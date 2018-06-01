Кыргызстан: Как новый президент отвернулся от своего наставника

Экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев перед окончанием своего шестилетнего срока, намереваясь сохранить влияние, добился, чтобы его ближайший соратник Сооронбай Жээнбеков занял президентское кресло. Но уже спустя несколько месяцев между политиками произошел раскол.

Новый президент уволил со всех ключевых постов доверенных людей своего предшественника, начав при этом в отношении некоторых антикоррупционные расследования.

Как все началось?

Экс-президент Алмазбек Атамбаев после успешного проведения операции «преемник» и избрания Сооронбая Жээнбекова на должность президента в ноябре 2017 года на некоторое время исчез из поля зрения общественности.

Возвращение Атамбаева на политическую арену было довольно эмоциональным и положило начало противостоянию с его протеже. 31 марта на съезде правящей Социал-демократической партии (СДПК) он заявил, что намеревается возглавить социал-демократов, таким образом пытаясь вернуть себе рычаги влияния в стране.

Заявление экс-президента сопровождалось резкой критикой в адрес бывшего соратника. Атамбаев обвинил Жээнбекова в том, что тот позволил себе раскритиковать реформы и борьбу с коррупцией при экс-президенте и создал предпосылки для семейно-кланового правления, не позаботившись о том, чтобы его младший брат Асылбек Жээнбеков сдал депутатский мандат.

При этом сам Атамбаев сделал так, чтобы Жээнбеков-младший, несмотря на то, что он является куратором СДПК по южному региону, не попал на съезд своей партии.

Сооронбай Жээнбеков публично на обвинения Атамбаева никак не отреагировал. Ответ последовал через неделю.

Из соратника в оппонента

7 апреля президент уволил зампредседателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и некогда личного телохранителя Атамбаева, его доверенное лицо — Болота Суюмбаева.

Вслед за Суюмбаевым свои должности один за другим потеряли другие ставленники Атамбаева — глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев, генпрокурор Индира Джолдубаева, глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов и премьер-министр Сапар Исаков.

За отставку Исакова проголосовало подавляющее большинство депутатов парламента, в том числе избранники от правящей СДПК. Это первый случай в истории страны, когда премьер-министру выразили вотум недоверия.

Экс-депутат Феликс Кулов считает, что противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым вызвало раскол внутри СДПК. Экс-президент активно занимается делами партии, в то время как Жээнбеков смог заручиться поддержкой фракции социал-демократов в парламенте.

«Это видно невооруженным глазом, что большинство во фракции парламента поддерживает нового президента. Хотя по каким-то вопросам они пытаются сохранить мину при плохой игре. Надо признать, что сейчас центр принятия решения все-таки остается у Жээнбекова», — говорит Кулов.

Уголовное преследование

Против людей из окружения Атамбаева ГКНБ возбудил сразу несколько уголовных дел. Они связаны с крупными проектами, которыми так гордился бывший президент.

Основная тяжесть обвинения легла на бывшего премьер-министра Сапара Исакова, в отношении которого завели уголовное дело по обвинению в коррупции. 29 мая ГКНБ заявил, что Исаков, будучи старшим советником администрации президента в 2013 году, пролоббировал интересы китайской компании TBEA, которая получила контракт на $386 млн на модернизацию ТЭЦ в Бишкеке. Спецслужбы утверждают, что затраты на проект были искусственно завышены.

Сам Исаков был удивлен этими обвинениями. Он заявил, что китайская сторона предоставила льготный кредит на реконструкцию ТЭЦ с тем условием, что контракт получит именно TBEA. «Это было, по сути, TBEA или ничего», - утверждает он.

Исакова также называют куратором двух скандальных проектов – реконструкции Государственного исторического музея за $22 млн и строительства ипподрома для Всемирных игр кочевников за $20 млн. По версии следствия, оба объекта были начаты без четких планов и с завышением цен на их строительство.

По делу о коррупции проходит и экс-глава Таможенной службы Кубанычбек Кулматов. Его обвиняют в том, что, будучи мэром Бишкека, он направил грантовые средства, выделенные в рамках кредита на реконструкцию ТЭЦ, на строительство школы на окраине столицы. Контракт на возведение образовательного объекта, по версии следствия, получила аффилированная с ним фирма без объявления тендера.

Кулматов высмеял это обвинение, заявив, что не считает строительство школы преступлением.

«Здесь не надо искать подоплеки, здесь конкретный вопрос и видимо, я не устраивал [новое правительство] или команду, с которой я работал», — уверен Кулматов.

Но Феликс Кулов не исключает, что начавшиеся расследования — это больше борьба с коррупцией, обещанная Жээнбековым, нежели политические гонения со стороны президента.

«Общественность поднимает вопросы, и Жээнбеков просто не заставляет прикрывать дела сподвижников Атамбаева. Но при этом он не использует методы Атамбаева. Он искусственно не нагнетает обстановку, не использует общественное телевидение, чтобы облить грязью кого-то. В этом плане он ведет себя достойно», — считает политик.

Атамбаев может стать следующим?

Самого Алмазбека Атамбаева пока не могут привлечь к ответственности или допросить по уголовным делам его подчиненных из-за иммунитета, гарантированного экс-президенту. Но он может вскоре лишиться неприкосновенности.

Осмелевшие после смены власти депутаты парламента 17 мая решили разработать механизм по лишению неприкосновенности экс-президентов. Инициатор идеи Исхак Масалиев таким образом хочет привлечь к ответственности не только Исакова, но и Атамбаева за нарушения при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Политолог Марат Казакпаев заявил Eurasianet.org, что при таком раскладе экс-президенту просто необходимо первому пойти на переговоры с Жээнбековым.

«Сейчас два центра принятия решений. Один — за президентом, у которого властные рычаги, кто бы что ни говорил. Второй — у Атамбаева, несколько кадров которого еще остаются во властных структурах. Но если так будет продолжаться, то Атамбаев просто проиграет. Именно ему надо искать консенсус с президентом», — говорит Казакпаев.

У Атамбаева есть и другой потенциальный способ вернуть былое влияние — мобилизовать ту часть СДПК, которая лояльна ему, для участия в выборах в парламент в 2020 году.

Но здесь ему может существенно помешать южный электорат, где высоко влияние брата президента Асылбека Жээнбекова, которого не пригласили на съезд партии. Атамбаев больше не сможет рассчитывать на поддержку в южных регионах страны. Сам экс-президент является выходцем с севера страны.

«У него [Жээнбекова младшего] есть полное моральное, политическое право создать свою партию, потому что не он ушел из СДПК, а его убрали, причем незаслуженно. Его не пустили на съезд партии, Атамбаев стал критиковать его на пустом месте. Жээнбеков неплохо справлялся с обязанностями спикера, ни у кого из депутатов не было к нему претензий. Он был честен со всеми, и за это его уважали», — рассказывает Феликс Кулов.

Несмотря на разногласия между двумя лидерами, члены СДПК не признают внутреннего раскола и называют происходящее в партии «растерянностью». Из-за этого непонятно, найдут ли консенсус политики, или кто-то из них будет вынужден покинуть политическую сцену.

В одном политологи уверены точно — возвращение Атамбаева в политику было его большой ошибкой.

«Он думал, что политическое влияние сохранится, но это невозможно без рычагов влияния. Ему нужно было просто уйти с чистой совестью и не возвращаться в политику», — считает Казакпаев.