Казахстан: Власти пытаются справиться с паникой вследствие вспышки смертельной инфекции

Этой весной казахстанские новостные ленты заполонили тревожные сообщения о вспышке менингококковой инфекции – смертельного заболевания, поражающего оболочку головного мозга. Жертвы умирали буквально в считанные часы.

Панику усилили неоднократные рассылки по мобильному мессенджеру WhatsApp с якобы предупреждением врачей об «опасности, скрываемой властями».

Люди скупают в аптеках маски: в Алматы, в деловой столице Казахстана, их уже нелегко найти. В торгово-развлекательных центрах, где всегда многолюдно, даже в выходные заметно поредело.

Власти пытаются успокоить общественность. Как сообщают местные СМИ, министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил на пресс-конференции в Астане 4 июня, что ситуация под контролем и для паники нет повода. По его словам, с начала года зарегистрировано 58 случаев заражения менингококковой инфекцией, скончались 12 человек, в том числе пятеро детей.

Биртанов подчеркнул, что нет необходимости вводить карантин и организовывать неэффективную, по его утверждению, и затратную вакцинацию.

Чиновник напомнил об ответственности за распространение слухов и сообщил, что генеральная прокуратура уже проверяет WhatsApp-рассылки о менингите.

Он также призвал доверять только официальным источникам информации в лице Министерства здравоохранения.

Однако основная информация о ситуации с менингитом в стране была представлена сообщениями в СМИ о смертях и заболевших, а также быстро распространяющимися слухами. Граждане, которые пытались получить информацию о ситуации с инфекцией на официальном веб-сайте Минздрава, могли найти с начала года лишь одну публикацию за 27 мая. Это советы, как распознать менингит.

Ранее, 1 июня министр здравоохранения делал публичное заявление, которое трудно назвать успокаивающим. Он порекомендовал для минимизации риска воздержаться от посещения общественных мест без особой необходимости и отказаться от соблюдения поста в священный месяц Рамазан, который начался 17 мая и продлится 29 дней. Религиозный обычай, предполагающий воздержание от еды и питья в светлое время суток, ослабит иммунитет, объяснил он.

Биртанов также порекомендовал детским лагерям, традиционно открывающимся в начале лета, перенести работу на вторую половину июля.

Алматинка Аида Ахметова за сутки потеряла 5-летнего сына и 19-летнюю невестку, которые скончались от менингита, сообщает Tengrinews. Она рассказала, что когда привезли в больницу сына, там были большие очереди, и не было свободных мест, поэтому ребенку пришлось лежать в машине 30 минут. Когда малыша наконец положили в реанимацию, его не стало.

Женщина расплакалась перед журналистами.

«Где вакцина, и почему она стоит дорого? Все ли могут позволить ее себе? Как быть простому народу, который зарабатывает 60 000 тенге ($200), и у которого по несколько детей?», – возмущается она.

Вакцина от менингита в Казахстане платная и по местным меркам дорогая. В столице Астане прививка стоит 28 000 тенге ($85), в Алматы – 22 500 тенге ($70), в то время как средняя заработная плата в стране составляет около $500.

Несмотря на это, в местных клиниках очереди на вакцинацию расписаны на несколько дней вперед.