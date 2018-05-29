Россия: Налоговая нагрузка тормозит экономику

Несмотря на обещание президента РФ Владимира Путина не повышать налоги до конца 2018 года, которое он дал четыре года назад, за этот период произошел целый ряд изменений, почти каждое из которых привело к росту налоговой нагрузки на бизнес.

Некоторые налоги выросли, по части налогов были отменены льготы, а также появились разнообразные сборы, которые формально не являются налогами, но по сути от них не отличаются. Половина предпринимателей заявляют о росте налоговой нагрузки, а 43% бизнесменов считают высокие налоги одним из основных препятствий в работе.

Рост нагрузки приводит к снижению инвестиционной активности, тормозит рост производительности труда, а также приводит к росту теневой экономики.

Какие выросли налоги

В рамках проведенного ВЦИОМ в мае 2018 года опроса среди 1,400 владельцев и менеджеров российских компаний, более половины (51%) представителей бизнеса сообщили о росте фактической налоговой нагрузки на их предприятия только за последний год. Из заявивших о росте налогов и сборов, более половины сообщили, что нагрузка увеличилась в диапазоне от 10% до более 30%.

Например, в 2018 году впервые за три года вырос единый налог на вмененный доход — один из самых распространенных среди участников малого бизнеса. Его рост связан с повышением коэффициента-дефлятора, которые власти периодически изменяют в зависимости от инфляции и на основе которого рассчитывается налог. В данном случае коэффициент вырос на 3,9% до 1,868.

Сам налог был введен в 2003 году, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на малый бизнес, однако к 2016 году объем налоговой отчетности по нему, по данным Торгово-промышленной палаты, вырос вдвое.

Налог на недвижимость с недавних пор стали рассчитывать исходя из ее кадастровой стоимости, которая во многих случаях стала превышать рыночную (ее устанавливают работники государственных инвентаризационных бюро). Из-за этого владельцы ад­ми­ни­стра­тив­но-де­ло­вых, тор­го­вых цен­тров, офисов и другой недвижимости стали терять прибыль.

«Если кадастровая стоимость равна рыночной, доля платежей по налогу на имущество или земельному налогу составляет 15-20% в общем доходе бизнесмена. Однако если кадастровая стоимость завышена, то доходы собственника остаются теми же, а доля платежей по земельному и имущественному налогу кратно возрастает», — говорит руководитель отдела по бюджетированию и финансовому консультированию ООО «Архонт консалтинг» Андрей Северин.

Согласно его наблюдениям, до 2017 года, когда предприниматели начали массово судиться за снижение кадастровой стоимости своего имущества, доля имущественного и земельного налогов в доходах собственников в среднем составляла 30-40%. «Причем это средние показатели, то есть у кого-то она была 20-25%, а кто-то при старой кадастровой стоимости вынужден был бы отдавать до 70% заработанного в качестве налога на имущество», — утверждает Северин.

Снижение завышенной кадастровой стоимости на 20% может сэкономить предпринимателям около 30% налоговых платежей, считает управляющий партнер юридической компании «Юристат» Валерий Новиков.

Вдобавок ко всему в 2014-2016 годах выросла максимальная ставка по этому налогу — с 1,5% до 2% кадастровой стоимости в Москве и с 1% до 2% в остальных регионах.

Отмена или ограничение льгот

Нагрузка растет также благодаря отмене или ограничению налоговых льгот. К примеру, с 2017 года изменились правила зачета убытков, полученных в предыдущие годы, при расчете налога на прибыль в текущем году. Раньше размер прибыли, с которой нужно платить налог, можно было уменьшить на 100% убытков, полученных за последние 10 лет (во многих случаях такая возможность приводила к обнулению налога). Новые правила разрешают лишь наполовину уменьшать облагаемую налогом сумму за счет прежних убытков. Нововведение ожидаемо привело к росту поступлений в бюджеты налога на прибыль организаций.

Например, если компания в 2015 году получила убыток 100 млн, а в 2016-м — прибыль 40 млн, компания могла уменьшить размер облагаемой суммы (40 млн) на часть прежнего убытка (40 млн из 100 млн), и не платить налог на прибыль. Если в 2017 году компания заработала 60 млн, по старым правилам, она могла зачесть 60 млн прежнего убытка и снова не платить налог. Однако, по новым правилам, она может зачесть убыток лишь на половину своей нынешней прибыли, то есть на 30 млн рублей. Оставшиеся 30 млн незачтенного убытка переносятся на следующий год, объясняет руководитель юрфирмы «Пепеляев групп» Сергей Сосновский.

С начала 2018 года правительство фактически отменило льготы по налогу на движимое имущество, согласно которым налог можно было не платить. Льготы были введены в 2012 году и касались имущества, полученного после 2013 года. С 2018 года право сохранить или отменить льготу правительство передало региональным властям. В результате льготу сохранили только в четырех регионах, а еще в 14-ти ее сохранили только для некоторых категорий налогоплательщиков, а некоторых остальных обязали платить 50% ставки.

Льгота по этому налогу позволила бизнесу сэкономить в 2016 году 160 млрд рублей. По словам партнера юридической фирмы Dentons Василия Маркова, отмена льготы сильнее всего ударит по нефтегазовым, инфраструктурным и телекоммуникационным компаниям.

Наконец, правительство изучает возможность поднять налог на добавленную стоимость и отменить часть льгот по нему. Ставка НДС сейчас составляет 18%, но некоторые производители платят его по льготной 10-процентной ставке (например, производители продуктов питания, товаров для детей, книг, учебников и лекарств). Кроме того, в стране действует нулевая ставка для некоторых экспортеров.

Рост неналоговой нагрузки

Растет также неналоговая нагрузка на бизнес. Это различные платежи и сборы, которые юридически не являются налогами, однако по сути ничем от них не отличаются.

В частности, две трети бизнесменов сообщили о росте в среднем на 16% только за последний год затрат на услуги естественных монополий, большая часть которых принадлежит государству.

Также в 2015 году, например, государство начало собирать деньги с грузовых перевозчиков за пользование бесплатными федеральными дорогами. Причем сначала проезд стоил 1,5293 рублей за километр, а с 2017 года он подорожал до 1,9 рубля.

Также в 2016 году правительство обязало производителей и импортеров спецтехники платить утилизационный сбор при ввозе и производстве сельскохозяйственной, лесохозяйственной, строительной и дорожной техники. За новый бульдозер, например, нужно заплатить 600 тыс. рублей, за бульдозер старше трех лет — в три раза больше.

В 2017 году государство начало взимать экологический сбор, который должны платить производители и импортеры, если они не хотят сами утилизировать отходы.

К платежам, которые по сути являются налогами, по мнению управляющего партнера «Пепеляев групп» Сергея Пепеляева, можно отнести также курортный сбор, который представители гостиничного бизнеса вынуждены закладывать в цену своих услуг, и отчисления строительных компаний в резервный фонд.

Наконец, в 2018 правительство увеличило размер утилизационного сбора, который платят производители автомобилей. Сбор за легковые машины вырос в два раза, на грузовые — на 14,5-51,5% в зависимости от их массы.

«Креатив и федеральных, и региональных, и муниципальных органов власти, и бюджетных учреждений различного уровня таков, что можно обложить неналоговыми платежами бизнес так, что мало не покажется. Даже стабильность налоговой системы здесь не поможет. Не случайно, что бизнес последнее время сконцентрировал свой диалог с правительством именно на теме неналоговых обязательных платежей», — утверждает глава РСПП Александр Шохин.

Влияние на экономику

Поступления от сбора налогов растут высокими темпами вопреки стагнации, и это может негативно повлиять на инвестиционную активность, считают эксперты. «Повышение совокупной фискальной нагрузки на бизнес в сочетании с высоким уровнем неопределённости даже в краткосрочной перспективе… создаёт риск сохранения низких темпов роста инвестиций», – пишут авторы доклада РСПП «О состоянии делового климата в России в 2014-2017 году».

Избыточная фискальная нагрузка тормозит рост производительности труда и создание новых рабочих мест, а также приводит к росту теневой экономики, убеждены авторы доклада бизнес-обмудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.