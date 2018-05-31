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Казахстан, Россия

Казахстан: Российские военные могут покинуть космическую базу Байконур

Космодром планируют превратить в развлекательную зону для привлечения туристов.

Алмаз Куменов May 31, 2018

Высокопоставленный чиновник Казахстана подтвердил информацию, что Астана и Москва рассматривают вопрос вывода российских военных с космодрома Байконур, который в настоящее время сдается в аренду России. 
 
30 мая министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов сообщил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

«Пока мы переговоры не проводили, но работа в этом направлении ведется», – цитирует министра агентство «РИА Новости».
 
Ранее в тот же день российская газета «Известия» сообщила, что российская космическая программа уже до конца года может стать полностью гражданской. Работающих там офицеров заменят «штатские» инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета, говорится в статье.
 
Атамкулов заявил, что гражданский статус космодрома позволит привлечь коммерческие проекты на базу. Он уверен, что участие частных компаний позволит запустить с Байконура тысячи спутников.

Неделей ранее глава Кызылординской области, где расположен Байконур, заявил, что Казахстан готов к сотрудничеству с Россией по развитию космодрома в качестве туристической зоны.

«Мы изучили опыт космического туризма на мысе Канаверал в Соединенных Штатах, который ежегодно привлекает около 3 миллионов посетителей. Концепция создания здесь туристической зоны обсуждалась с Роскосмосом (Государственной корпорацией, управляющей космической отраслью РФ) и утверждена межправительственной комиссией», – цитирует слова Крымбека Кушербаева, акима области, новостной портал Tengrinews. 

Байконур был построен в середине прошлого века, отсюда запускались первые спутники и пилотируемые объекты. После распада СССР космодром перешел во владение Казахстана, но Россия сохранила свой контроль над объектом, выступая в статусе арендатора и выплачивая ежегодно $100 млн. В 2004 году договор об аренде был продлен до 2050 года.
 
Все эти годы Байконур был причиной серьезных разногласий между странами. Один из основных конфликтных вопросов – это негативное влияние ракетного топлива, гептила, на окружающую среду в Казахстане. За последние 10 лет здесь были десятки неудачных запусков ракет и две крупные аварии с серьезными экологическими последствиями. 

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Казахстан: Российские военные могут покинуть космическую базу Байконур

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