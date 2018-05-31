Либертарианская грузинская «церковь» помогает молодым людям уклоняться от службы в армии

В современном офисном помещении, расположенном в модном районе Ваке в Тбилиси, взъерошенный молодой человек проходит обряд посвящения в духовный сан.

Епископ Арчил Хачидзе, в мешковатой футболке Adidas и в спортивных штанах, только что вернулся с балкона, где выкурил косяк. «Наша священная травка», – сказал он с усмешкой.

Молодой человек стоит перед портретом главы церкви Ники Оболадзе, чье молодое, чисто выбритое лицо с помощью фотошопа наложено на изображение Христа, и вслух повторяет слова клятвы сидящему перед ним епископу.

«Я убежден, что самое важное – это права отдельного человека, и что личная свобода не может быть ограничена, – произносит он. – Те, кто считает иначе, – безответственные бюрократы, гомофобы, ксенофобы и прочие негодяи, которые издеваются над другими и применяют насилие, руководствуясь своим безнравственным мировоззрением».

После этого следует рукопожатие и вручение документа, подписанного главой церкви; теперь этот молодой человек – священнослужитель самой быстрорастущей «церкви» в Грузии, которая ежедневно посвящает в духовный сан около 40 человек.

Такую псевдоцерковь создала либертарианская политическая партия «Гирчи» и беззастенчиво назвала ее «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии – Библейская свобода». Ее цель состоит не в духовном спасении своих последователей, а в спасении их от существующей в Грузии ужасной системы всеобщей воинской повинности.

Согласно грузинскому законодательству, все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву на обязательную военную службу сроком в 12 месяцев, за некоторым исключением, которое делается для тех, у кого слабое здоровье и кто единственный сын в семье, потерявшей хотя бы одного родственника «в борьбе за территориальную целостность Грузии».

Еще одна группа граждан, которая по закону освобождается от призыва, – это священнослужители. И партия «Гирчи» ставит своей целью воспользоваться этой лазейкой в законодательстве, чтобы помочь грузинским молодым людям, решившим избежать службы в армии.

Зарегистрировав свою церковь в Министерстве юстиции в прошлом году, «Гирчи» получила право выдавать официальный документ, объявляющий кого-либо священнослужителем. Юридически признанное свидетельство подписано главой церкви и двумя епископами (также состоящими в партии), и может быть предоставлено в военкомат для получения освобождения от военной службы.

К настоящему времени церковь зарегистрировала 5 тыс человек, а также открыла дополнительный офис в Кутаиси, втором по величине городе Грузии.

«Мы уже обошлись государству примерно в 10 млн лари ($4 млн), – сказал изданию Eurasianet.org Зураб Джапаридзе, член парламента и харизматичный лидер «Гирчи». – Это большая сумма для такой маленькой страны, как Грузия».

Джапаридзе имел в виду еще одну возможность получения отсрочки по закону, в соответствии с которой мужчины младше 25 лет могут отложить свою службу в армии, заплатив 2 тыс лари ($775) в год.

По словам Георгия Нониашвили, эксперта в области права Института толерантности и многообразия (Tolerance and Diversity Institute), в конечном итоге на военную службу скорее всего будут призваны только наиболее бедные грузины, у которых нет ни денег, ни связей.

«Большинство молодых людей пытаются избежать призыва с помощью учебы, одновременно стараясь найти работу», – говорит он.

«Пару месяцев назад мне пришла повестка из Министерства обороны, но как раз тогда я увидел в Фейсбуке, что делает партия «Гирчи», – рассказал 22-летний Михаил Чхенкели, недавно получивший в той же церкви сан священнослужителя. – Отец не очень-то был рад такой идее, главным образом из-за того, что мне нужно было присоединиться к другой церкви, но он понимает, что служба по призыву – это, по сути, рабский труд».

Служба по призыву имеет сложную историю в Грузии. После обретения независимости в начале 1990-х, страна сохранила прежнюю советскую модель всеобщей воинской обязанности. Только в 2002 году при содействии Соединенных Штатов Грузия начала предпринимать усилия для того, чтобы сделать армию полностью профессиональной.

Однако за все эти годы различные обещания отказаться от призывной системы ни к чему не привели, в первую очередь из-за того, что призванные на срочную службу обеспечивают государство дешевой рабочей силой. Каждый год на военную службу призывают более 6 тыс мужчин, призывы проходят осенью и весной. Призывников направляют в одно из трех ведомств: Министерство обороны, Министерство внутренних дел или Министерство исполнения наказаний. Только четвертая часть призывников попадает в вооруженные силы; остальные охраняют здания правительственных учреждений. Их номинальная ежемесячная зарплата составляет 75 лари ($30).

«Обязательная воинская повинность не претерпела фундаментальных изменений, – заметил Нониашвили. – Призывники по-прежнему используются как бесплатная рабочая сила, и многие из них служат в тюремной охране».

27-летний Леван Чигогидзе был призван в 2013 году и направлен в Министерство исполнения наказаний работать в тюремной охране недалеко от Кутаиси. По словам Чигогидзе, он не прошел почти никакой подготовки и был отправлен на место работы, сделав всего лишь 15 выстрелов на стрельбище. Кроме того, он постоянно подвергался издевательствам со стороны старших офицеров.

«Многих постоянно унижают и придумывают для них бессмысленные наказания, например, заставляют отжиматься на кулаках на гравии, – рассказал Чигогидзе изданию Eurasianet.org. – Гравий врезается в руки и ранит до крови костяшки пальцев».

Грузинское правительство попыталось добиться закрытия «Евангелистской, протестантской церкви Грузии – Библейская свобода». В прошлом году власти заявили, что церковь не соответствует требованиям закона о религиозных организациях, поскольку у нее нет места, где ее члены могли бы собираться для молитвы.

«Мы думали заказать из Китая надувную церковь, которую нашли онлайн за $3 тыс. Но мы почти уверены, что люди убили бы нас в прямом смысле этого слова, если бы мы ее водрузили, так что мы оставили эту затею», – смеясь, рассказал Джапаридзе.

Парламент также утвердил проект закона, в соответствии с которым молодых людей можно сажать в тюрьму за уклонение от воинской обязанности. Ираклий Сесиашвили, глава парламентского комитета по обороне и безопасности, сказал на заседании в прошлом году, что церковь партии «Гирчи» нарушает грузинское законодательство.

«Они попытались закрыть лазейку в законодательстве, но если это сделать, то Православная церковь тоже утратит свои привилегии, а Церковь этого не хочет», – сказал Джапаридзе, заметив, что тогда им пришлось бы спорить о том, «что такое «настоящая» религия».

Джапаридзе называет церковь «политическим инструментом», который его партия может применить против других законов, вызывающих недовольство ее членов.

В апреле оппозиционный «Альянс патриотов Грузии» предложил проект закона, который запрещает «оскорблять чувства верующих». Правящая коалиция «Грузинская мечта» также поддержала законопроект, который предусматривает наказание за выражение ненависти по отношению к «религиозным святыням, религиозным организациям, духовным лицам или пастве, или за публикацию/демонстрацию материалов, имеющих целью оскорбление чувств верующих». Проект был одобрен, и в настоящее время проводится анализ на его соответствие конституции.

«Забавно, что законопроект об оскорблении религиозных чувств будет распространяться и на нас, – заметил Джапаридзе. – Таким образом, Православная церковь не сможет больше называть нас фальшивой религией, не говоря уже о том, что у нас будет право подать в суд на тысячи людей, которые присылают нам письма с угрозами и оскорблениями. И могу вам сказать, что [это принесет нам] достаточно денег, чтобы финансировать нашу деятельность еще в течение многих лет».