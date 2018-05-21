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В Крыму прошел День памяти жертв депортации

Крымские татары провели 18 мая День памяти жертв депортации 1944 года.

Александр Аликин May 21, 2018
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Крымский татарин рассказывает журналистам историю депортации своих родственников

В пятницу, 18 мая, крымские татары отмечали День памяти жертв депортации. В этот день, в 1944 году, сотрудники НКВД начали массово выселять татар из Крыма, в основном, в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан.

Памятные мероприятия прошли, в частности, в Симферополе и под Бахчисараем. Утром сразу в нескольких местах крымские татары возлагали цветы к памятникам жертв депортации. Абсолютное большинство проживающих сегодня на полуострове представителей этой национальности — потомки депортированных, так что практически у каждого среди предков есть люди, которых выслали в 1944 году.

У Энвера Аппазова бабушка с дедушкой по отцовской линии погибли во время войны, остался отец с шестью малолетними детьми. Отца сослали в Казахстан, а детей — в Наманганскую область Узбекистана. «Но он каким-то образом смог добраться до Казахстана и выкормить их», — рассказал он Eurasianet.org.

«Помимо этого, брат бабушки по материнской линии ушел на войну и не вернулся. Никто не знает, где и как он погиб. В честь него меня и назвали Энвером. Наконец, дядька воевал под Беларусью, получил там серьезные ранения, после чего его положили в госпиталь в Саратов. Там его выходили, но в Крым уже больше не пустили, так в Саратове он и умер», — рассказал Аппазов.

Многие участники памятных мероприятий держали в руках таблички с изображением депортированных (и, зачастую, погибших в ссылке) родственников. В то же время они распространяли листы с текстом, в котором приводились результаты проведенных ими исторических исследований о депортации. Эти данные они противопоставляют официальной советской статистике, которая, по их мнению, занижена.

Согласно распространявшимся материалам, только в Узбекскую ССР было выслано 423,1 тыс. крымских татар, из которых 46,2% погибли в течение полутора лет. В основном, это были дети до 16 лет (81,1 тыс.), женщины (81,3 тыс.), а также подростки с 16 до 18 лет (11,9 тыс.) и мужчины (21,2 тыс.), говорится в материалах. В свою очередь, по данным НКВД, в день депортации из Крыма было выслано 183 тыс. человек. Но цифры НКВД включают по большей части только выселенных их Крыма женщин, детей и стариков. Большая часть мужчин находилась на момент депортации на фронтах, но эти люди тоже вскоре оказались в ссылке или трудовых лагерях.

Некоторые участники памятных мероприятий полагают, что права и свободы крымских татар на полуострове продолжают ущемляться и сегодня.

Александр Аликин является независимым корреспондентом.

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В Крыму прошел День памяти жертв депортации

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Крымский татарин рассказывает журналистам историю депортации своих родственников

Памятники жертв депортации в Симферополе были завалены цветами

Многие держали фотографии депортированных родственников

Крымские татары противопоставляют собственные исследования официальным данным о депортации

Участники мероприятий зачитывали речи на крымско-татарском языке

Некоторые татары приходили в одиночестве и не позволяли себе панибратствовать

Крымские татары противопоставляют собственные исследования официальным данным о депортации

Многие держали фотографии депортированных родственников

Под Бахчисараем организовали национальные музыкальные выступления

Участникам концерта раздавали шарики и ленточки с крымско-татарской символикой

Многие пришли с детьми

Перед концертом со сцены выступали главы национальных объединений и священнослужители

Некоторые одевали детей в национальную одежду

С помощью зонтиков участники мероприятий спасались от солнца

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