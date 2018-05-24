Армения: Новые министры ездят в метро, стоят в очередях и обедают в забегаловках с народом

Они ездят в метро. Едят гамбургеры в забегаловках. Пользуются услугами общественных прачечных. Новые лидеры Армении, похоже, такие же, как все остальные граждане.

После прихода к власти на волне народных протестов в прошлом месяце члены нового правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном всячески стараются показать, что они люди из народа.

Люди с радостью делятся в социальных сетях фотографией министра образования Араика Арутюняна, едущего домой в метро, так как этот образ резко контрастирует с черными автомобилями и тонированными стеклами, с которыми армяне привыкли ассоциировать своих лидеров.

Министр образования Араик #Арутюнян едет домой на метро после встречи с премьер-министром #Пашиняном . До этого он потребовал вернуть родителям учеников все деньги, собранные на организацию "последнего звонка".

Об этом он написал на своей странице в FB.Это новая #Армения! pic.twitter.com/5A1WkXnX8Q — AnnaPetrosyan (@AnnaPetrosyanJ) May 13, 2018

Министра диаспоры Мхитара Айрапетяна видели поедающим гамбургер в подвальной сирийско-армянской забегаловке «Пит-стоп», а вице-премьер Тигран Авинян был замечен уплетающим буррито, стоя в очереди в банке вместе с остальными гражданами.

«Простой образ жизни наших чиновников вызвал радость и вдохновение у многих людей, – отметил в своей широко разошедшейся заметке в Facebook бывший омбудсмен Армении по правам человека Карен Андреасян. – Это поистине новая правительственная культура в новой постреволюционной Армении».

Пример исходит с самого верха. Протестное движение Пашиняна началось со скромного жеста: марша из Гюмри в Ереван. Его камуфляжная футболка, кепка и рюкзак, в которых он ходил во время протестов, стали культовыми, хотя в тот момент и вызвали презрение депутата от Республиканской партии, сказавшего Пашиняну, что «охотничья рубашка, стоимость которой составляет 4,99 евро», является неподобающей для лидера.

После избрания премьер-министром Пашинян стал носить костюмы, он все же старается поддерживать тесные контакты с гражданами, чем покоряет их сердца.

В качестве премьер-министра он взял за правило регулярно устраивать прямые видеотрансляции через Facebook, таким образом напрямую общаясь с людьми. Во время одной из таких трансляций 19 мая он показал зрителям правительственную дачу, где теперь живет с семьей. Дача является типичным примером постсоветского формального стиля: огромные пустые комнаты, обставленные единичными элементами тяжелой мебели. Видео Пашиняна – в которое попали его жена в джинсах и футболке, две дочки, развешенное для просушки белье, и детский велосипед – было символом захвата этого ранее недоступного пространства человеком, который позиционирует себя в качестве «народного кандидата».

Методы нового правительства стали действовать и на старую гвардию. Президент Армен Саркисян, избранный парламентом меньше чем за два месяца до Пашиняна, стал работать в тандеме с новыми властями.

Это влияние стало особо очевидным 18 мая, когда Саркисян пригласил школьников к себе в кабинет покушать мороженого. «У президентов, премьер-министров и министров есть дети и внуки, – сказал он собравшимся журналистам. Он также воспользовался этой возможностью, чтобы объявить, что часть президентской резиденции теперь будет открыта для публики. «Эта резиденция должна стать символом власти народа», – заявил он.

Президент Армен Саркисян пригласил школьников к себе в кабинет покушать мороженого. (Фото: President.am)

Пока неясно, насколько этот стиль повлияет на государственное управление и поможет простым жителям страны, перенесшим много лишений от рук отдаленного от народа клептократического правительства.

Новыми властями были предприняты жесты, направленные на сокращение некоторых чрезмерных льгот для чиновников. На недавнем заседании кабинета министров Пашинян поднял вопрос о количестве ведомственных автомобилей, полагающихся высокопоставленным чиновникам, и призвал произвести «серьезные сокращения».

По словам заместителя премьер-министра Арарата Мирзояна, после вступления в должность он обнаружил, что унаследовал пять ведомственных автомобилей. Он планирует отказаться от трех и «обсудит, несколько нужны остальные два».

Но некоторые граждане уже начали ворчать, что такие жесты отвлекают внимание от серьезной работы по организации государственного управления. В одной статье на сайте EVN Report выражается обеспокоенность по поводу отсутствия в послереволюционной Армении четкого идеологического направления, и заявляется, что «чрезмерно эмоциональное восприятие [народом] того, как новые члены правительства пользуются общественным транспортом, гуляют по улицам и разговаривают с простыми людьми», является уловкой, заставляющей армян думать о прошлом, а не о сложностях будущего.

Но для большинства граждан это приятные перемены.

«Новые члены правительства Армении беседуют с людьми в прямом эфире, ездят в метро или ходят на работу пешком. Премьер приходит на фестиваль вина и ест лаваш перед камерами, – написала в Twitter Анаит Ширинян, ереванский сотрудник исследовательского центра Chatham House. – Они – люди, живущие в квартире напротив, они в списке ваших друзей на Facebook. Власть в Армии никогда не была такой близкой».