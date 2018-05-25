Россия: Три четверти бизнесменов говорят о «кризисе или катастрофе» в экономике

Три четверти (76%) владельцев и управленцев предприятий, работающих в реальном секторе, оценивают состояние российской экономики как кризисное или катастрофическое. Таковы результаты исследования ВЦИОМ, проведенного среди 1400 представителей несырьевых отраслей в мае 2018 года.

Средние и малые предприятия более остро ощущают сложности: о кризисе или катастрофе в экономике заявили 77% их представителей, по сравнению с 73% владельцев и топ-менеджеров крупных компаний.

Отвечая на вопрос исследователей ВЦИОМ о влиянии текущей экономической ситуации на их бизнес, почти две трети (63%) предпринимателей заявили об ухудшении положения их фирм за последний год.

Еще четверть опрошенных (25%) сообщили, что состояние их компаний не изменилось. Однако учитывая, что в 2017 и 2016 годах 59% и 73% предпринимателей соответственно отметили ухудшение ситуации на их предприятиях, отсутствие изменений в этом году может указывать на то, что как минимум часть из них просто зацементировались в кризисном состоянии.

Лишь 12% предпринимателей сказали, что положение их фирм улучшилось или скорее улучшилось за последний год, против 15% бизнесменов, сообщавших об улучшениях годом ранее.

Среди самых крупных проблем, мешающих развитию их бизнеса, предприниматели назвали неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке.

В частности, больше половины бизнесменов (51%) сообщили о росте налоговой нагрузки на их предприятия за последний год. Кроме того, почти две трети (64%) предпринимателей заявили о росте в среднем на 16% затрат на услуги принадлежащих государству естественных монополий, что фактически тоже является косвенным налогом.

В числе прочих ключевых препон владельцы и топ-менеджеры компаний указали на рост в последние годы административных препятствий со стороны госструктур, включая проблемы, связанные с качеством регулирования экономики и отсутствием четкой экономической программы у правительства, сложностью бюрократических процедур, несовершенством судебной системы, избыточной активность контрольно-надзорных и правоохранительных органов, и непрозрачностью государственных закупок.

Также предприниматели указали на рост цен на энергоресурсы и издержек на содержание персонала, недостаток квалифицированных кадров, нехватку инвестиционных средств и монополизацию рынков.

На вопросы об эффективности экономических мер, принимаемых правительством РФ, 69% опрошенных высказали мнение, что усилия властей являются нерезультативными. Почти три четверти (74%) бизнесменов считают, что у правительства либо вообще нет никакого стратегического плана по стимулированию экономического роста, либо этот план нельзя считать эффективным.

Предприниматели также теряют надежду на улучшения в будущем. Так в мае 2018 года всего 53% опрошенных высказали надежду на хотя бы минимально положительную динамику роста экономики России в ближайшие два-три года, в то время как годом раннее число оптимистов оставляло 60%.

Причем больше всех приуныли представители среднего и малого бизнеса: лишь 47% средних и 54% малых предприятий верят в возможность улучшений. Годом ранее показатели оптимизма среди этих категорий составляли 61% и 60% соответственно.

Отвечая на вопрос о возможности улучшений конкретно для их предприятий в следующие три года, предприниматели продемонстрировали еще меньше оптимизма: лишь 45% выразили надежду на положительное развитие событий (по сравнению с 50% в 2017 году). Еще 53% считают, что ситуация не изменится или ухудшится (годом ранее таких было 49%). Остальные не знают, что и думать.