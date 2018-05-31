Программисты превратили волонтерство по обучению детей в успешный бизнес

Программисты Дарья Абрамова и Дмитрий Лоханский познакомились в IT-компании Softline и в свободное от работы время вели для московских школьников начальных классов бесплатные кружки по программированию. Осенью 2015 года вслед за волонтерской работой они создали школу программирования «Кодабра» для детей 7-14 лет.

В 2016 году Дмитрий Лоханский умер от инсульта, и Дарья Абрамова продолжила начатое дело одна. По итогам 2017 года выручка школы составила 34 млн рублей.

Все началось с волонтерской работы

Дарья Абрамова и Дмитрий Лоханский познакомились в 2013 году. Оба работали в IT-сфере в Москве и увлекались программированием. В 2014 году обеденный перерыв на работе они приходили в ближайшую среднюю школу и на голом энтузиазме обучали учеников начальных классов основам программирования.

Коллеги стали писать о своем опыте в интернет-сообществах и на IT-порталах. Айтишники со всей страны стали интересоваться опытом Дарьи и Дмитрия. И в 2014 году таких активных единомышленников стало уже около 40 человек в России, которые также стали ходить по школам и проводить бесплатные занятия для детей.

«Дело в том, что у программистов есть потребность делиться своими знаниями, а поскольку они в большинстве своем либо интроверты, либо им просто не с кем поговорить о своих знаниях, то найти таких единомышленников нам было несложно, — поясняет Дарья Абрамова. — Когда айтишники видят, что они не просто передают свои знания, но ребенок начинает что-то создавать, то это у них вызывает море эмоций. А это уже совсем другая сторона профессиональной деятельности».

В период волонтерской работы партнеры старались вовлечь как можно больше детей в цифровое творчество. «Но потом мы получили обратную связь от родителей, которые говорили, что вовлечение — это прекрасно, но что дальше? Мы хотим, чтобы дети занимались на постоянной основе, ходили на продолжительные курсы», — говорит Дарья, отмечая, что таких курсов не было.

Первый коммерческий опыт

В конце 2014 года приятели выиграли грант Google RISE Awards на $30 тыс., который ежегодно присуждается лучшим некоммерческим компаниям в области компьютерного образования.

Партнеры стали искать спонсоров для создания курсов на постоянной основе, обращались в том числе в «Яндекс» и Mail.Ru Group, но никто не откликнулся. И в итоге в сентябре 2015 году они решили создать коммерческий проект. Дарья Абрамова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Причем за полгода до коммерческого запуска партнеры несколько месяцев экспериментировали с платными продуктами: проводили квесты, мастер-классы, семинары. Опыт показал, что родители готовы платить.

На платных курсах учеников стали не просто вовлекать в цифровое пространство, а погружать в него через создание собственных проектов. Детей начальных классов Дарья и Дмитрий обучали языку программирования Scratch (визуальный событийно-ориентированный язык для обучения детей), с помощью которого школьники буквально за 30 минут создают собственные игры. С каждым разом уровень создания игр усложняется за счет новых знаний. Со временем Дарья и Дмитрий стали работать в том числе с детьми постарше, обучая их работать на профессиональной платформе для разработки игр Unity. Таким образом, дети учат программы не ради того, чтобы выучить язык, а для того, чтобы создать свой проект.

В конце 2015 года стоимость занятий составляла 6 тыс. рублей в месяц за ребенка. С 2016 года увеличили количество учебных часов, а стоимость подняли до 10 тыс. рублей. Курсы проводились в двух московских библиотеках.

Смерть одного из основателей

Коммерческая школа «Кодабра» проработала чуть меньше года, как вдруг Дмитрий Лоханский летом 2016 года умер от инсульта. «Это было довольно тяжелое время для меня. Пришлось перестраивать структуру компании. Я сфокусировалась на операционной деятельности, а разработку новых программ решила приостановить, — говорит Дарья Абрамова. — От проекта я отказаться не могла: это был наш с Димой общий ребенок».

Дарья продолжила развитие «Кодабры». В 2016 году школа открыла филиал в Петербурге, а в апреле 2018 года стартовали в Екатеринбурге. В настоящее время в «Кодабре» работает 67 человек.

В 2017 году выручка «Кодабры» составила 34 млн рублей. Дарья отмечает, что с самого первого месяца запуска коммерческих курсов, школа была прибыльной. Даже несмотря на падение выручки в полтора раза в летние месяцы, которые считаются низким сезоном, этот период все равно был прибыльным. Всю чистую прибыль Дарья постоянно инвестирует в развитие компании. В 2016 году, по данным СМИ, выручка составила 26 млн, чистая прибыль — 9 млн рублей.

Дарья и другие преподаватели школы по-прежнему занимаются бесплатно с частью детей. «Мы работаем с детьми из детских домов, в том числе с особенными детками. Делаем фокус на них, потому что у них зачастую нет денег на такие занятия. Уверена, что те знания, которые мы даем детям, им пригодятся в будущем как возможность заработка на удаленке. Многие дети показывают очень неплохой результат», — говорит она.

Франшиза и сложности «Кодабры»

В сентябре 2017 года «Кодабра» объявила о старте продаж франшизы. Но в ходе переговоров с потенциальными партнерами Дарья поняла, что компания не до конца подготовила пакет документов, не учла ряд нюансов. К январю 2018 года работа по франшизе была доделана, и в апреле этого года с первым партнером — компанией из Уфы — был подписан договор.

«Кодабра» долго вела переговоры с потенциальными франчайзи, заявок было много, выбирали лучших из лучших. Сейчас ведутся переговоры со вторым потенциальным партнером — компанией из Чебоксар. Франчайзинговые партнеры платят взнос 470 тыс. рублей, а также от 10% до 15% выручки. «У нас сформировался сильный бренд. Мы не просто продаем наши методики, а передаем весь бизнес [партнеру], включая IT-поддержку», — говорит Дарья.

Однако основные сложности, с которыми сталкивается компания, связаны не с продвижением, продажами или поиском партнеров, а с персоналом. Компания проводит пятиступенчатую систему отбора и собственное обучение преподавателей. Но преподавание — сложный процесс, и преподаватели быстро выгорают. Например, если учитель не выспался, это сразу отражается на его работе с детьми, поясняют в «Кодабре».

На работу устраиваются чаще всего студенты старших курсов. В «Кодабре» отмечают, что это и хорошо, и плохо. С одной стороны, это активные, готовые к развитию люди, но с другой, далеко не все планируют стать преподавателями в будущем. Плюс с детьми надо общаться, уделять внимание каждому ученику.

Выход за рубеж

Задача «Кодабры» — в течение трех лет начать работать во всех городах-миллионниках и населенных пунктах от 600 тыс. проживающих. Затем — открыть свои курсы за рубежом. «Мы рассматриваем США и несколько европейских стран. В Европе конкуренции нет, там вообще в целом хуже обстоит ситуация с IT-образованием, чем в России. В Америке, наоборот, конкуренция сильная, но там и рынок в десятки раз больше российского. Мы хотим продать им несколько наших гипотез. Но прежде мы протестируем их на российском рынке», — говорит Дарья Абрамова. Раскрывать суть нового продукта Дарья не стала, отметив только, что речь идет о запуске курсов в новом формате.

Для выхода на зарубежные рынки компания планирует привлечь инвестиции и уже сейчас занимается активным поиском инвесторов.

Кроме этого, «Кодабра» разрабатывает свои онлайн-курсы по обучению детей программированию. Компания уже начала в тестовом режиме проводить первые занятия и видит, что спрос есть и продажи растут. «В какой-то момент доходы от онлайн-преподавания станут значимой долей в нашей общей выручке», — уверена Дарья.