Россия: Велосипедный бренд пробивается за границу

Основатель и директор ООО «Шульц» Александр Иванов с детства мечтал делать велосипеды. Попробовав себя в велопрокате, в 2008 году запустил собственное производство, выбрав узкую нишу — складные велосипеды. Первую модель разработал сам и произвел на китайской фабрике. Партия из 300 велосипедов обошлась в 1,5 млн рублей кредитных денег. Заем удалось вернуть за год.

Сегодня Shulz — это производитель 12 моделей складных, а также детских велосипедов, самокатов и беговелов (велосипедов без педалей). У компании два фирменных магазина в Петербурге и Москве, около 50 дилеров в России. С 2015 года велосипеды Shulz продаются в Германии, Франции и Сингапуре. Ежегодная выручка — 80 млн рублей.

Как все началось

Окончив Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и поработав промышленным альпинистом, программистом и рекламщиком, Александр Иванов вернулся к давней мечте — велосипедам. Сначала открыл велопрокат, взяв в кредит 30 велосипедов. За сезон деньги удалось отбить. На примере проката понял, каким должен быть идеальный городской велосипед — простым, надежным, не требующим ежедневного обслуживания. А еще компактным, чтобы проще было хранить, перевозить в метро или багажнике. Именно поэтому была выбрана ниша складных велосипедов. Шульц — кличка Александра Иванова в студенческие годы, так он и назвал свою компанию и велосипеды.

Для продажи первой партии открыл фирменный магазин в центре Петербурга. За сезон их удалось продать, вернуть кредит и взять новый заем — для заказа следующей партии. Такая бизнес-схема работает и сейчас: осенью компания берет кредит для размещения заказа, отработав сезон, отдает. Дизайн моделей разрабатывается в Петербурге, здесь же придумывают упаковку и чехлы для переноски. Детали изготавливаются на фабрике в китайском городе Тяньцзин. И уже в мастерских Shulz в России велосипеды окончательно собираются и настраиваются вручную.

«Мы не гонимся за объемами. Чтобы конкурировать с крупными производителями, мы должны делать велосипеды безупречно. Поэтому мы собираем велосипеды своими руками, настраиваем, проверяем. И мы уверены в их качестве, — говорит Александр Иванов. — Например, мы единственные, кто в России обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание в течение трех лет».

А конкурировать, несмотря на узкую нишу, приходится со многими крупными компаниями: американской Dahon, китайской Langtu, немецкой Merida, российскими производителями Stels и Forward. По оценкам аналитической компании BusinesStat, в 2017 году в России произведено 2 млн велосипедов, а импорт составил 2,2 млн штук. При этом 90,6% ввезенных в страну велосипедов пришлись на Китай.

Компания сегодня

Сегодня у Shulz два фирменных магазина — в Петербурге и Москве, в каждом есть мастерская. Ежегодно компания, в которой работает 25-30 человек (зависит от сезона), продает около 5 тыс своих велосипедов и выпускает как минимум одну новую модель.

Сейчас линейка складных велосипедов для взрослых насчитывает 12 моделей в ценовом диапазоне от 12,9 тыс до 45,3 тыс рублей. Среди них есть и сверхлегкие модели, и внедорожники. В 2017 году, заметив спрос, Shulz представила линейку детских велосипедов и беговелов премиум-класса. Также в прошлом году запустили производство самокатов, в том числе с электрическим двигателем.

Выручка компании составляет около 80 млн рублей в год. «Мы вышли на цифру, которая адекватна нашим возможностям и потребностям рынка. Поэтому продажи не растут и не падают, а мы продолжаем стабильно развиваться», — говорит Иванов.

В 2017 году около 40% продаж пришлось на Петербург, 30% — на Москву, около 15% — на другие регионы и около 5% реализовано за границей.

Наличие собственных магазинов и мастерских позволяет компании не только оставаться прибыльной, но сделать продукцию конкурентоспособной по цене. Стоимость велосипеда не должна быть сильно завышена из-за наличия длинной цепочки поставщиков, считают в компании.

Трудности экспорта

Велосипеды Shulz продаются за границей с 2015 года. Тогда, по словам Александра Иванова, появились свободные деньги, которые он потратил на участие в крупнейшей специализированной выставке Eurobike в Германии. Это обошлось ему в 1,7 млн рублей.

Оказалось, что работать с европейскими дилерами небольшой компании не так-то просто. Они готовы продавать велосипеды из России, но с предоставлением отсрочки минимум на полгода и возможностью возврата непроданных остатков. Такого Shulz позволить себе не может. Хотя, по словам Александра Иванова, его велосипеды на европейском рынке смотрятся вполне конкурентоспособно и могли бы быть популярны.

Международный рынок привлекает Иванова тем, что велосипеды Shulz при сопоставимом качестве стоят дешевле европейских и американских аналогов, а значит, есть хорошие перспективы продаж. Например, детская линейка для массового российского потребителя была сравнительно дорогой, однако на выставке ChinaCycle в Шанхае были проданы все привезенные образцы. Потому что найти хороший велосипед дешевле $300 сложно даже в Китае.

Компания продолжает пробиваться на международный рынок. В ноябре планируется принять участие в велосипедной выставке в Токио. Самокаты Shulz начали продаваться в Латвии. А основатель компании изучает другие страны, где могла бы быть востребована его продукция. Например, присматривается к Аргентине и Испании, чтобы уйти от жесткой сезонности и работать круглый год.

Что касается внутреннего рынка, в планах — расширить мастерскую, снова открыть прокат, но уже своих велосипедов, развивать детскую линейку и предложить рынку набирающие популярность в последний год электросамокаты. «У нас нет глобальных планов по захвату рынка, потому что это сопряжено с потерей качества и отсутствием персонифицированного подхода, — говорит Александр Иванов. — Мы собираем велосипеды руками и хотим создавать их именно так. В этом наше преимущество».