В Крыму прошел День памяти жертв депортации

В пятницу, 18 мая, крымские татары отмечали День памяти жертв депортации. В этот день, в 1944 году, сотрудники НКВД начали массово выселять татар из Крыма, в основном, в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Памятные мероприятия прошли, в частности, в Симферополе и под Бахчисараем. Утром сразу в нескольких местах крымские татары возлагали цветы к памятникам жертв депортации. Абсолютное большинство проживающих сегодня на полуострове представителей этой национальности — потомки депортированных, так что практически у каждого среди предков есть люди, которых выслали в 1944 году.

У Энвера Аппазова бабушка с дедушкой по отцовской линии погибли во время войны, остался отец с шестью малолетними детьми. Отца сослали в Казахстан, а детей — в Наманганскую область Узбекистана. «Но он каким-то образом смог добраться до Казахстана и выкормить их», — рассказал он Eurasianet.org.

«Помимо этого, брат бабушки по материнской линии ушел на войну и не вернулся. Никто не знает, где и как он погиб. В честь него меня и назвали Энвером. Наконец, дядька воевал под Беларусью, получил там серьезные ранения, после чего его положили в госпиталь в Саратов. Там его выходили, но в Крым уже больше не пустили, так в Саратове он и умер», — рассказал Аппазов.

Многие участники памятных мероприятий держали в руках таблички с изображением депортированных (и, зачастую, погибших в ссылке) родственников. В то же время они распространяли листы с текстом, в котором приводились результаты проведенных ими исторических исследований о депортации. Эти данные они противопоставляют официальной советской статистике, которая, по их мнению, занижена.

Согласно распространявшимся материалам, только в Узбекскую ССР было выслано 423,1 тыс. крымских татар, из которых 46,2% погибли в течение полутора лет. В основном, это были дети до 16 лет (81,1 тыс.), женщины (81,3 тыс.), а также подростки с 16 до 18 лет (11,9 тыс.) и мужчины (21,2 тыс.), говорится в материалах. В свою очередь, по данным НКВД, в день депортации из Крыма было выслано 183 тыс. человек. Но цифры НКВД включают по большей части только выселенных их Крыма женщин, детей и стариков. Большая часть мужчин находилась на момент депортации на фронтах, но эти люди тоже вскоре оказались в ссылке или трудовых лагерях.

Некоторые участники памятных мероприятий полагают, что права и свободы крымских татар на полуострове продолжают ущемляться и сегодня.