В Узбекистане восстановили доступ к популярным мировым мессенджерам

23 мая узбекские интернет-пользователи были удивлены, когда у них внезапно заработали давно забытые Skype, WhatsApp и Viber. Доступ к популярной и дешевой связи по мессенджерам сейчас обеспечивается бесперебойно.

Днем ранее, в вечерней программе информационного канала Uzbekistan 24, генеральный директор национального оператора связи Uztelecom Фарход Розиев рассказал, как был восстановлен доступ к мессенджерам.

«Несколько дней наши инженеры упорно трудились и устранили проблемы со Skype, Viber, WhatsApp и другими голосовыми приложениями. Теперь все это работает, можете пользоваться», – сказал Розиев.

Заявление об открытии доступа к приложениям глава Uztelecom сделал на конференции по развитию информационных технологий и коммуникаций в Ташкенте. Как демонстрировалось по телеканалу, услышав эту новость, зал взорвался аплодисментами.

Skype, один из самых популярных мессенджеров в Узбекистане, внезапно прекратил свою работу в июле 2015 года. Тогда Uztelecom заявил о профилактических работах в сети партнеров. Но работа мессенджера так и не была восстановлена.

С 2013 года узбекские власти делали неоднократные попытки создать национальный мессенджер и заменить им доступные международные аналоги. Но все созданные приложения имели успех совсем недолго.

Разработанный в 2013 году и широко разрекламированный сервис Gap Bor просуществовал всего год. В 2014 году был анонсирован Gap IM, который, однако, тоже был закрыт двумя годами позже. Такая же судьба постигла мессенджер Gap Anor.

По мнению редактора журнала Infocom.uz Александра Сучкова, создание национального мессенджера очень дорогое удовольствие. Оно требует создания data-центра, технического оснащения, закупки большого количества оборудования.

«Для поддержки национального мессенджера нужен крупный инвестор, а такого пока нет. Поэтому все попытки создать мессенджер национального масштаба неудачные. Skype, WhatsApp, Viber и Telegram сейчас рассматриваются в Узбекистане как часть бизнеса, поэтому их вернули в страну», – комментирует Eurasianet.org Сучков.

Но компания Uztelecom не оставляет попыток создать новый отечественный мессенджер. В частности, сейчас ведется разработка Uzphone.

Как утверждают его разработчики, «новый сервис будет потреблять не так много трафика, как его мировые аналоги, и будет интегрирован со Smart-TV и IP-телефонией».