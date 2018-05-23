Казахстан: Местный олигарх арестован по подозрению в коррупции

Комитет национальной безопасности Казахстана 23 мая сообщил об аресте влиятельного бизнесмена из списка местного Forbes.

В Астане, столице Казахстана, арестован бизнесмен Еркын Амирханов, сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ). Он был задержан еще 5 мая по подозрению в коммерческом подкупе, или даче взятки должностному лицу. Местный уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

КНБ не раскрывает деталей дела в интересах следствия. Однако в своем сообщении ведомство идентифицировало Амирханова как бывшего председателя, курирующего закупки компании «Центрказэнергомонтаж», которая осуществляет подрядные работы по заказу государственных структур в Астане.

По данным официального сайта, компания строит крупную теплоэлектростанцию в Астане. Ранее реконструировала и ремонтировала тепловые и электросети в столице и городе Павлодаре.

Арест Амирханова – резонансная новость в Казахстане, поскольку он является влиятельной фигурой с обширными связями. В мае 2017 года занял 40 позицию в списке местного Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана» с состоянием $135 миллионов на тот момент. Он фокусируется на сферах энергетики, финансов и химической промышленности.

Амирханов был членом совета директоров АО «ЭксимБанк Казахстан» до декабря 2017, когда решением акционеров был смещен со своей должности.

«ЭксимБанк Казахстан» – один из банков, раскритикованных президентом Нурсултаном Назарбаевым в апреле за плохие финансовые показатели, после отчета Национального банка о состоянии местного банковского сектора. Тогда упомянутые банки столкнулись с проблемой нехватки капитала после того как паникующие клиенты массово начали забирать свои вклады.

Суд Есильского района Астаны 6 мая вынес решение о заключении Амирханова под стражу на два месяца.

Руководитель аналитического портала Rezonans.kz, политолог Султанбек Султангалиев считает, что арест Еркына Амирханова следует связывать с расследованиями, которые проводятся казахстанскими спецслужбами и правоохранительными органами в банковском секторе.

Он обратил внимание на то, что в середине мая были задержаны бывшие казахстанские банкиры – Жомарт Ертаев в Москве и акционер Qazag Banki Бахыт Ибрагим в Германии.

«Уверен, что это далеко не последние задержания лиц, имеющих отношение к банковскому сектору Казахстана. Очевидно, что за этими событиями кроется не только передел влияния на финансовом рынке страны, но и политическая борьба элит, которая обостряется в условиях истощения финансовых потоков в преддверии транзита власти», – сказал Султангалиев Eurasianet.org.

Комитет национальной безопасности Казахстана 23 мая сообщил об аресте влиятельного бизнесмена из списка местного Forbes.

В Астане, столице Казахстана, арестован бизнесмен Еркын Амирханов, сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ). Он был задержан еще 5 мая по подозрению в коммерческом подкупе, или даче взятки должностному лицу. Местный уголовный кодекс предусматривает наказание по этой статье до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

КНБ не раскрывает деталей дела в интересах следствия. Однако в своем сообщении ведомство идентифицировало Амирханова как бывшего председателя, курирующего закупки компании «Центрказэнергомонтаж», которая осуществляет подрядные работы по заказу государственных структур в Астане.

По данным официального сайта, компания строит крупную теплоэлектростанцию в Астане. Ранее реконструировала и ремонтировала тепловые и электросети в столице и городе Павлодаре.

Арест Амирханова – резонансная новость в Казахстане, поскольку он является влиятельной фигурой с обширными связями. В мае 2017 года занял 40 позицию в списке местного Forbes «50 богатейших бизнесменов Казахстана» с состоянием $135 миллионов на тот момент. Он фокусируется на сферах энергетики, финансов и химической промышленности.

Амирханов был членом совета директоров АО «ЭксимБанк Казахстан» до декабря 2017, когда решением акционеров был смещен со своей должности.

«ЭксимБанк Казахстан» – один из банков, раскритикованных президентом Нурсултаном Назарбаевым в апреле за плохие финансовые показатели, после отчета Национального банка о состоянии местного банковского сектора. Тогда упомянутые банки столкнулись с проблемой нехватки капитала после того как паникующие клиенты массово начали забирать свои вклады.

Суд Есильского района Астаны 6 мая вынес решение о заключении Амирханова под стражу на два месяца.

Руководитель аналитического портала Rezonans.kz, политолог Султанбек Султангалиев считает, что арест Еркына Амирханова следует связывать с расследованиями, которые проводятся казахстанскими спецслужбами и правоохранительными органами в банковском секторе.

Он обратил внимание на то, что в середине мая были задержаны бывшие казахстанские банкиры – Жомарт Ертаев в Москве и акционер Qazag Banki Бахыт Ибрагим в Германии.

«Уверен, что это далеко не последние задержания лиц, имеющих отношение к банковскому сектору Казахстана. Очевидно, что за этими событиями кроется не только передел влияния на финансовом рынке страны, но и политическая борьба элит, которая обостряется в условиях истощения финансовых потоков в преддверии транзита власти», – сказал Султангалиев Eurasianet.org.