля.

Некоторые украинцы даже полагают возможной полную замену кириллицы латиницей. Так, в 2017 году украинский портал Na chasі объявил, что в тестовом режиме будет публиковать материалы на варианте латиницы для украинского языка, разработанном Алексеем Федоровым. В Сети активен и другой проект, с другим вариантом латинизации – Latynka.tak.

Инициаторы проекта Na chasі утверждают, что латинизация продвинет украинский язык на первое место по численности носителей среди латинизированных славянских языков, сделав его более привлекательным для изучения иностранцами и более понятным соседям. Кроме того, по их мнению, введение латинской графики будет стимулировать книгопечатание и ревизию украинской обучающей литературы на государственном уровне.

Но у латинизации есть и противники. По мнению украинского историка, автора проекта LikБез. Історичний фронт Кирилла Галушко, слова Климкина – лишь дипломатический жест, выражающий готовность к диалогу с Польшей. «Мы живем в свободной стране, можем обсудить любой вопрос – хоть латиницы, хоть китайской иероглифики», - сказал Галушко.

Противники латинизации указывают на риск потери части собственного, отнюдь не привнесенного из России или СССР, исторического наследия, а также на то, что отступление на «латинскую территорию» может негативно сказаться на расширении сферы использования украинского языка русскоязычными, которое и без того идет достаточно сложно.

Об этом пишет в Facebook директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович: «Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении – привычный кириллический русский для многих, особенно пожилых людей будет проще, чем незнакомый латинский украинский».

Кроме того, Вятрович подчеркнул, что «кириллица – это фундаментальный элемент нашей тысячелетней культуры и идентичности» и «отказ от нее сделает нас слабее, потому что растворит нашу уникальность».

С этой точкой зрения солидарен и директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко, также критически оценивший идею латинизации.

«У нас есть украинская графика, которая выросла на почве исторической кириллицы, она продолжает эту кириллицу, это идет от X века у нас. От XI века у нас памятники этой графикой. Если это попытка дистанцироваться от России, то не надо забывать, что любые тесные связи с Россией начинаются в XVII веке. А предыдущие восемь веков развития нашей письменности и культуры? Это мы должны выбросить на помойку? Чтобы только не быть похожими на россиян? Это примитивная оборона. А нам надо давно переходить в наступление. И утверждать величие и красоту всего украинского. В частности, и красоту украинского языка», – заявил Гриценко.

Аргументы как противников, так и сторонников введения латиницы достаточно весомы. Но в украинском обществе, несомненно, есть запрос на введение латиницы, пусть даже он и носит нишевый характер.

Здесь можно заметить, что в Сербии, Черногории, а также Боснии и Герцеговине параллельно используются обе графики.

Но для введения двух вариантов графики необходима политическая воля со стороны киевских властей. Прежде всего, необходим единый стандарт латинской орфографии украинского языка. В противном случае, по оценке историка Ростислава Мартынюка, проект латинизации продолжит распыляться на множество конкурирующих вариантов: так, на сегодняшний день на разных версиях украинской латиницы уже издано около ста книг.