Грузия: Фашисты выдвигаются на первый план

Пара туристов наслаждалась трапезой на свежем воздухе в кафе в центре Тбилиси, при этом с любопытством и тревогой глядя, как группа молодых людей проходит мимо них по тротуару, вскинув руки в нацистском салюте.

Фотография этой сюрреалистичной сцены стала в Грузии вирусной, поскольку она, по всей видимости, отразила смятение, в которое была повергнута страна после недели столкновений из-за антинаркотических рейдов, ночных клубов и прав ЛГБТ.

Многие грузины, оскорбленные фотографией, помечают МВД в своих сообщениях в социальных сетях, задавая вопрос, почему людям, отдающим салют и носящим повязки в нацистском стиле, позволяют расхаживать по улицам (в Грузии демонстрация символов тоталитарных режимов запрещена законом). Другие шутят, что, мол, «в довесок к вашему латте полагается неонацистский придурок», называя демонстрантов кучкой маргиналов и сбившихся с пути истинного молодых людей, не заслуживающих особого внимания.

Возможно, этот конкретный фашистский фан-клуб и является маргинальным, но ему удалось изменить национальный дискурс в стране на фоне ширящегося в Грузии культурного разрыва.

Отдававшие салют молодые люди были членами «Национального единства Грузии» (НЕГ), маленькой организации, объединившейся вокруг калейдоскопа крайне правых лозунгов. Их возглавляет 32-летний Георгий Челидзе, который говорит, что он «фашист даже во сне», и называет себя защитником «традиционных ценностей» (под этим словосочетанием в странах бывшего СССР часто подразумевается гомофобия и антилиберализм).

НЕГ – позаимствовавшая свои эмблемы у батальона, состоявшего из грузинских эмигрантов и военнопленных, которые сражались во время Второй мировой войны на стороне нацистов против СССР – официально зарегистрирована в качестве некоммерческой организации. У группы даже есть свое военное формирование, в котором, по всей видимости, состоит самое большее два десятка молодых мужчин и женщин, называющих себя «чернорубашечниками», намекая на ударные войска Бенито Муссолини.

Челидзе даже ощущает личную связь с дуче. «Между прочим, у меня и Муссолини одинаковый день рождения, это круто», – сказал он в одном интервью, добавив также, что его группа – эксклюзивный клуб со строгими правилами относительно членства. «Чернорубашечники, за исключением дам, обязаны проходить проверку на физическую форму», – заявил он.

Манифестанты из числа крайних правых организовали встречную демонстрацию против молодых людей, вышедших на манифестацию в защиту ночных клубов. (Фото: Георгий Ломсадзе)

Многие грузины отмахиваются от Челидзе и его отряда, считая их крошечной субкультурой фетишистов войны, которые насмотрелись фильмов или роликов в YouTube о Второй мировой войне. Но 13 мая эта группа сумела устроить яростное шоу, когда провела угрожающую встречную демонстрацию против молодых людей, проводивших манифестацию в защиту самых стильных ночных клубов Тбилиси.

«Они – кучка защитников наркодилеров и пропагандистов ЛГБТ», – кричал Челидзе на демонстрации. Его поддерживали чернорубашечники, некоторые с хирургическими масками и балаклавами на лицах, выкрикивавшие непристойности и пытавшиеся напасть на тусовщиков. К ним присоединился ряд других реакционных групп, и напряженность почти переросла в кулачные бои.

Четыре дня спустя, 17 мая, члены НЕГ снова появились на улицах, теперь чтобы устроить встречную акцию против сторонников прав ЛГБТ, собравшихся на ежегодную демонстрацию против гомофобии. Именно тогда Софо Апциаури, репортер журнала «Либерали», сняла вышеупомянутую печально известную фотографию.

В Грузии легко запутаться в калейдоскопе сторонников крайне правых сил и идеологических союзников. Некоторые группы существуют только в Facebook, другие официально зарегистрированы. В совокупности они образуют бурную силу, с которой властям трудно справиться.

Они часто объединяются вокруг флагманской ультранационалистической коалиции – «Грузинского марша». Это «неформальный союз, объединяющий несколько неонацистских организаций», говорится в опубликованном недавно докладе «Анатомия грузинского неонацизма», подготовленном грузинским отделением международной организации «Трансперенси Интернэшнл».

Диванные аналитики много размышляют о причинах появления крайних правых в Грузии. Является ли их появление последствием многих лет политической нестабильности? Или просто молодые люди, ищущие смысл жизни, не туда зарулили?

Но не всегда ясно, верят ли лидеры этих организаций в идеи, за которые они, по их словам, борются.

Два откровенно гомофобных и националистских персонажа в развернувшейся на прошлой неделе драме – Георгий Габедава и Мелор Вачнадзе – основали в 2013 году грантовую организацию, целью которой была поддержка, среди прочего, прав «этнических, религиозных и сексуальных меньшинств», говорится документах, обнаруженных занимающейся журналистскими расследованиями группой ifact.ge.

Видимо, бизнес с грантами не заладился. Теперь Габедава возглавляет националистическую группу «Молодой национальный альянс Грузии», которая, по сути, ратует за этническое, религиозное и сексуальное большинство. Он был арестован 13 мая, когда попытался прорваться сквозь полицейский заслон, чтобы добраться до протестующих завсегдатаев ночных клубов. Между тем, Вачнадзе, судя по его собственным селфи, часто посещает те самые ночные клубы, против которых теперь выступает.

Критики правительства утверждают, что вне зависимости от того, искренни эти объединения в своих убеждениях или нет, они представляют угрозу общественному порядку, а власти недостаточно серьезно к ним относятся. Во время манифестации сторонников ночных клубов и ответной демонстрации крайних правых полиция встала между ними и постаралась дать каждой стороне высказаться.

«В данных обстоятельствах власти обязаны принять меры для защиты группы людей, находящейся под угрозой», – сказал Eurasianet.org Георгий Гогия, директор по Южному Кавказу международной организации «Хьюман Райтс Вотч».

Свастика на стене в районе станции метро «Делиси» в Тбилиси. (Фото: Дэвид Триллинг)

Однако более решительный разгон нарушителей общественного порядка, быть он даже законным, мог усилить сочувствие общества к радикальным группировкам, предупредил Зураб Татанашвили, адъюнкт-профессор по социальной работе в Тбилисском государственном университете. Из-за примеров жестокого разгона демонстрантов в прошлом грузинская общественность чувствительна к применению силы. Большинство грузин также с неодобрением относятся к ЛГБТ и употреблению наркотиков.

Если бы полиция применила силу, «эти радикальные группы выставили бы себя жертвами», – заявил Татанашвили. – Поэтому я считаю, что это было оптимальное решение в данном конкретном случае [...], но это при условии, что эти группы не связаны с властями».

В адрес правящей партии «Грузинская мечта» постоянно звучат обвинения в том, что она, или как минимум некоторые ее члены, заинтересованы в тактическом союзе с ультранационалистскими объединениями.

Партия позиционирует себя в качестве терпимой силы, не склонной применять насилие, «поэтому им нужна сила, которая будет за них разгонять нежелательные демонстрации», утверждает давний либеральный активист Ниния Какабадзе.

Некоторые указывают на череду взаимовыгодных для «Грузинской мечты» и крайне правых групп действий.

В прошлом хулиганы неясного происхождения нападали на демонстрации политических оппонентов «Грузинской мечты». В минувшем году «Грузинский марш» организовал манифестацию против иммигрантов как раз когда «Грузинскую мечту» начали критиковать за закручивание гаек в отношении иммигрантов и иностранных инвесторов. А теперь неонацисты появились, когда правительство столкнулось с отрицательной реакцией на рейды в ночных клубах. Каждый раз власти выступали в роли примирителя.

В отчете «Трансперенси Интернэшнл» также отмечается, что в прошлом радикальных активистов освобождали под поручительство нескольких депутатов парламента, в том числе от «Грузинской мечты». «Я считаю, что они [власти] манипулируют этими [радикальными] силами», – сказала либеральный активист Какабадзе. В результате крайне правые группы усиливаются, «потому что правительство взращивает их».

«Трансперенси Интернэшнл» в своем докладе пошла еще дальше и высказала предположение, что некоторые грузинские крайне правые группы связаны с Россией, указывая на членов, которые также принадлежат к пророссийским организациям в Грузии.

«Грузинская мечта» отвергает обвинения в сговоре с экстремистами. Власти действительно начали расследование в связи с призывами к насилию со стороны «Национального единства Грузии». Челидзе был допрошен полицией, а двоих его чернорубашечников задержали.