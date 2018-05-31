Азербайджан отметил столетие первой демократической республики арестами

По меньшей мере четыре человека были арестованы в Азербайджане после митинга, проведенного в Баку в ознаменование 100-летней годовщины основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Власти, похоже, были застигнуты врасплох энтузиазмом общественности по отношению к митингу, организованному несколькими оппозиционными и независимыми деятелями, но замышлявшемуся как аполитичный праздник в честь АДР, основанной 28 мая 1918 года и почитаемой многими в Азербайджане за ее либеральное, демократическое наследие.

Сначала сотрудники правоохранительных органов не пускали людей к месту сбора участников митинга – обелиску в честь АДР в центре столицы. Возложив цветы к памятнику, собравшиеся пошли маршем по центру Баку, но полиция потребовала, чтобы люди шли маленькими группами.

По мере хода марша к нему присоединялись толпы людей, и число участников шествия постепенно возросло до нескольких тысяч. Манифестанты скандировали: «Мы внуки Расулзаде», имея в виду лидера АДР Мамеда Амина Расулзаде.

«Не было никаких лозунгов, никаких протестных речей», – сообщила Eurasianet.org Хадиджа Исмаилова, одна из организаторов мероприятия. Но полицию, похоже, «расстраивало» то, что люди несли фотографии Расулзаде, сказала она.

«Полиция пребывала в полной растерянности: они не знали, как быть. Они не были готовы ни к чему этому», – добавила она.

Однако, в целом, по словам участников, атмосфера была мирной и праздничной, и в марше приняло участие множество семей с детьми.

Последствия начались на следующий день.

Соорганизатора марша Азера Гасымлы арестовали и увезли в одно из отделений полиции Ясамальского района.

В беседе с азербайджанской службой Радио «Свобода»/Радио «Свободная Европа» адвокат Гасымлы сказал, что активиста обвиняют в оскорблении сотрудников полиции: «На суде его обвиняли в неподчинении полиции. Согласно версии полиции, он ругался матом на улице». Гасымлы приговорили к 30 дням тюрьмы.

Сам Гасымлы, член оппозиционной партии «Республиканская альтернатива», отвергает обвинения и утверждает, что арест был связан с его ролью в организации марша в честь АДР.

«Это не самый лучший способ отметить первый день после празднования столетия первой демократической республики Азербайджана», – написала в Twitter активист и журналист Арзу Гейбуллаева.

Днем позже были арестованы еще три члена «Республиканской альтернативы» – Эльмин Хамза, Нариман Муджахид и Арастун Бахшалиев. Как сообщил высокопоставленный чиновник партии Натиг Джафарлы, еще нескольких ее членов вызвали в полицию на допрос.

Оппозиционная партия «Мусават» тоже провела митинг в честь первой республики. Он был более откровенно политическим, но проводился не в центре города и поэтому был не настолько щекотливым. «В этой стране ни бедные, ни богатые, ни обычные граждане, ни чиновники не чувствуют себя счастливыми», – сказал глава партии Ариф Гаджилы, выступая на мероприятии. Он также подверг критике недавние аресты нескольких членов другой оппозиционной группы – партии «Народный фронт Азербайджана». Однако после этого марша арестов не последовало.

Наследие АДР в Азербайджане воспринимается неоднозначно. Правительство любит заявлять о том, что страна была первым мусульманским государством в мире, позволившим женщинам голосовать, но властям не нравится благоговейное отношение оппозиции и либеральных азербайджанцев к первой республике и, в особенности, к Расулзаде.

«Это напоминает мне оруэлловское министерство счастья: тебе разрешается быть счастливым, когда мы тебе скажем, и по тем причинам, какие мы тебе назовем, – сказала Исмаилова. – Запрещается быть счастливым по собственным причинам».